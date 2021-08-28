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Новосибирцы вышли на одиночные пикеты в поддержку признанных иноагентами журналистов

Применение закона они считают несправедливым и антиконституционным

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«Правда найдёт выход всегда», — убеждён один из участников одиночного пикета

«Правда найдёт выход всегда», — убеждён один из участников одиночного пикета

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Новосибирцы вышли на площадь Ленина поддержать СМИ, признанные иноагентами

Днём 28 августа на площади Ленина новосибирцы провели серию одиночных пикетов в поддержку журналистов, признанных иностранными агентами.

Один из пикетирующих, журналист «Прецедента» Виктор Бобровников в разговоре с Тимуром Хановым отметил, что вышел протестовать против парвоприменительной практики закона: на его взгляд, он не соответствует Конституции.

— Недавно в СПЧ произошло заседание, где разъясняли, как и за что можно стать иностранным агентом. Фактически, если журналист выигрывает международную премию, получает грант — его можно признать иностранным агентом. Если мне завтра переведёт полторы тысячи гражданин Узбекистана, которого я знать не знаю и у которого денег не просил, меня могут признать иностранным агентом, — пояснил он.

Виктор Бобровников также отметил, что считает закон об иноагентах односторонним: в перечень, например, не вошли журналисты федеральных телеканалов с иностранным гражданством

Виктор Бобровников также отметил, что считает закон об иноагентах односторонним: в перечень, например, не вошли журналисты федеральных телеканалов с иностранным гражданством

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Данные пикетирующих записали сотрудники полиции

Данные пикетирующих записали сотрудники полиции

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Сегодня в реестр СМИ-иноагентов включены 43 издания и отдельных журналистов, 26 из них — с начала 2021 года. Среди них издания «Медуза»*, VTimes*, The Insider*, проект «Важные истории»*, телеканал «Дождь»* и другие. В перечень СМИ-иноагентов также попал новосибирский журналист Пётр Маняхин*.

Это второй пикет в поддержку журналистов в Новосибирске за это лето — пикеты с требованиями прекратить преследования СМИ также прошли в июле.

* — признаны СМИ-иноагентом

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пикетСМИ-иноагенты
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