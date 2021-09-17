Концессионер рассказал о ходе строительства сети поликлиник в Новосибирске

Проект государственно-частного партнерства по созданию сети из семи современных поликлиник в Новосибирске общей мощностью 6467 посещений в смену, инвестором которого выступает группа «ВИС», перешел в инвестиционную фазу. На всех семи площадках завершены работы по подготовке территорий. Получены разрешения на строительство четырех поликлиник —
Строительство всех семи объектов будет вестись параллельно. Сегодня строительно-монтажные работы развернуты на площадках поликлиник
— Активно застраиваемые микрорайоны Новосибирска испытывают дефицит мощностей по оказанию амбулаторной помощи населению. По оценкам экспертов, существующие поликлиники перегружены вдвое, а по ряду микрорайонов дефицит достигает 240%. Проект предусматривает не только проектирование и строительство зданий, но и оснащение их оборудованием нового поколения, включая комплексы для компьютерной томографии МРТ, маммологические системы, УЗИ- и рентгенологическое оборудование. Новая сеть медицинских учреждений позволит использовать современные медицинские технологии, создать в перспективе региональный клинический дата-центр, — заявили в компании.
Каждую поликлинику построят по индивидуальному проекту. В качестве частного партнера после проведения конкурсных процедур было выбрано ООО «Седьмая концессионная компания», входящее в группу «ВИС».
Группа «ВИС» также выступает концессионером строительства четвертого моста в Новосибирске.