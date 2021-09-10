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График работы метро поменяют из-за строительства станции «Спортивная»

На выходных метро закроется раньше

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Движение электропоездов на Дзержинской линии будет осуществляться без изменений

Движение электропоездов на Дзержинской линии будет осуществляться без изменений

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В Новосибирске поменяют график работы метро на выходных

На выходных, 11 и 12 сентября, в Новосибирске изменят график работы метро. Станции «Студенческая» и «Площадь Маркса» будут работать до 22:00. Это на два часа раньше установленного порядка.

— В соответствии с приказом департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска с целью соблюдения требований технологии укладки бетона на строящейся станции «Спортивная» 11 и 12 сентября станции «Студенческая» и «Площадь Маркса» будут работать до 22:00, — сообщил пресс-секретарь Новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин.

Остальные станции Ленинской линии от станции «Речной вокзал» до станции «Заельцовская» будут работать как обычно. Они закончат возить пассажиров в 24:00. Поезда прибывают с интервалом движения электропоездов не более 12,5 минуты. Движение электропоездов на Дзержинской линии будет осуществляться без изменений.

В Новосибирске мэр раскритиковал оранжевый проект «Спортивной» — в поддержку запрещенного цвета запустили петицию.

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