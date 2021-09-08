8 сентября среда
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 73.19
eur 86.89
Тема дняС главных магистралей убирают парковки. Репортаж
Все новости
Все новости

Водители превратили новые остановочные карманы на Маркса в парковку. Фотофакт

Общественный транспорт теперь вынужден останавливаться во втором ряду

6 616
145Обсудить

Поделиться

Пассажирам приходится пробираться через плотно поставленные машины

Пассажирам приходится пробираться через плотно поставленные машины

Поделиться

Новосибирские автомобилисты не поделили парковочный карман на проспекте Маркса с общественным транспортом. Во время дорожных работ остановка сместилась — теперь автобусы и троллейбусы высаживают пассажиров перед плотным рядом припаркованных легковушек.

Так остановка выглядела в прошлом году

Так остановка выглядела в прошлом году

Поделиться

На прежнем месте остановки «Жилмассив Горский» теперь, судя по всему, будет газон (работы еще не закончены), а сама остановка общественного транспорта перенесена чуть выше по улице, где установлен соответствующий дорожный знак.

Потребность в парковочных местах на Маркса так велика, что машины стоят и на тротуаре тоже

Потребность в парковочных местах на Маркса так велика, что машины стоят и на тротуаре тоже

Поделиться

Однако теперь вся зона остановки совпала с существовавшим здесь ранее парковочным карманом, который продолжают использовать автомобилисты. Знака, запрещающего парковку, нет, но при наличии знака остановки общественного транспорта он не нужен.

На площади Лыщинского и прилегающей территории сейчас ведутся работы по благоустройству, которые начались в 2019 году и должны завершиться к концу этого года. Это часть реконструкции дорожной сети вокруг нового ледового Дворца спорта, который должен в 2023 году принять молодежный чемпионат мира по хоккею.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ20
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

проспект Марксаостановка общественного транспорта
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...