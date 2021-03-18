«Два месяца копил»: как воруют деньги при помощи карты «Ленты» — история покупателя из Новосибирска

Какие только способы не придумывают мошенники для хищения денег с пластиковых карт, вот уже даже с бонусных карт «Ленты» начали пропадать накопленные баллы. С такой ситуацией столкнулся житель Новосибирска Федор Дерябин — с его карты пропали все баллы, которые он накопил за несколько месяцев. Когда мужчина стал разбираться, то выяснил, что их списали за чужую покупку. Как так вышло — подробнее в материале НГС.



Накопил непосильным трудом