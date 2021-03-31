В России поменяли правила выплаты максимального пособия по безработице

Правительство опубликовало постановление, по которому меняются правила выплаты пособия по безработице в максимальном размере. Изменения коснутся в первую очередь тех, кто остался без работы по сокращению штата или из-за ликвидации предприятия.

По действующим правилам пособие назначается с момента регистрации в центре занятости. Первые три месяца выплачивается 75% заработка (но не более 12 130 рублей ), а вторые три месяца — 60% заработка (но не более 5000 рублей ). Однако сокращенные сотрудники первые три месяца получают не пособие, а среднюю зарплату по прошлому месту работы, а потом уже не могут получать пособие по безработице в максимальном размере — первые три месяца безработности прошли. Теперь эта коллизия будет устранена.