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Тема дняОбь в Новосибирске резко обмелела. Фото реки
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Дождь, ветер, гроза: новосибирские синоптики обещают холодные выходные

Температура опустится до +5 градусов

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Ближайшие дни будут дождливыми

Ближайшие дни будут дождливыми

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В Новосибирске ожидают дождь и похолодание на выходных

В ближайшие выходные в Новосибирске ожидается похолодание до +12 градусов днем и дожди. О прогнозе на три дня рассказали синоптики ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

10 сентября ночью местами ожидается небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный силой 4–9 м/с, днем местами возможны порывы до 14 м/с. Ночью температура воздуха составит +5… +7 градусов, днем потеплеет до +17… +19.

В субботу, 11 сентября, ночью преимущественно без осадков, днем возможен дождь, местами гроза. Ожидается юго-западный ветер силой 8–13 м/с, днем порывы до 18 м/с. Ночью похолодает до +8… +10 градусов, днем температура воздуха составит +14… +16.

12 сентября ночью возможен небольшой дождь, а днем — умеренный. Возможен юго-западный ветер с переходом на северо-западный силой 7–12 м/с, местами ожидаются порывы до 17 м/с. Ночью температура составит +6... +8 градусов, днем — +12… +14.

На этой неделе стало известно, что в двух сибирских регионах выпал снег. НГС выяснил, дойдет ли холод до Новосибирска.

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