Побитый сибиряк не может получить компенсацию после выигранного процесса — в судебном департаменте нет денег

В судебном департаменте НСО закончились деньги для выплаты компенсаций
Житель Новосибирска Алексей Писклов выиграл суды, но не может вернуть положенную ему по закону компенсацию за судебные издержки. В судебном департаменте по Новосибирской области нет денег, чтобы сделать выплаты.
В конце 2019 года Андрей Писклов повздорил с соседом по подъезду: случилась, как заметил мужчина, бытовая ссора, в которой каждый получил различные повреждения. Потом были суды, завершившиеся весной 2021 года. Писклов суды выиграл и получил право на компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей, а также судебных издержек в размере 31 тысячи рублей.
— Когда судебный процесс уже завершался, а он был уголовным — по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вредя здоровью», обвиняемый заявил ходатайство, чтобы судебные издержки мне компенсировало государство. То есть судебный департамент. Мне юрист потом объяснил: когда обвиняемый не имеет своего дохода, он может попросить государство за него оплатить. Но наш обвиняемый имел доход, это и в суде подтверждалось. Тем не менее наш суд постановил удовлетворить это ходатайство, обязал судебный департамент Новосибирской области компенсировать мне затраты на юридическую помощь на 21 тысячу рублей и взыскать их после с обвиняемого. Потом была апелляция от осужденного, которую я тоже выиграл и потратил еще 10 тысяч рублей. Суд отправил их туда же — в судебный департамент по той же самой схеме, — рассказал корреспонденту НГС Андрей Писклов.
Но в результате компенсация судебных издержек, которую должно было выплатить пострадавшему государство, начала задерживаться.
— Мне главный бухгалтер судебного департамента Новосибирской области говорит, что платежи, которые мне должны выплатить, она видит, но денег нет. Вот она до сих пор так и говорит: финансирования нет, — заметил Писклов.
По закону деньги мужчина должен получить в течение 30 дней после заявления суда. Однако первую сумму за первый процесс он получил примерно через полтора месяца. Вторую сумму не получил до сих пор: сначала в заявлении в суде допустили ошибку, и пришлось документ переделывать, потом в судебном департаменте опять закончились деньги.
Корреспондент НГС обратился за комментарием в бухгалтерию судебного департамента НСО. Главный бухгалтер Наталья Владимировна, фамилию она отказалась называть, пояснила, что сроков получения таких денег нет вообще.
— В течение 30 дней мы всё-таки должны обратиться за допфинансированием, мы и обратились за допфинансированием. А в течение какого месяца Писклов должен получить деньги — такое не установлено, — уверенно пояснила журналисту главный бухгалтер.
Правда, заместитель руководителя судебного департамента НСО Игорь Можаев уточнил, что деньги по закону должны прийти в течение 30 дней после обращения.
— Мы не можем пока выплатить. Просто денежные средства отсутствуют. Но я точно знаю, что выплаты всегда происходят. Не бывает такого, что кто-то когда-то недополучил. Судебный департамент при Верховном суде — главный распорядитель бюджетных средств, он собирает заявки. Потом подается заявка в Минфин, там выделяют, и выплаты идут по всей стране. Такие задержки — редкий случай. В любом случае Писклов свои деньги получит, — заметил заместитель руководителя судебного департамента НСО Игорь Можаев.
Государство регулярно меняет законодательство в плане различных выплат гражданам. В марте в России поменяли правила выплаты максимального пособия по безработице — теперь его могут отложить. С сентября 2021 года появились указы, по которым россияне должны получить разные деньги, но, как правило, это разовые выплаты.