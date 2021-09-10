График работы метро поменяют из-за строительства станции «Спортивная»

В Новосибирске поменяют график работы метро на выходных
На выходных, 11 и 12 сентября, в Новосибирске изменят график работы метро. Станции «Студенческая» и «Площадь Маркса» будут работать до 22:00. Это на два часа раньше установленного порядка.
— В соответствии с приказом департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска с целью соблюдения требований технологии укладки бетона на строящейся станции «Спортивная» 11 и 12 сентября станции «Студенческая» и «Площадь Маркса» будут работать до 22:00, — сообщил пресс-секретарь Новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин.
Остальные станции Ленинской линии от станции «Речной вокзал» до станции «Заельцовская» будут работать как обычно. Они закончат возить пассажиров в 24:00. Поезда прибывают с интервалом движения электропоездов не более 12,5 минуты. Движение электропоездов на Дзержинской линии будет осуществляться без изменений.
В Новосибирске мэр раскритиковал оранжевый проект «Спортивной» — в поддержку запрещенного цвета запустили петицию.