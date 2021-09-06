В двух регионах Сибири выпал снег. Дойдет ли холод до Новосибирска? Синоптики дали прогноз

В двух регионах Сибири выпал снег
Вчера, 5 сентября, на севере Иркутской области и в Бурятии выпал снег, столбик термометра опустился до +6 градусов. Корреспондент НГС узнал у новосибирских синоптиков, дойдут ли холодные воздушные массы до нашего города и ждать ли на смену жаркой погоды похолодания.
— С севера Иркутской области на территорию Западной Сибири воздушные массы поступать не могут. Нужно обращать внимание на осадки в виде снега на Северном Урале или, допустим, в Ямало-Ненецком округе, в Салехарде, тогда есть вероятность, если будет северный ветер, то к нам спустится оттуда похолодание и появится снег. Пока на этой неделе такой перспективы мы не ожидаем, — рассказала корреспонденту НГС начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик.
Фотографии снега из Бурятии и Иркутской области появились в местном паблике «ДТП 38RUS Иркутск» в соцсети «ВКонтакте».
В прошлом году первый снег выпал в конце сентября, но очень быстро растаял.
Анна Лапчик дала прогноз, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие три дня.
— Характер погоды на этой неделе будет меняться. Теплая малооблачная погода, которая установилась в выходные дни, в ближайшие дни сойдет на нет. Пока еще влияние будет оказывать область повышенного давления, но она ослабевает. С районов Северного Казахстана на территорию области будет смещаться циклон, который принесет осадки различной интенсивности, грозы, усиление ветра до
Во вторник, 7 сентября, в Новосибирске небольшая облачность, без осадков. Ночью
В среду, 8 сентября, в городе преимущественно без осадков, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ночью
В четверг, 9 сентября, в Новосибирске кратковременный дождь, гроза. Ночью
НГС также посмотрел погодные сервисы и узнал, как долго сохранится теплая погода и когда ждать бабьего лета.
В Новосибирске начали багроветь рябины. Они растут по всему городу, и осенью яркие ягоды придают ему особый колорит. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу и запечатлел, как преобразились городские пейзажи.