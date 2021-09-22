Суд встал на сторону совладельца «Холидея» в споре с кредиторами на 27 миллионов

Федеральный суд Западно-Сибирского округа в кассационной инстанции постановил, что Николай Скороходов, совладелец компании «Холидей», не обманывал кредиторов, когда перевел деятельность сети в новую компанию «НСК Холди».

В рамках процесса банкротства компании «Холидей» кредиторы, в том числе «Альфа-банк», «Премиум Фуд», «Евротрейд», «Пивоваренная компания "Балтика"», обратились в суд. Они хотели привлечь компанию к субсидиарной ответственности, чтобы долг кредиторам выплачивала не обанкротившаяся «Холидей», а ее директор Николай Скороходов и другие компании, в том числе «НСК Холди», «Х.С.Р.Холидей Сибириада Ритейл инг Груп Лимитед», ООО «ФЦ Сибирь», «Бест Прайс» и семь физлиц.