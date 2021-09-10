На площади Ленина выставили ограждения — что ждет Новосибирск

Сегодня днем, 10 сентября, центр Новосибирска начали готовить к полумарафону Раевича. На площади Ленина появились заборчики. Мероприятие пройдет завтра, 11 сентября, без зрителей.

На площади огородили парковку, там же выставили палатки для участников и организаторов.

Для спортсменов будут предоставлены две дистанции. Ожидаемое количество участников фестиваля составляет около 600 человек, а полумарафона Александра Раевича — около тысячи.



— Запланировано два забега — в 10:00 с разницей в десять минут стартует мужской и женский забег на дистанцию полумарафона, в 13:00 с разделением на кластеры численностью не более 100 человек стартует забег на 3 км, — добавили в пресс-службе.

