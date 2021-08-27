«Дети всё сломают и поцарапают машины»: жильцы дома выгоняют с площадки детей частного садика

Сейчас в каждом ЖК стараются открывать частные детские дома и игровые комнаты — муниципальные сады забиты, а у родителей зачастую есть необходимость выходить на работу. Но не у всех садов дела идут гладко. Владелица новосибирского частного детского сада на условиях анонимности рассказала, как им начали угрожать еще до открытия, а сейчас детей не пускают гулять на придомовую площадку. В чем причина и что делать в такой ситуации — читайте авторскую колонку от первого лица.



Три года назад мы решили открыть свой частный детский садик, потому что государственные не могут принять всех желающих. Государство, конечно, поддерживает открытие частных садов, но и требований к ним очень много — ведь это всё для детей. Например, помещение должно соответствовать нормам СанПиН, пожарной безопасности и многому другому. Даже в нашем большом городе оказалось очень сложно найти подходящее помещение. Мы отталкивались от следующих параметров: количество нужных квадратов, первый этаж (а не цокольный), наличие запасных выходов и окон. Искали целый год! Нашли подходящее помещение на первом коммерческом этаже жилого многоэтажного нового дома. Дорого, но максимально соответствует всем требованиям. Начали делать ремонт.