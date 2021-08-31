«Экология-Новосибирск» попала под статью из-за плохого вывоза мусора в центре города

Прокуратура в Новосибирске совместно возбудила административные дела против ООО «Экология-Новосибирск» из-за проблем с вывозом мусора в центре города.
— Региональный оператор является лицом, ответственным перед потребителями, проживающими в многоквартирных и жилых домах на территории Новосибирской области, за обеспечение своевременного вывоза ТКО из мест (площадок) накопления. Установлено, что коммунальная услуга по вывозу ТКО из мест накопления предоставлялась региональным оператором нерегулярно, со значительными отклонениями от нормативных сроков. Большинство нарушений выявлено на территории Центрального района Новосибирска по улицам Гоголя, Писарева, Мичурина, Серебренниковской и на Красном проспекте, — рассказали в прокуратуре.
По результатам проверки прокуратура возбудила административные дела по статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами), генеральному директору внесла представление об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В «Экологии-Новосибирск» оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. НГС отправил официальный запрос.
НГС неоднократно рассказывал о том, что новосибирцы натыкаются на кучи мусора у себя во дворах. В конце июля мы разбирались, почему это происходит и что людям делать в такой ситуации. А в начале августа НГС снова получил серию жалоб от жителей Новосибирска на кучи мусора, которые появлялись в разных местах.
Две недели назад, 18 августа, правительство Новосибирской области сообщило о том, что готово расторгнуть контракт с региональным оператором по вывозу мусора на 2022 год, если ситуация в регионе не улучшится. Об этом заявил губернатор Андрей Травников. По его словам, жалоб на заваленные мусором площадки становится с каждым днем всё больше.