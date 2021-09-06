В двух регионах Сибири выпал снег. Дойдет ли холод до Новосибирска? Синоптики дали прогноз

Вчера, 5 сентября, на севере Иркутской области и в Бурятии выпал снег, столбик термометра опустился до +6 градусов. Корреспондент НГС узнал у новосибирских синоптиков, дойдут ли холодные воздушные массы до нашего города и ждать ли на смену жаркой погоды похолодания.



— С севера Иркутской области на территорию Западной Сибири воздушные массы поступать не могут. Нужно обращать внимание на осадки в виде снега на Северном Урале или, допустим, в Ямало-Ненецком округе, в Салехарде, тогда есть вероятность, если будет северный ветер, то к нам спустится оттуда похолодание и появится снег. Пока на этой неделе такой перспективы мы не ожидаем, — рассказала корреспонденту НГС начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик.