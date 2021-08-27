«Дети всё сломают и поцарапают машины»: жильцы дома выгоняют с площадки детей частного садика

В Новосибирске детям частного сада запретили гулять на придомовой площадке
Сейчас в каждом ЖК стараются открывать частные детские дома и игровые комнаты — муниципальные сады забиты, а у родителей зачастую есть необходимость выходить на работу. Но не у всех садов дела идут гладко. Владелица новосибирского частного детского сада на условиях анонимности рассказала, как им начали угрожать еще до открытия, а сейчас детей не пускают гулять на придомовую площадку. В чем причина и что делать в такой ситуации — читайте авторскую колонку от первого лица.
Три года назад мы решили открыть свой частный детский садик, потому что государственные не могут принять всех желающих. Государство, конечно, поддерживает открытие частных садов, но и требований к ним очень много — ведь это всё для детей. Например, помещение должно соответствовать нормам СанПиН, пожарной безопасности и многому другому. Даже в нашем большом городе оказалось очень сложно найти подходящее помещение. Мы отталкивались от следующих параметров: количество нужных квадратов, первый этаж (а не цокольный), наличие запасных выходов и окон. Искали целый год! Нашли подходящее помещение на первом коммерческом этаже жилого многоэтажного нового дома. Дорого, но максимально соответствует всем требованиям. Начали делать ремонт.
«Никаких переговоров — расторгайте договор!»
Примерно через месяц к нам обратились жильцы дома с претензией, что им в доме детский сад не нужен. И заявили, что чужие дети не имеют права гулять на их придомовой детской площадке. Дом новый, только заселялся, еще даже УК не было. Поэтому мы не знали, к кому обратиться насчет площадки, а тут жители сами пришли. Но сразу с запретом. И началось — посыпались угрозы. Жильцы по очереди начали писать непонятные отзывы на «Флампе» и на площадке для отзывов в 2ГИС. Писали разное: что это будет ужасный детский сад с жутким ремонтом внутри, что сотрудники сада будут вести себя ужасно. Потом было общее собрание жильцов, целью которого было сказать нам: «Расторгайте договор, прекращайте ремонт, садик нам в доме не нужен!»
Мы пытались объяснить людям, что нам нужно всего-навсего около часа в день (в хорошую погоду), чтобы дети погуляли, подышали воздухом. Предлагали разные варианты: оплату за пользование, обслуживание площадки, услуги дворника и так далее, но они ничего слышать не хотели, Мол, никаких переговоров, просто запрет — и всё! Они приводили свои аргументы: дети сломают всë оборудование на площадке, поцарапают машины во дворе, местным детям будет негде играть, и вообще воспитатели будут бросать памперсы в унитаз, поэтому вся канализация в доме забьется. Их неадекватные отзывы модераторы удаляли по нашим жалобам, так как эти площадки предназначены для реальных отзывов от клиентов, а наш садик на то время еще даже не открылся.
Гуляем мы с детьми сейчас редко, и если ходим, то на открытые площадки соседних домов. Но и там нам уже сделали замечание. Родителям говорим честно, что есть такая проблема, реагируют нормально. Кто не согласен, выбирают другой сад. Это грустно, конечно. Честно говоря, спустя 2 года нам до сих пор непонятно, почему произошла такая ситуация. Лично я живу в огороженном дворе, но мне в голову не придет делить детей на площадке на своих и чужих. Хотя всякие встречаются: и хулиганят, и имущество портят. А тут помешали садовские организованные (под присмотром воспитателя и помощника) дети.
Есть ли конфликт интересов?
Самое странное в этой ситуации — категоричная позиция людей. Это необъяснимо! Ведь можно было найти компромисс — дать нам испытательный срок, оформить всё документально или что-то другое. Но нет. Нет — и всё. А ведь по закону арендатор имеет равные права с жильцами. Мы также оплачиваем коммунальные услуги (причем по завышенному тарифу как коммерческое помещение), платим за услуги, которыми не можем пользоваться из-за этого запрета.
Но мы люди не скандальные, не конфликтные. В итоге приняли решение просто отказаться от прогулок. Садик открылся, родителям и детишкам здесь нравится, о нас пишут много добрых, замечательных отзывов, в саду много детского смеха. Как может мешать такая атмосфера? Почему люди такие злые и жадные? Почему жильцы зачастую молчат и терпят в своем доме алкогольные магазины, кафе, рестораны? И почему они так нетерпимы к детям?
Конечно, очень хочется все-таки договориться с соседями, ведь прогулки на придомовой территории — это безопасно для детишек. Но как это сделать, мы не знаем. Административные органы власти в этом вопросе нам помочь пока не смогли. Законы такие, что собственники жилья вправе распоряжаться сами. Но тут возникает конфликт интересов, ведь коммерческие помещения также имеют своих собственников. В общем, ситуация странная, тупиковая, и пока не нашелся грамотный специалист, который бы нам помог.
Где еще идет ругань за территорию?
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