В России поменяли правила выплаты максимального пособия по безработице

Правительство опубликовало постановление, по которому меняются правила выплаты пособия по безработице в максимальном размере. Изменения коснутся в первую очередь тех, кто остался без работы по сокращению штата или из-за ликвидации предприятия.
По действующим правилам пособие назначается с момента регистрации в центре занятости. Первые три месяца выплачивается 75% заработка (но не более
— Обновленные правила коснутся беременных женщин, которые остались без работы: если период первых трех месяцев получения пособия по безработице в максимальном размере у них будет пересекаться со сроком выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами, то пособие по безработице будет перенесено на более поздний срок, — сообщается на сайте правительства. — Изменения коснутся граждан, которые во время получения максимального пособия по безработице были призваны на военные сборы.
В марте 2020 года максимальный размер пособия по безработице был увеличен с 8000 до
Сегодня также стало известно, что до