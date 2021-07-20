На Затулинке построят новую поликлинику — что в ней будет

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство поликлиники № 22 на улице Виктора Уса в Кировском районе. Она будет рассчитана на 907 посещений в смену.



Документ опубликован на муниципальном портале. Разрешение получила «Седьмая концессионная компания». Она входит в группу «ВИС», которой также принадлежит концессионер строительства четвертого моста в Новосибирске — «Сибирская концессионная компания».

