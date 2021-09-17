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Концессионер рассказал о ходе строительства сети поликлиник в Новосибирске

Возведением ряда социально значимых объектов занимается группа «ВИС»

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Всего в рамках проекта построят семь поликлиник в разных районах города

Всего в рамках проекта построят семь поликлиник в разных районах города

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Проект государственно-частного партнерства по созданию сети из семи современных поликлиник в Новосибирске общей мощностью 6467 посещений в смену, инвестором которого выступает группа «ВИС», перешел в инвестиционную фазу. На всех семи площадках завершены работы по подготовке территорий. Получены разрешения на строительство четырех поликлиник — № 2 на улице Татьяны Снежиной, № 7 на Пролетарской улице, № 22 на улице Виктора Уса и № 27 на Ереванской улице. Получить заключения госэкспертизы по оставшимся трем проектам рассчитывают до конца октября.

Власти рассчитывают, что поликлиники снимут дефицит мощностей в быстрорастущих микрорайонах

Власти рассчитывают, что поликлиники снимут дефицит мощностей в быстрорастущих микрорайонах

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Строительство всех семи объектов будет вестись параллельно. Сегодня строительно-монтажные работы развернуты на площадках поликлиник № 2, 7 и 27 в Октябрьском и Кировском районах Новосибирска. Уже завершена разработка котлованов, закладывают фундаменты. На площадках работают больше 40 строителей и больше 10 единиц спецтехники: четыре башенных и автомобильных крана, экскаваторы, бетононасосы и автобетоносмесители.

— Активно застраиваемые микрорайоны Новосибирска испытывают дефицит мощностей по оказанию амбулаторной помощи населению. По оценкам экспертов, существующие поликлиники перегружены вдвое, а по ряду микрорайонов дефицит достигает 240%. Проект предусматривает не только проектирование и строительство зданий, но и оснащение их оборудованием нового поколения, включая комплексы для компьютерной томографии МРТ, маммологические системы, УЗИ- и рентгенологическое оборудование. Новая сеть медицинских учреждений позволит использовать современные медицинские технологии, создать в перспективе региональный клинический дата-центр, — заявили в компании.

Проект перешел в инвестиционную фазу

Проект перешел в инвестиционную фазу

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Каждую поликлинику построят по индивидуальному проекту. В качестве частного партнера после проведения конкурсных процедур было выбрано ООО «Седьмая концессионная компания», входящее в группу «ВИС».

Группа «ВИС» также выступает концессионером строительства четвертого моста в Новосибирске.

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ВИСчетвертый мостстроительство поликлиник
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