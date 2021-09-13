Марлоу высказал версию, что о гибели девочки мама не сказала из страха травмировать его еще сильней.



— Как я помню, всё самое жесткое началось позже, когда пришло осознание. Я прихожу в школу на следующий день, иду вдоль парт, как сейчас помню, и меня все похлопывают по плечу. Сейчас я это вспоминаю и думаю: «Что? Зачем? Что вы делаете?» Но «вишенкой на торте» стали прощание и похороны. Дети 11–12 лет, маленькие девчонки и мальчишки. Мы едем на автобусе на эту церемонию. Гроб, вокруг которого стоят дети и плачут. Этот момент я очень хорошо помню. Я стою, и у меня никаких эмоций, и думаю: «Это как-то ужасно». Мишка, мой школьный друг, хлопает меня по спине и говорит: «Поплачь, не сдерживайся». Я поворачиваюсь к нему: «Я не понимаю, я не могу». И самое последнее — это похороны. Это кладбище за Новосибирском, оградка и кучка земли, и таджики, которые ямы копают, могильные плиты, венки, которые продают на въезде. Мы сидели с подругами Даши в этой оградке метр на метр и кушали блинчики, которые приготовила ее мама.

Тяжелее всего мне было смотреть на маму Даши. И если мы встретимся теперь, мне до сих пор тяжело. Я не знаю, что это такое — потерять ребенка, но думаю, это жесткач для человека. Потом нам надо было по очереди подойти к могиле, приложить к ней руку и сказать что-то. Я подошел, но мне нечего было сказать, я не понимал, что происходит. Думаю, эта история повлияла на меня спустя годы, когда я начал анализировать и думать, что же произошло и как это отразилось на мне. Наверняка это отразилось, но я не могу подметить момент когда. Мама в этом случае как наблюдатель за своим ребенком рассказывает, что для меня это было сумасшедшее время, это меня как ребенка втаптывало в грязь. Но я этого не помню, у меня абсолютно другие мысли. Спустя годы я могу смело заявить, что скорее это травмировало как будто моих одноклассников больше, чем меня, как будто для них остался шрам. Для меня тоже, но для них сильнее. Больше половины я не помню. Трек сделала история. Я послушал и заплакал, хотя не делал этого очень давно, — со слезами в глазах описал события 10-летней давности Слава Марлоу.

Редакция НГС приносит соболезнования семье и близким Даши Харламовой.

