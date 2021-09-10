10 сентября пятница
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 5/10
usd 73.13
eur 86.47
Тема дняИщут рабочих на новый завод PepsiCo. Какая з/п?
Все новости
Все новости

На площади Ленина выставили ограждения — что ждет Новосибирск

Сейчас нельзя оставить машину на парковке напротив памятника

278
Обсудить

Поделиться

В Новосибирске пройдет полумарафон Раевича

В Новосибирске пройдет полумарафон Раевича

Поделиться

В центре Новосибирска выставили ограждения для полумарафона Раевича

Сегодня днем, 10 сентября, центр Новосибирска начали готовить к полумарафону Раевича. На площади Ленина появились заборчики. Мероприятие пройдет завтра, 11 сентября, без зрителей.

На площади огородили парковку, там же выставили палатки для участников и организаторов.

Для спортсменов будут предоставлены две дистанции. Ожидаемое количество участников фестиваля составляет около 600 человек, а полумарафона Александра Раевича — около тысячи.

— Запланировано два забега — в 10:00 с разницей в десять минут стартует мужской и женский забег на дистанцию полумарафона, в 13:00 с разделением на кластеры численностью не более 100 человек стартует забег на 3 км, — добавили в пресс-службе.

Все участники должны иметь при себе медицинскую справку, иногородние участники допускаются только при наличии ПЦР-теста не ранее, чем за 72 часа до старта. Регистрация участников будет проходить 9 и 10 сентября.

Начало мероприятия запланировано на 10 часов

Начало мероприятия запланировано на 10 часов

Поделиться

Для спортсменов будут предоставлены две дистанции: полумарафон и забег на 3 км

Для спортсменов будут предоставлены две дистанции: полумарафон и забег на 3 км

Поделиться

Для полумарафона частично перекроют 22 улицы

Для полумарафона частично перекроют 22 улицы

Поделиться

Полумарафон традиционно проходит в Новосибирске. Прошлый год не стал исключением — в нем приняли участие сотни горожан. Наш фотограф побывал на этом спортивном мероприятии — посмотрите на мощных спортсменов и красивых спортсменок.

В начале августа власти опубликовали проект постановления о проведении полумарафона. Полумарафон Раевича пройдет 11 сентября с 8 до 18 часов, ограничения начнут действовать еще раньше — с 7 утра. Всего в Новосибирске перекроют 22 участка улиц — мы нанесли их на карту.

Какая погода будет на выходных — читайте подробности здесь.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

огражденияплощадь Ленинаполумарафон Раевича
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...