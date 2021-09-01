Огромные банты и букеты, скрывающие учеников: в Новосибирске начались линейки в честь 1 Сентября

В Новосибирске начались школьные линейки в честь 1 Сентября
Сегодня утром, 1 сентября, в Новосибирске начались первые торжественные линейки, посвященные 1 сентября. Белые бантики, огромные букеты и торжественная музыка, которая играет во дворах новосибирских школ.
Смотрим, как проходит праздничная линейка в школе
Школьные годы занимают важную часть в жизни любого человека, даже если они и приходятся на очень непростое время, например на 90-е годы. Публикуем воспоминания новосибирцев о первой линейке и учебе.
Раньше огромные букеты гладиолусов закрывали малышей, а теперь родители выдумывают более необычные подарки для учителей.