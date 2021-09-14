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На Михайловской набережной сгоревший пункт электромобилей остался стоять на неделю после пожара

Владелица пункта не стала говорить, когда планируется убрать обугленные остатки

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Огонь повредил не только киоск, но и оборудование

Огонь повредил не только киоск, но и оборудование

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В Новосибирске на Михайловской набережной сгоревший пункт электромобилей «Электромобили54» остался стоять на неделю. Пожар произошел ночью 7 сентября. На видеокамеры попал момент, когда поджигали пункт проката, заведено уголовное дело.

Владелица пункта прокатов Анастасия Галкина отказалась отвечать, когда уберут пункт проката.

— Вам-то зачем, когда его будут убирать? Мы с набережной, наверное, будем разговаривать о том, когда его будут убирать, — высказалась Анастасия Галкина и сбросила звонок. По данным сервиса «Контур.Фокус», в мае 2019 года девушка открыла ИП. Основной вид деятельности — прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров, а также розничная торговля в неспециализированных магазинах, в интернете и по почте.

С Михайловской набережной корреспонденту НГС связаться не удалось, на указанный на сайте номер телефона не отвечают. НГС направил запрос в мэрию, чтобы узнать, кто должен убрать сгоревший пункт и когда это произойдет.

В июле в Новосибирске почти месяц не могли убрать цистерну после взрыва на АЗГС. Собственник убрал ее после публикации НГС.

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набережнаяподжогпожар
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