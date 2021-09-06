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Новосибирское метро на 6 дней сократит время работы двух станций

Ограничения потребуются из-за строительства станции «Спортивная»

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Изменений в работе метро стоит ждать в сентябре и только на двух станциях

Изменений в работе метро стоит ждать в сентябре и только на двух станциях

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Новосибирский метрополитен внес изменения в работу станций на левом берегу из-за строительства новой станции «Спортивная».

— С целью соблюдения требований технологии укладки бетона на строящейся станции «Спортивная» 11, 12, 15, 21, 25 и 26 сентября станции «Студенческая» и «Площадь Маркса» будут работать до 22:00, — уточнили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.

Остальные станции метро от «Речного вокзала» до станции «Заельцовская» будут работать, как и раньше, до 24 часов. Однако интервал движения электропоездов составит не более 12,5 минуты.

— Движение электропоездов на Дзержинской линии будет осуществляться без изменений, — заверили в пресс-службе.

В конце августа в новосибирское метро поступили эскалаторы для станции «Спортивная». Машины поставляет АО «ВО "Машиноимпорт"» совместно со швейцарским концерном Schindler. Их должны подключить в конце сентября — рабочие начнут проводить пусконаладочные работы.

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