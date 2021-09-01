Что нас ждет в сентябре: пересчитают больничные родителям, а за прививку от коронавируса заплатят 100 тысяч рублей

Решение выдать пенсионерам деньги Владимир Путин объяснил поддержкой на фоне бешеной инфляции.



— Я сказал о средней цифре инфляции в 6,5% год к году, но для пожилых людей она, пожалуй, даже еще побольше. Почему? Потому что структура потребления у них другая. Они не так часто ездят за границу, не покупают дорогих машин и вещей премиального класса, — отметил Путин. — А вот по тому набору продуктов и предметов, которые они приобретают, их инфляция побольше, чем в 6,5%.



Все нюансы единовременного пособия можно изучить по этой ссылке.



Каждому силовику — по 15 тысяч

В последний день лета президент подписал указ об еще одной внеплановой выплате: в сентябре по 15 тысяч рублей получат военные-контрактники, курсанты военных училищ и сотрудники правоохранительных органов. Выплата назначена тем, кто проходит службу на 31 августа 2021 года, она будет защищена от списания за долги.



Выплаты проведут в сентябре этого года из средств федерального бюджета на основании уже имеющихся у Пенсионного фонда России и прочих уполномоченных органов документов. На эти цели направят порядка 500 миллиардов рублей.

