На Затулинке построят новую поликлинику — что в ней будет

В Новосибирске построят поликлинику на Затулинке
Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство поликлиники
Документ опубликован на муниципальном портале. Разрешение получила «Седьмая концессионная компания». Она входит в группу «ВИС», которой также принадлежит концессионер строительства четвертого моста в Новосибирске — «Сибирская концессионная компания».
Согласно документу, в здании будет пять этажей, один из них — подземный. Общая площадь составит
— По условиям соглашения, финансирование создания поликлиники предполагает использование собственных средств группы «ВИС», кредитных и бюджетных средств. Совокупная стоимость капитальных затрат по проекту будет уточнена по результатам прохождения проектной документацией всех семи поликлиник Государственной экспертизы. Предварительно затраты по всему проекту оцениваются в 7,8 млрд рублей, из которых 80% — частные инвестиции, — сообщили НГС в пресс-службе ГК «ВИС».
В поликлинике оборудуют взрослое отделение на 522 посещения в смену, женскую консультацию на 105 посещений и детское отделение на 280. Это учреждение, как и остальные шесть, планируют построить до второй половины 2022 года. Сроки могут измениться после того, как Госэкспертиза согласует проекты всех поликлиник.
— Проект предполагает обслуживание
Ранее в Новосибирске разрешили построить три других поликлиники по программе государственно-частного партнерства. НГС показывал на карте, где их откроют. Ранее «ВИС» публиковал проекты поликлиник, которые оснастят современным оборудованием.