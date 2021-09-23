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На площади Сибиряков-Гвардейцев из-за тройного ДТП автомобилисты встали в глухую пробку

Затор растянулся больше, чем на километр

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Авария блокировала движение не только автомобилей, но и трамваев

Авария блокировала движение не только автомобилей, но и трамваев

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Сегодня утром, 23 сентября, в Новосибирске на левом берегу на улице Сибиряков-Гвардейцев столкнулись три автомобиля. Авария заблокировала движение трамваев. Сейчас на месте образовался затор больше 1 километра в обе стороны.

По данным карт 2ГИС, пробка растянулась от площади Сибиряков-Гвардейцев до улицы Немировича-Данченко.

Затор образовался в обе стороны

Затор образовался в обе стороны

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Сегодня утром, 23 сентября, в Ленинском районе Новосибирска, на улице Станиславского, начали дорожные работы во время дождя. Из-за ремонта уже в 07:30 утра на улице собралась глухая пробка.

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аварияпробка
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