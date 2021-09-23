Сегодня утром, 23 сентября, в Новосибирске на левом берегу на улице Сибиряков-Гвардейцев столкнулись три автомобиля. Авария заблокировала движение трамваев. Сейчас на месте образовался затор больше 1 километра в обе стороны.
По данным карт 2ГИС, пробка растянулась от площади Сибиряков-Гвардейцев до улицы Немировича-Данченко.
Сегодня утром, 23 сентября, в Ленинском районе Новосибирска, на улице Станиславского, начали дорожные работы во время дождя. Из-за ремонта уже в 07:30 утра на улице собралась глухая пробка.