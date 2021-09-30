По новосибирским чатам пошла рассылка об опасном ребенке с запиской — в полиции разводят руками

Жители Новосибирска начали получать в чатах WhatsApp сообщения c фотографией объявления, которое предупреждает о новой опасности — плачущем ребенке, который может привести к преступникам.
В редакцию НГС несколько человек сообщили о рассылке в WhatsApp с этой картинкой. Это фотография объявления на двери подъезда, на котором написано, что к девушкам и женщинам подходит «плачущий маленький ребенок», в руках у которого листок с адресом. Авторы рассылки предупреждают, что таким способом преступники «заманивают жертву».
К картинке в сообщении прикреплена просьба разослать его дальше. По мнению отправителя, это должно помочь предотвратить действия злоумышленников.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, но у них не было информации о такой рассылке. Они также не смогли уточнить, что делать в ситуации, описанной на изображении.
Весной 2020 года студенты Новосибирского государственного технического университета начали пересылать друг другу сообщение о принудительном тестировании на коронавирус. Из сообщения следовало, что в общежитиях университета будут собирать «биометрический материал» для проведения анализа на наличие коронавирусной инфекции. Тогда в университете опровергли информацию об этом.