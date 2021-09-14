ГЖИ проверила дом с трещинами в центре Новосибирска, где люди моются в подвале. Какие нарушения там нашли?

Государственная жилищная инспекция проверила дом на улице Семьи Шамшиных, который находится в центре Новосибирска. Ветхое здание с трещинами располагается среди высоток, а его жителям приходится мыться в подвале. Общежитие № 9 когда-то было молодежным, потом семейным — здесь селились работники трикотажной фабрики «Сибирь»

Статья НГС о доме вышла 3 августа, а ГЖИ проверило его только 1 сентября.

Ведомство не нашло неисправностей в фасаде здания и работе вентиляции. При этом выявлено отслоение краски, строительный мусор, а также оголение арматуры.