«Вы не можете взять и сбежать, это не ваши деньги!» Как телефонные мошенники убеждают отдать им последнее

Теперь со мной говорит «Максим Викторович из службы безопасности Центрального банка». Под его руководством я «останавливаюсь» у ближайшего банкомата и «снимаю» с карточки все деньги. Банкомат «Максим Викторович» почему-то упорно называет «сегрегатом». На попытки вывести его на разговор, не относящийся непосредственно к «делу», не реагирует.



Поверив, что деньги у меня в руках, жулик сообщает, что мне «предоставлен сегрегат "Тинькофф банка" по улице Большая Московская, 5». Финальная точка квеста находится в самом обычном супермаркете «Дикси» на Пяти углах.



— Также вы должны понимать, что вам были выданы меченые купюры, вы не можете ими расплатиться или уйти с ними домой, — внезапно заявляет «Максим Викторович». — Они проводились через счетную машинку, которая находится в сегрегате вашего банка. В сегрегате находится два отсека. На данный момент вам выданы денежные средства из другого отсека, каждый номер на купюре зафиксирован. Теперь ваши денежные средства надо внести на страховые ячейки.



И тут я представила себе эти самые 150 тысяч . Вот она, котлетка из новеньких купюр, лежит на пассажирском сиденье и говорит: «Увези меня скорей!»



— А я никуда не поеду, — внезапно говорю я. — На этих Пяти углах парковаться негде и вообще мне на работу пора.



— Вы с денежными средствами не можете просто сбежать. Время для проведения данной операции ограничено. Сотрудники правоохранительных органов свяжутся с вашим начальством. И после проведения данной операции вы сможете проехать на работу! — суетится жулик. — Укажите номер телефона вашего начальства, чтобы правоохранительные органы с ним связались!



Никакой номер я, конечно, не дам. У меня уже всё хорошо, куча налички, спасибо за помощь.



— Вы не можете пользоваться данными купюрами! — срывается на крик «Максим Викторович». — Да вы бы за это время уже сто раз проследовали к терминалу!



Снова звонит «капитан полиции Новиков».



— Что у вас там, как дела? Что вы решили? С вами связывался сотрудник безопасности? А вы понимаете, что вам были выданы резервные деньги? Это не обычный банкомат за углом. Это меченые купюры, которые предназначены только для замены счета! Я не понял что-то. Вы попадаете под уголовную ответственность. У вас деньги не ваши!



— С какой стати не мои? Я сняла их со своей карточки, мои кровные денежки.



— Это деньги банка! Сейчас свяжется прокуратура с вашим начальством!



— Ну когда свяжется, тогда и будем говорить! — финансовая состоятельность придает мне невероятную наглость.



— Давайте вы мне условия не будете ставить! Условия здесь ставлю я! Вы сейчас доиграетесь, и опергруппу территориально пришлем туда, где вы находитесь!



Еще минут пять мы с «Новиковым» орем друг на друга. В отчаянии он снова переключает меня на «Максима Викторовича».



— Вы не можете гулять по городу с мечеными купюрами! Я передаю запрос в правоохранительные органы. Возможно, будет отправлен наряд полиции по вашему месту жительства и по вашему рабочему адресу. Будут выяснять, по какой причине вы забрали резервные деньги банка и не хотите их вносить на страховые ячейки! — кричит он.



Снова звонит «Новиков».



— Вы где находитесь? Каким образом вы оказались на работе, если вы были у банкомата? Вам что, сказали, что мы вас отпускаем или что? — орет он. — Вы что там умничаете? Вы дали голосовое согласие на сотрудничество с полицией. Данная запись будет выгружаться в суде. Ожидайте звонка от прокуратуры!



Следующий номер не записан в моей телефонной книжке, но отображается как «прокуратура канцелярия». «Канцелярия» так возмущена, что «старший сотрудник Малышев Евгений Александрович» неправильно читает не только мое отчество, но и фамилию.



— Послушайте меня сюда! На данном этапе... Да, прокуратура так и разговаривает! Имею полное право! Потому что вы взяли резервные деньги банка и пытаетесь с ними уйти. Через 30 минут вы будете сидеть у нас в отделе, это раз. Возбуждено уголовное дело против вас по статье 179 часть 4 , хищение резервных денег в особо крупном размере!



— Вы там обалдели, что ли? — не выдерживаю я.



— Вы со мной так не разговаривайте, гражданка! Обалдеете сейчас вы у меня! Подойдите к начальнику и трубку передайте. Адвокат у вас есть?



— У меня есть злой муж, я сейчас ему трубку дам, будете знать.



— Я могу сейчас оформить его в группу лиц по хищению резервных денег! Вы были проинформированы, что производится факт мошеннических действий, давали голосовое согласие на работу с полицией, и оно добавлено в единый реестр досудебных расследований. Теперь здесь вопросы задаю я! Актуальное место нахождения назовите! Вы уверены? Отправляю запрос в центральный аппарат Федеральной службы безопасности Российской Федерации, ожидайте звонка в течение пяти минут!



Ставки стремительно повышаются. Мне звонят из ФСБ.



— Гражданка, интернетом пользуетесь? Заходите в «Яндекс» и пишите мой номер телефона, с которого поступает звонок. И далее вопросы задавать буду я. Я ожидаю вас две минуты!



Но игра уже зашла в тупик. У команды закончились артисты. С «номера ФСБ» звонит всё тот же «Малышев Евгений Александрович». Разгоряченный борьбой, он готов сообщить моему начальству, что я совершила хищение в особо крупных размерах. Но, услышав, что дозвонился-таки до «Фонтанки», малодушно бросает трубку.



Совершенно очевидно, что никакими психологическими приемами или технологиями, кроме пранкерской подмены номера и самоуверенности, эти ребята не владеют, в российских реалиях ориентируются плохо. Но массовость таких звонков и упорство звонящих свидетельствуют, что кто-то на их спектакли все-таки ведется.

