Новосибирцы вышли на одиночные пикеты в поддержку признанных иноагентами журналистов

Днём 28 августа на площади Ленина новосибирцы провели серию одиночных пикетов в поддержку журналистов, признанных иностранными агентами.



Один из пикетирующих, журналист «Прецедента» Виктор Бобровников в разговоре с Тимуром Хановым отметил, что вышел протестовать против парвоприменительной практики закона: на его взгляд, он не соответствует Конституции.



— Недавно в СПЧ произошло заседание, где разъясняли, как и за что можно стать иностранным агентом. Фактически, если журналист выигрывает международную премию, получает грант — его можно признать иностранным агентом. Если мне завтра переведёт полторы тысячи гражданин Узбекистана, которого я знать не знаю и у которого денег не просил, меня могут признать иностранным агентом, — пояснил он.

