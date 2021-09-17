Концессионер рассказал о ходе строительства сети поликлиник в Новосибирске

Проект государственно-частного партнерства по созданию сети из семи современных поликлиник в Новосибирске общей мощностью 6467 посещений в смену, инвестором которого выступает группа «ВИС», перешел в инвестиционную фазу. На всех семи площадках завершены работы по подготовке территорий. Получены разрешения на строительство четырех поликлиник — № 2 на улице Татьяны Снежиной, № 7 на Пролетарской улице, № 22 на улице Виктора Уса и № 27 на Ереванской улице. Получить заключения госэкспертизы по оставшимся трем проектам рассчитывают до конца октября.

