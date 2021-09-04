Побитый сибиряк не может получить компенсацию после выигранного процесса — в судебном департаменте нет денег

Житель Новосибирска Алексей Писклов выиграл суды, но не может вернуть положенную ему по закону компенсацию за судебные издержки. В судебном департаменте по Новосибирской области нет денег, чтобы сделать выплаты.



В конце 2019 года Андрей Писклов повздорил с соседом по подъезду: случилась, как заметил мужчина, бытовая ссора, в которой каждый получил различные повреждения. Потом были суды, завершившиеся весной 2021 года. Писклов суды выиграл и получил право на компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей, а также судебных издержек в размере 31 тысячи рублей.

