Что нас ждет в сентябре: пересчитают больничные родителям, а за прививку от коронавируса заплатят 100 тысяч рублей

В России наступила календарная осень, и осень эта будет насыщенной. За прививку от коронавируса можно получить сто тысяч рублей, больничные для родителей теперь выплачиваются по-новому. Хорошая новость для хозяев гаражей: их можно оформить в собственность по упрощенке. Ну и событие, к которому политическая Россия шла последние полгода, — выборы в Госдуму. Обо всём этом подробно и понятным языком — в нашем традиционном дайджесте законов.
Каждому пенсионеру — по 10 тысяч
Единовременные выплаты от государства в сентябре добрались до пенсионеров: указом президента каждому, у кого есть пенсионный статус (неважно, работает человек до сих пор или ушел на заслуженный отдых), выплатят по 10 тысяч рублей. Выплатами будет заниматься Пенсионный фонд, дополнительных заявлений писать не надо — все данные будут взяты из выплатного дела. Деньги начнут поступать уже с завтрашнего дня.
Решение выдать пенсионерам деньги Владимир Путин объяснил поддержкой на фоне бешеной инфляции.
— Я сказал о средней цифре инфляции в 6,5% год к году, но для пожилых людей она, пожалуй, даже еще побольше. Почему? Потому что структура потребления у них другая. Они не так часто ездят за границу, не покупают дорогих машин и вещей премиального класса, — отметил Путин. — А вот по тому набору продуктов и предметов, которые они приобретают, их инфляция побольше, чем в 6,5%.
Все нюансы единовременного пособия можно изучить по этой ссылке.
Каждому силовику — по 15 тысяч
В последний день лета президент подписал указ об еще одной внеплановой выплате: в сентябре по 15 тысяч рублей получат военные-контрактники, курсанты военных училищ и сотрудники правоохранительных органов. Выплата назначена тем, кто проходит службу на 31 августа 2021 года, она будет защищена от списания за долги.
Выплаты проведут в сентябре этого года из средств федерального бюджета на основании уже имеющихся у Пенсионного фонда России и прочих уполномоченных органов документов. На эти цели направят порядка 500 миллиардов рублей.
Ковидная лотерея
С сегодняшнего дня в России началась государственная лотерея среди привившихся и тех, кто намерен в ближайшее время пройти вакцинацию от коронавируса. Эксперимент, на кону которого стоят 100 миллионов рублей. В период с 1 сентября по 1 декабря генератор случайных чисел дважды выберет победителей: всего тысяча человек получит по сто тысяч рублей. Правила лотереи подробно написаны вот тут, точных дат розыгрыша пока нет.
— Участниками розыгрыша признаются граждане РФ, постоянно или временно проживающие в РФ иностранные граждане, лица без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов и членов их семей, а также иностранных граждан, осуществляющих в РФ трудовую деятельность), а также лица, имеющие право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом «О беженцах», иммунизированные с использованием зарегистрированных в РФ вакцин для профилактики
Выбирать победителя генератор будет по уникальному номеру вакцинированного — его автоматически получают все, кто прошел полный курс вакцинации к моменту розыгрыша. Счастливчику сообщат о призе в уведомлениях на «Госуслугах». А выплата придет в течение полугода.
Больничные оплачиваются по-новому
С 1 сентября больничные по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет будут выплачиваться в размере 100% среднего заработка независимо от страхового стажа. На эти цели правительство направит Фонду социального страхования свыше 930 миллионов рублей.
— Новая мера направлена на поддержку молодых родителей, которые еще не успели набраться трудового опыта, — поясняют в парламенте. — Сейчас размер пособия по уходу за ребенком, как и всех остальных больничных, напрямую зависит от продолжительности стажа. Если он менее 5 лет — за больничный выплачивают 60% среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%. И только при стаже более 8 лет за больничный заплатят 100% среднего заработка. При этом молодые родители не всегда имеют такой стаж работы, а больничные им приходится брать по несколько раз в год — маленькие дети часто болеют.
Решение не затронет работодателей — больничные будут оплачиваться напрямую из ФСС. Расчеты будут производиться на основании данных из больничного листа, дополнительные заявления от родителей не нужны.
Штрафы можно обжаловать через «Госуслуги»
Жалобу на постановление по делу об административном правонарушении, зафиксированном автоматической дорожной камерой, можно будет подать через портал госуслуг или сайт суда. Ранее водители могли обжаловать штраф, придя в отделение ГИБДД или отправив заказное письмо в инспекцию. С 1 сентября добавляется вариант «Госуслуг».
Через «Госуслуги» можно будет отправлять протест, объясняя причину обжалования. А в специальной форме можно будет также прикрепить доказательства: документы, фотографии, видеозаписи.
Выбираем новых депутатов (и не только)
19 сентября — единый день голосования в России. В этот день выберут новых губернаторов в девяти регионах, в том числе в Хабаровском крае, где с прошлого года номинально пустует кресло Сергея Фургала, обвиненного в организации убийств. С мая 2020 года Фургал находится в СИЗО. Новых глав субъектов будут ждать Тверская, Тульская, Белгородская, Ульяновская области, Мордовия, Республика Тыва и Чечня. Еще в 39 региональных парламентах выберут депутатов.
Для всех же России ведущее событие — это выборы в Госдуму. По последним данным ЦИК, на один мандат претендуют 13 человек. Из-за пандемии выборы будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве проголосовавших — порог явки не установлен.
Началась гаражная амнистия
В России началась гаражная амнистия: в течение следующих пяти лет владельцы или наследники капитальных гаражей могут оформить их в собственность по упрощенке. Но для этого есть несколько условий.
- Гараж должен быть построен до 31 декабря 2004 года. Сооружение должно быть одноэтажным, без жилых помещений. Оно также может входить в состав гаражно-строительных кооперативов или стоять отдельно.
- Земля, на которой стоит гараж, должна находиться в собственности у государства.
- Самострои и подземные гаражи под амнистию не попадают.
- Воспользоваться гаражной амнистией могут как хозяева, так и наследники, и те, кто купил гараж у первоначального владельца.
- Амнистия временная — она завершится 1 сентября 2026 года.
СЮЖЕТ
Чтобы оформить гараж в собственность, необходимо обратиться в МФЦ, при себе у гражданина должен быть документ, подтверждающий факт владения гаражом. По подсчетам РБК, амнистия затронет более 2 миллионов гаражей по всей стране. А по мнению властей, новый закон позволит гражданам в упрощенном порядке стать полноценными собственниками таких объектов.