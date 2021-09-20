Новосибирцам пришли странные СМС из «Пятерочки» — это мошенники? Разбираемся с экспертами

В пресс-службе X5 Group, управляющей торговыми сетями «Пятерочка», сообщения связали со сбоем в системе.



— Указанные сообщения были разосланы по причине краткосрочного сбоя в системе, отвечающей за работу авторизации учетной записи в сервисе доставки. Сообщения с кодом авторизации были разосланы автоматически, им не предшествовал запрос пользователя. Отметим, что эта ситуация никак не была связана с программой лояльности или списанием бонусов. В настоящий момент проблема полностью решена, — рассказали в компании.



Тем не менее СМС приходили в разные дни и в разное время.

Так работают мошенники?

По словам начальника Департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска Александра Горнштейна, так могут действовать мошенники: