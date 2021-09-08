Водители превратили новые остановочные карманы на Маркса в парковку. Фотофакт

Новосибирские автомобилисты не поделили парковочный карман на проспекте Маркса с общественным транспортом. Во время дорожных работ остановка сместилась — теперь автобусы и троллейбусы высаживают пассажиров перед плотным рядом припаркованных легковушек.
На прежнем месте остановки «Жилмассив Горский» теперь, судя по всему, будет газон (работы еще не закончены), а сама остановка общественного транспорта перенесена чуть выше по улице, где установлен соответствующий дорожный знак.
Однако теперь вся зона остановки совпала с существовавшим здесь ранее парковочным карманом, который продолжают использовать автомобилисты. Знака, запрещающего парковку, нет, но при наличии знака остановки общественного транспорта он не нужен.
На площади Лыщинского и прилегающей территории сейчас ведутся работы по благоустройству, которые начались в 2019 году и должны завершиться к концу этого года. Это часть реконструкции дорожной сети вокруг нового ледового Дворца спорта, который должен в 2023 году принять молодежный чемпионат мира по хоккею.