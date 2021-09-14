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Успевайте на метро: из-за строительства «Спортивной» вновь поменяют график работы двух станций

Они закроются на два часа раньше обычного

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На строящейся станции будут укладывать бетон

На строящейся станции будут укладывать бетон

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Метро в Новосибирске закроется раньше из-за строительства «Спортивной»

Вечером в среду, 15 сентября, временно изменится график работы метро. Станции «Студенческая» и «Площадь Маркса» закроются в 22:00. Это на два часа раньше обычного.

— Это необходимо для соблюдения требований технологии укладки бетона на строящейся станции «Спортивная», — пояснили в пресс-службе новосибирского метрополитена.

Остальные станции Ленинской линии от «Речного вокзала» до «Заельцовской» будут работать как обычно. Они закончат возить пассажиров в 24:00. Поезда прибывают с интервалом движения электропоездов не более 12,5 минуты. На Дзержинской линии поезда будут ездить без изменений.

На прошлых выходных власти также изменили график работы метро — станции «Студенческая» и «Площадь Маркса» работали до 22:00. Ранее сообщалось, что такой график будет действовать еще 3 дна: 21, 25 и 26 сентября.

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