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Огромные банты и букеты, скрывающие учеников: в Новосибирске начались линейки в честь 1 Сентября

В первый день осени в городе традиционно прохладная погода

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Для многих маленьких новосибирцев наступил самый волнительный день

Для многих маленьких новосибирцев наступил самый волнительный день

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В Новосибирске начались школьные линейки в честь 1 Сентября

Сегодня утром, 1 сентября, в Новосибирске начались первые торжественные линейки, посвященные 1 сентября. Белые бантики, огромные букеты и торжественная музыка, которая играет во дворах новосибирских школ.

Смотрим, как проходит праздничная линейка в школе № 66 в Ленинском районе Новосибирска.

Огромные букеты почти закрывают малышей

Огромные букеты почти закрывают малышей

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На торжественные линейки приглашены ученики 1-х и 11-х классов

На торжественные линейки приглашены ученики 1-х и 11-х классов

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Первоклашки шагают под торжественную музыку под ручку с бабушками, папами и мамами

Первоклашки шагают под торжественную музыку под ручку с бабушками, папами и мамами

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Малыши впервые надели наглаженную форму и белоснежные рубашки

Малыши впервые надели наглаженную форму и белоснежные рубашки

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Первоклассники получают наставления от одиннадцатиклассников

Первоклассники получают наставления от одиннадцатиклассников

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Совсем скоро зазвенит первый в жизни первоклашек звонок

Совсем скоро зазвенит первый в жизни первоклашек звонок

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Школьные годы занимают важную часть в жизни любого человека, даже если они и приходятся на очень непростое время, например на 90-е годы. Публикуем воспоминания новосибирцев о первой линейке и учебе.

Раньше огромные букеты гладиолусов закрывали малышей, а теперь родители выдумывают более необычные подарки для учителей.

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школьные линейкиторжественные линейки1 сентября
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