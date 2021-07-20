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На Затулинке построят новую поликлинику — что в ней будет

Здание планируют сдать в 2022 году

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Эту поликлинику, как и другие шесть, входящих в концессию, построят в активно развивающихся районах

Эту поликлинику, как и другие шесть, входящих в концессию, построят в активно развивающихся районах

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В Новосибирске построят поликлинику на Затулинке

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство поликлиники № 22 на улице Виктора Уса в Кировском районе. Она будет рассчитана на 907 посещений в смену.

Документ опубликован на муниципальном портале. Разрешение получила «Седьмая концессионная компания». Она входит в группу «ВИС», которой также принадлежит концессионер строительства четвертого моста в Новосибирске — «Сибирская концессионная компания».

Согласно документу, в здании будет пять этажей, один из них — подземный. Общая площадь составит 12 984 кв. м. Стоимость работ оценивают в 2 025 380 900 рублей. Строительство профинансируют по программе государственно-частного партнерства, в рамках которого в Новосибирске планируют построить семь поликлиник.

— По условиям соглашения, финансирование создания поликлиники предполагает использование собственных средств группы «ВИС», кредитных и бюджетных средств. Совокупная стоимость капитальных затрат по проекту будет уточнена по результатам прохождения проектной документацией всех семи поликлиник Государственной экспертизы. Предварительно затраты по всему проекту оцениваются в 7,8 млрд рублей, из которых 80% — частные инвестиции, — сообщили НГС в пресс-службе ГК «ВИС».

Здание возведут на улице Виктора Уса

Здание возведут на улице Виктора Уса

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В поликлинике оборудуют взрослое отделение на 522 посещения в смену, женскую консультацию на 105 посещений и детское отделение на 280. Это учреждение, как и остальные шесть, планируют построить до второй половины 2022 года. Сроки могут измениться после того, как Госэкспертиза согласует проекты всех поликлиник.

— Проект предполагает обслуживание 50 000 человек взрослого населения и 10 000 детей. Все поликлиники по ГЧП-проекту будут построены в наиболее активно развивающихся жилых массивах Новосибирска, а также там, где действующие поликлиники находятся в приспособленных помещениях, — добавили в группе «ВИС».

Ранее в Новосибирске разрешили построить три других поликлиники по программе государственно-частного партнерства. НГС показывал на карте, где их откроют. Ранее «ВИС» публиковал проекты поликлиник, которые оснастят современным оборудованием.

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ВИСконцессиястроительствогосударственно-частное партнерствополиклиника
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