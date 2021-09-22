Суд встал на сторону совладельца «Холидея» в споре с кредиторами на 27 миллионов

Федеральный суд Западно-Сибирского округа в кассационной инстанции постановил, что Николай Скороходов, совладелец компании «Холидей», не обманывал кредиторов, когда перевел деятельность сети в новую компанию «НСК Холди».
В рамках процесса банкротства компании «Холидей» кредиторы, в том числе «Альфа-банк», «Премиум Фуд», «Евротрейд», «Пивоваренная компания "Балтика"», обратились в суд. Они хотели привлечь компанию к субсидиарной ответственности, чтобы долг кредиторам выплачивала не обанкротившаяся «Холидей», а ее директор Николай Скороходов и другие компании, в том числе «НСК Холди», «Х.С.Р.Холидей Сибириада Ритейл инг Груп Лимитед», ООО «ФЦ Сибирь», «Бест Прайс» и семь физлиц.
Истцы утверждали, что владельцы «Холидея» специально переносили свою деятельность, переводили работников, и передали товарные знаки в новую компанию «НСК Холди», чтобы избежать оплаты долгов.
— В обоснование требования о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя Скороходова, заявители указывают на то, что им совершены действия по выводу операционной деятельности на «НСК Холди» путем передачи товара по договору поставки, сдачи в аренду нежилых помещений, перевода сотрудников из компании должника в «НСК Холди», передачи товарных знаков «Холди дискаунтер», «Фермер–центр», ввиду чего полностью была прекращена деятельность должника, — рассказано в материалах дела арбитражного суда.
Суд постановил, что действия руководства компании — это «обоснованный коммерческий риск», и руководство просто пыталось спасти «Холидей».
Как рассказала адвокат, которая представляла интересы Скороходова в суде, Ирина Гребнева, в случае проигрыша ответчиков могли заставить выплатить 27 млн рублей.
— Наша позиция оказалась убедительной. Кредиторы пытались доказать, что Скороходов и «НСК Холди» пытались действовать во вред кредиторам, что они вывели бизнес на параллельный периметр, на «НСК Холди». Мы доказывали, что эти действия были в рамках реализации права по спасению компании. Суд нас услышал, — рассказала Ирина Гребнева.
Этот суд прошел в рамках всего банкротства «Холидея». Это было третье дело по этому иску. Решение суда первой инстанции было в пользу «Холидея», и это подтвердили апелляционный и кассационный суды.
— Сегодня у кредиторов осталось обжаловать это решение только в Верховном суде. Процесс банкротства идет. Это большая процедура и много различных сделок, — поделилась Ирина Гребнева.
В 2017 году «Холидей», у которого накопились долги, выставил на продажу 151 магазин, 22 из них купила «Лента». Вскоре торговые точки сети начали закрывать. В том же году была открыта компания «НСК-Холди». Дело по банкротству началось в 2018 году. В феврале 2019 года компанию признали банкротом, и к октябрю 2020 года «Холди дискаунтер» потерял 80% своих магазинов. Все торговые точки «Холидей» в Новосибирске закрылись к концу ноября 2020 года.
15 марта 2021 года на торги выставили недвижимость и землю торговой сети в Новосибирске, Алтайском крае, Кемеровской и Омской областях. Общая цена имущества составила около полумиллиарда рублей.