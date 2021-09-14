ГЖИ проверила дом с трещинами в центре Новосибирска, где люди моются в подвале. Какие нарушения там нашли?

ГЖИ проверила дом с трещинами в центре Новосибирска, где люди моются в подвале
Государственная жилищная инспекция проверила дом на улице Семьи Шамшиных, который находится в центре Новосибирска. Ветхое здание с трещинами располагается среди высоток, а его жителям приходится мыться в подвале. Общежитие № 9 когда-то было молодежным, потом семейным — здесь селились работники трикотажной фабрики «Сибирь»
Статья НГС о доме вышла 3 августа, а ГЖИ проверило его только 1 сентября.
Ведомство не нашло неисправностей в фасаде здания и работе вентиляции. При этом выявлено отслоение краски, строительный мусор, а также оголение арматуры.
— Протеканий на потолке 2 этажа не выявлено. В помещении лестничной клетки у окна выявлены трещины на стене и потолке — нарушение внутренней отделки, — говорится в сообщении ведомства.
В ГЖИ утверждают, что в ведомство с 1 января этого года с жалобами на трещины в доме и затопление подвала из жильцов никто не обращался. Но проверка выявила нарушения со стороны управляющей компании «МУК».
— Возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3. КоАП РФ. Выданы предписания об устранении нарушений со сроками исполнения 13 октября 2021 года, которое будет находиться на контроле в ГЖИ НСО, — добавили в ведомстве.
Ч. 2 ст. 14.1.3. КоАП РФ - Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.
Корреспондент НГС обратилась за комментариями в «МУК» — в компании попросили отправить официальный запрос на электронную почту, так как руководства нет на месте. Вопросы были отправлены.
Старый деревянный дом на улице Семьи Шамшиных выглядит абсолютно чужеродным элементом в окружении высоток. Рядом — строящийся дорогой квартал, напротив — гараж мэрии. Мимо разваливающегося общежития по несколько раз на дню проезжают чиновники администрации, но дела до него будто бы никому и нет. Как общежитие выглядит внутри вы можете увидеть здесь.