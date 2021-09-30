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По новосибирским чатам пошла рассылка об опасном ребенке с запиской — в полиции разводят руками

О рассылке в WhatsApp в редакцию сообщили несколько человек

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Согласно тексту рассылки, к девушкам и женщинам на улице подходит плачущий маленький ребенок

Согласно тексту рассылки, к девушкам и женщинам на улице подходит плачущий маленький ребенок

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Жители Новосибирска начали получать в чатах WhatsApp сообщения c фотографией объявления, которое предупреждает о новой опасности — плачущем ребенке, который может привести к преступникам.

В редакцию НГС несколько человек сообщили о рассылке в WhatsApp с этой картинкой. Это фотография объявления на двери подъезда, на котором написано, что к девушкам и женщинам подходит «плачущий маленький ребенок», в руках у которого листок с адресом. Авторы рассылки предупреждают, что таким способом преступники «заманивают жертву».

К картинке в сообщении прикреплена просьба разослать его дальше. По мнению отправителя, это должно помочь предотвратить действия злоумышленников.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, но у них не было информации о такой рассылке. Они также не смогли уточнить, что делать в ситуации, описанной на изображении.

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Весной 2020 года студенты Новосибирского государственного технического университета начали пересылать друг другу сообщение о принудительном тестировании на коронавирус. Из сообщения следовало, что в общежитиях университета будут собирать «биометрический материал» для проведения анализа на наличие коронавирусной инфекции. Тогда в университете опровергли информацию об этом.

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