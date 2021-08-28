Новосибирцы вышли на одиночные пикеты в поддержку признанных иноагентами журналистов

Новосибирцы вышли на площадь Ленина поддержать СМИ, признанные иноагентами
Днём 28 августа на площади Ленина новосибирцы провели серию одиночных пикетов в поддержку журналистов, признанных иностранными агентами.
Один из пикетирующих, журналист «Прецедента» Виктор Бобровников в разговоре с Тимуром Хановым отметил, что вышел протестовать против парвоприменительной практики закона: на его взгляд, он не соответствует Конституции.
— Недавно в СПЧ произошло заседание, где разъясняли, как и за что можно стать иностранным агентом. Фактически, если журналист выигрывает международную премию, получает грант — его можно признать иностранным агентом. Если мне завтра переведёт полторы тысячи гражданин Узбекистана, которого я знать не знаю и у которого денег не просил, меня могут признать иностранным агентом, — пояснил он.
Сегодня в реестр СМИ-иноагентов включены 43 издания и отдельных журналистов, 26 из них — с начала 2021 года. Среди них издания «Медуза»*, VTimes*, The Insider*, проект «Важные истории»*, телеканал «Дождь»* и другие. В перечень СМИ-иноагентов также попал новосибирский журналист Пётр Маняхин*.
Это второй пикет в поддержку журналистов в Новосибирске за это лето — пикеты с требованиями прекратить преследования СМИ также прошли в июле.
* — признаны СМИ-иноагентом