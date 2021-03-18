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«Два месяца копил»: как воруют деньги при помощи карты «Ленты» — история покупателя из Новосибирска

Чтобы разобраться, куда пропали 623 балла, Федор Дерябин отсмотрел записи с камер в магазине. И вот что он увидел

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Некоторые новосибирцы накапливают так много баллов, что иногда полностью оплачивают ими свои покупки

Некоторые новосибирцы накапливают так много баллов, что иногда полностью оплачивают ими свои покупки

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Новосибирец устроил разборки из-за пропажи 623 баллов на карте «Ленты»

Какие только способы не придумывают мошенники для хищения денег с пластиковых карт, вот уже даже с бонусных карт «Ленты» начали пропадать накопленные баллы. С такой ситуацией столкнулся житель Новосибирска Федор Дерябин — с его карты пропали все баллы, которые он накопил за несколько месяцев. Когда мужчина стал разбираться, то выяснил, что их списали за чужую покупку. Как так вышло — подробнее в материале НГС.

Накопил непосильным трудом

Если у вас есть карта постоянного покупателя «Ленты», то вы можете копить на нее баллы за совершённые покупки, а потом рассчитываться исходя из соотношения 1 балл — 1 рубль. На кассе вы показываете для сканирования либо физическую карту, либо штрихкод из приложения «Лента», в котором вы заводите виртуальную карту. Читатель НГС Федор Дерябин в начале марта обнаружил, что со счета в приложении пропали все баллы. Сумма небольшая, но неприятно, да и «дело в принципе». А ведь баллов могло быть и больше, 3 000 или 5 000 рублей.

— Два месяца копил эти 623 балла. С вопросом, куда они пропали, обратился в первую попавшуюся «Ленту», а мне и говорят, что была совершена покупка и бонусы списались. Но я не рассчитывался баллами. Потом в приложении я разглядел, что та самая покупка была совершена в супермаркете на улице Дуси Ковальчук, а я в той стороне города вообще не бываю, — рассказывает покупатель.

Выяснилось, что 2 марта в 22.54 в «Ленте» на Дуси Ковальчук, 91, кто-то частично рассчитался этими баллами. Купил шоколадку Ritter Sport, тушку цыпленка-бройлера, докторскую колбаску, бананы, да крем-пасту из морепродуктов. Расплатился баллами — 623 рубля, и частично деньгами, 313 рублей. Федор Дерябин отправился в этот магазин, там посмотрели видео с камер наблюдения и выяснили, что покупку совершал мужчина.

Та самая покупка

Та самая покупка

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Как это объясняют представители «Ленты»

— Сказали, что это был парень, на вас не похожий. Буквально с конца февраля эти бонусы просто так не списать, нужно нажать на кнопку в приложении, штрихкод появляется, и только тогда можно списать. И вот этот парень показал приложение, всё там нажал, всё списал — как так, что произошло, непонятно. По телефону горячей линии рекомендовали удалить приложение, а через сутки заново установить на этот же номер. Пообещали, что бонусы вернутся через 10 дней. Я говорю, а что, пропадают бонусы, случаи есть? Они говорят, что есть, ну, не часто, но бонусы пропадают, списывает кто-то, ворует кто-то, короче, — объясняет клиент.

На сайте «Ленты» в разделе «Правила использования бонусных баллов» написано: «Компания не несет ответственности за использование баллов при несанкционированном использовании карты третьими лицами». Но Федору Дерябину пообещали разобраться и по возможности вернуть баллы.

— Сказали, что решение вопроса доверено магазину, где списались бонусы. Прошло 10 дней, результата никакого, обещали со мной связаться. В приложении бонусы не появились, и мне никто не звонил, — жалуется покупатель.

На официальный запрос НГС в «Ленте» ответили, что произошла ошибка, и всё накопленное вернут.

— Баллы клиента были списаны ошибочно в результате технического сбоя. Списанные баллы в течение суток поступят на счет клиента. Кроме того, компания «Лента» в качестве извинения начислит бонусные баллы, чтобы баланс карты составлял 700 бонусных рублей, — говорит Тимофей Гончарук, менеджер по связям с общественностью службы по связям с общественностью и государственным органам компании «Лента».

На всякий случай в торговой сети рекомендуют покупателям подальше держать свою карту от посторонних глаз, периодически проверять свой счет и в случае чего сразу же обращаться с жалобой.

— Компания проводит внутреннее расследование инцидента. Покупателям, оформившим карту лояльности № 1 «Лента», рекомендуем не передавать данные с изображением штрихкода карты лояльности никому, кроме работников компании во время оплаты товаров или на стойке информации, — подчеркивают в «Ленте».

P.S. Во время подготовки материала выяснилось, что баллы покупателю вернулись. Но на следующий день опять были украдены — кто-то опять рассчитался ими за покупку в «Ленте» по адресу улица Бориса Богаткова, 206.

Новая покупка с хищением баллов. Кто-то заплатил всего 125 «живых» рублей, остальное погасил чужими бонусами

Новая покупка с хищением баллов. Кто-то заплатил всего 125 «живых» рублей, остальное погасил чужими бонусами

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Ранее мы рассказывали, как росла сеть супермаркетов «Лента», в Сибири она купила 22 магазина обанкротившейся сети «Холидей».

А недавно сеть открыла первый магазин под названием «365+» — уровень цен там невысок.

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«Лента»воровствобонусы за покупки
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