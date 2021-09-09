Дождь, ветер, гроза: новосибирские синоптики обещают холодные выходные

В Новосибирске ожидают дождь и похолодание на выходных
В ближайшие выходные в Новосибирске ожидается похолодание до +12 градусов днем и дожди. О прогнозе на три дня рассказали синоптики ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
10 сентября ночью местами ожидается небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный силой 4–9 м/с, днем местами возможны порывы до 14 м/с. Ночью температура воздуха составит
В субботу, 11 сентября, ночью преимущественно без осадков, днем возможен дождь, местами гроза. Ожидается юго-западный ветер силой 8–13 м/с, днем порывы до 18 м/с. Ночью похолодает до
12 сентября ночью возможен небольшой дождь, а днем — умеренный. Возможен юго-западный ветер с переходом на северо-западный силой 7–12 м/с, местами ожидаются порывы до 17 м/с. Ночью температура составит
На этой неделе стало известно, что в двух сибирских регионах выпал снег. НГС выяснил, дойдет ли холод до Новосибирска.