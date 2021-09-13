10 лет назад
10 лет назад жители домов на площади Калинина в Новосибирске стали свидетелями жуткого ДТП. Автобус на полном ходу врезался в притормаживающую перед ним иномарку, протащил ее вперед, попутно собрав еще несколько автомобилей, и в конечном итоге загорелся. Пламя охватило и смятый до середины салона Suzuki Solio, в котором на заднем сиденье была зажата
Девочка уже не могла кричать, просто тянула руки
13 сентября 2011 года было обычное, солнечное утро. Дашу Харламову, ученицу
Гоголев бросился к двери, но его остановили крики пассажиров с просьбами открыть дверь — напротив двери из-под автобуса било высокое пламя. На улице истошно кричала водитель «Сузуки».
— Женщину в шоковом состоянии вытащили из салона. Внутри на заднем сиденье в детском кресле осталась ее
Мужчина бросился в охваченный пламенем «Сузуки», обхватил девочку руками и пытался ее вытащить. Но он не знал, что ребенок был пристегнут в детском автокресле. Как вспоминал на суде Гоголев, девочка уже не могла кричать, просто тянула к нему руки.
«Горло обгорело изнутри, голова выгорела, я начал терять сознание». Павел выпал из машины назад на асфальт, поодаль стояли люди, но никто не решался подойти.
«Сузуки» сгорел меньше чем за
Новосибирцы, которые даже не были знакомы с семьей погибшего ребенка, восприняли катастрофу как личную трагедию. Люди несли к месту аварии цветы и игрушки. Со всей России матери погибшей школьницы писали слова поддержки, соболезнования, сочувствия и предлагали помощь. Говорят, что в тот день плакали все врачи подстанции скорой помощи, которые спасали жизнь женщины и водителя.
Эта трагедия всколыхнула общественность. Заговорили о качестве пассажирских перевозок во всей России, о квалификации водителей, об ответственности работодателей. На всех автопредприятиях страны прошли проверки, правда, затем всё вернулось на круги своя.
После произошедшего Павел Гоголев остался инвалидом
Халатность или трагическая случайность?
Первое судебное заседание прошло
В суде мать погибшей девочки Елена Артеменко простила отца четырех детей. Она уверена, что Павел Гоголев не виноват в произошедшем. По мнению женщины и самого водителя МАРЗ, виновником ДТП стало руководство автопредприятия, которое выпустило неисправный автобус в рейс.
По словам Гоголева, он давил на педаль тормоза, но автобус продолжал двигаться с той же скоростью —
30 ноября 2012 года Заельцовский районный суд признал Павла Гоголева виновным в преступлении, предусмотренном
Павел Гоголев обжаловал решение Заельцовского районного суда в областном суде, но вышестоящая инстанция в феврале 2013 года оставила первый приговор без изменения.
Трагический день
Сергей Чернов, выступавший в судебном процессе гособвинителем, очень хорошо помнит это дело и считает, что в суде все доказательства были исследованы в полной мере и вина Гоголева была доказана.
— Произошла трагедия, на глазах у матери сгорел ребенок. И никто не смог ничего сделать. Всё произошло в считаные минуты. Удар от ДТП привел к разливу топлива из машины потерпевших, они несколько метров еще проехали, топливо попало и под автобус. От случайной искры произошел пожар. Машина вспыхнула моментально. Пристегнутого в детском кресле ребенка пытались вытащить. Сам Гоголев это пытался сделать, но ни у него, ни у матери это не получилось. Вопрос шел на секунды и минуты, — с горечью в голосе рассказывает экс-заместитель прокурора Заельцовского района Новосибирска Сергей Чернов.
В суде Гоголев ссылался на техническую неисправность, которая привела к ДТП и к таким последствиям. Эта версия также исследовалась.
— Экспертизы проводились, и в суде они изучались, так же, как и осмотры транспортного средства. И экспертов мы допрашивали, что могло быть, а чего нет, что стало причиной. Суд дал всем представленным доказательствам оценку и вынес обвинительный приговор. И решение суда не было отменено, — добавил Сергей Чернов.
«В день, когда мы должны были встретиться, она погибла»
Произошедшее получило общественный резонанс и никого не оставило равнодушным. Дашин одноклассник Артем Готлиб (ныне известный музыкант Слава Марлоу) посвятил свой трек «По глазам» этой ужасной аварии. Через
— Трек я хотел написать с момента аварии. У меня есть песня, которую я написал перед ее смертью, она называется «Фламенко». Я ее много раз писал, одно и то же, потом много раз переписывал, но у меня не получалось. Это одна и та же песня. Когда я писал, не знал, о ком песня. Не сидел с мыслями, о ком я пишу. Возможно, если бы я так делал, меня это убивало б сильнее, я бы пытался сделать нечто другое. Я написал этот трек, и там оставалась пустая яма — и я вставил этот скит об аварии и заплакал. Это то, что было необходимо. Это и стало завершением истории, то, чего не хватало. Хотел давно сделать трек, а получился он вот так и только теперь. Причем там была яма и на заднем фоне: «На-на-на-на,
Слава Марлоу показал трек Алишеру Моргенштерну, тот высказал сомнение, что трек, хоть и сильный, попадет в чарты. Но именно этот момент не особо волновал автора, он хотел, чтобы песню услышали.
— Даша была моей близкой подругой. Я не знал, но, оказывается, под видео с аварией, которому уже
«Я послушал и заплакал»
Марлоу высказал версию, что о гибели девочки мама не сказала из страха травмировать его еще сильней.
— Как я помню, всё самое жесткое началось позже, когда пришло осознание. Я прихожу в школу на следующий день, иду вдоль парт, как сейчас помню, и меня все похлопывают по плечу. Сейчас я это вспоминаю и думаю: «Что? Зачем? Что вы делаете?» Но «вишенкой на торте» стали прощание и похороны. Дети
Тяжелее всего мне было смотреть на маму Даши. И если мы встретимся теперь, мне до сих пор тяжело. Я не знаю, что это такое — потерять ребенка, но думаю, это жесткач для человека. Потом нам надо было по очереди подойти к могиле, приложить к ней руку и сказать что-то. Я подошел, но мне нечего было сказать, я не понимал, что происходит. Думаю, эта история повлияла на меня спустя годы, когда я начал анализировать и думать, что же произошло и как это отразилось на мне. Наверняка это отразилось, но я не могу подметить момент когда. Мама в этом случае как наблюдатель за своим ребенком рассказывает, что для меня это было сумасшедшее время, это меня как ребенка втаптывало в грязь. Но я этого не помню, у меня абсолютно другие мысли. Спустя годы я могу смело заявить, что скорее это травмировало как будто моих одноклассников больше, чем меня, как будто для них остался шрам. Для меня тоже, но для них сильнее. Больше половины я не помню. Трек сделала история. Я послушал и заплакал, хотя не делал этого очень давно, — со слезами в глазах описал события
Редакция НГС приносит соболезнования семье и близким Даши Харламовой.