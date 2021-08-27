В благоустройство Затулинского парка вложат 9 миллионов — подрядчик опасается, что не успеет сделать всё к сроку

В 2020 году в парк было вложено по федеральной программе «Комфортная городская среда» 185 миллионов рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов. В этом году два контракта заключены за счет денег города.

— Это только второй этап первой очереди. По моему мнению, всего должно быть три очереди. Я так понимаю, что сейчас очень сложно будет найти деньги. Мы будем взаимодействовать с мэрией и правительством. Первый этап мы делали, по большей части это была федеральная программа, финансирование от города было минимальное, от области — небольшое. А эти два этапа, они чисто городские. А по той федеральной программе сейчас строят Заельцовский парк. В следующем году тоже на очереди другой объект. Будем дальше работать, искать другие варианты, — рассказал Дмитрий Колпаков, один из депутатов горсовета, которые продвигают проект парка.

Основной вид работы, который должен будет выполнить подрядчик, это твердое покрытие. Помимо него поставят новые столбы, скамейки и ограждения. Всё должно быть выполнено в едином стиле.