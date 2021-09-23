Светофор на Вокзальной магистрали оказался посреди газона — фото перехода, который пока ведет в тупик

На Вокзальной магистрали в Новосибирске светофор оказался посреди газона
В Новосибирске продолжается реконструкция Вокзальной магистрали. Во время ремонта часть тротуара превратили в газон. Таким образом, дорогу к «зебре» на перекрёстке с Советской засыпали землей, из которой теперь торчит светофор
После того как строители соорудили газон, расположенный здесь пешеходный переход оказался отрезан от тротуара. Большая часть пешеходов теперь вынуждены просто выходить на проезжую часть и идти к «зебре» по дороге. Но есть и такие, кто перешагивает ограничительную ленту и ступает по земле.
Работы по реконструкции тротуара начались у здания бизнес-центра на Вокзальной магистрали, 16 ещё в июне. Владельцы здания планируют устроить здесь променад с лавочками, газонами и гранитной мостовой.
Представители БЦ сообщили корреспонденту НГС, что этот участок уже не входит в зону реконструкции, а газон — часть работ на Вокзальной магистрали, которые проводятся по заказу мэрии, Сам же светофор в этом месте должен быть впоследствии перенесен, а на газоне появится плитка для прохода.
Реконструкция тротуара у бизнес-центра на Вокзальной, 16 — только часть масштабных работ по преобразованию магистрали. Городские власти планируют проложить там велосипедные дорожки, организовать новое озеленение и убрать половину рекламных конструкций, а также парковочные карманы.