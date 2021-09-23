Светофор на Вокзальной магистрали оказался посреди газона — фото перехода, который пока ведет в тупик

В Новосибирске продолжается реконструкция Вокзальной магистрали. Во время ремонта часть тротуара превратили в газон. Таким образом, дорогу к «зебре» на перекрёстке с Советской засыпали землей, из которой теперь торчит светофор



После того как строители соорудили газон, расположенный здесь пешеходный переход оказался отрезан от тротуара. Большая часть пешеходов теперь вынуждены просто выходить на проезжую часть и идти к «зебре» по дороге. Но есть и такие, кто перешагивает ограничительную ленту и ступает по земле.

