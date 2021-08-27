В благоустройство Затулинского парка вложат 9 миллионов — подрядчик опасается, что не успеет сделать всё к сроку

В Затулинском дисперсном парке начали новый этап благоустройства
Сегодня, 27 августа, в Затулинском дисперсном парке Новосибирска начинается работа по дополнительному благоустройству.
Для нового этапа развития парка было заключено два контракта: на 6,7 миллиона и на 2,6 миллиона — первый предусматривает благоустройство зоны перед сквером «Сибирь», второй — перед кинотеатром «Рассвет». У них появятся новые дорожки, скамейки и столбы. Работу должны закончить уже
Сделают в едином стиле
В 2020 году в парк было вложено по федеральной программе «Комфортная городская среда» 185 миллионов рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов. В этом году два контракта заключены за счет денег города.
— Это только второй этап первой очереди. По моему мнению, всего должно быть три очереди. Я так понимаю, что сейчас очень сложно будет найти деньги. Мы будем взаимодействовать с мэрией и правительством. Первый этап мы делали, по большей части это была федеральная программа, финансирование от города было минимальное, от области — небольшое. А эти два этапа, они чисто городские. А по той федеральной программе сейчас строят Заельцовский парк. В следующем году тоже на очереди другой объект. Будем дальше работать, искать другие варианты, — рассказал Дмитрий Колпаков, один из депутатов горсовета, которые продвигают проект парка.
Основной вид работы, который должен будет выполнить подрядчик, это твердое покрытие. Помимо него поставят новые столбы, скамейки и ограждения. Всё должно быть выполнено в едином стиле.
— На этой неделе приступает к асфальтированию и укладке плитки, а на следующей неделе — к монтажу столбов. Всё электричество уже подведено, кабели подведены. На Затулинке куча разрозненных территорий, и наша идея, чтобы объединить все эти территории в одной концепции. Контракт таким образом и был заключен, чтобы столбы были такие же, покрытие такое же, — сообщил Дмитрий Колпаков.
Помимо дорожек в парке должны появиться новые «зеленые коридоры».
— Озеленением будет заниматься управление по благоустройству парков и скверов на базе департамента культуры. Они посчитали, что своими силами им будет дешевле сделать, чем если они эти работы отдадут подрядчику. После того как подрядчик закончит все работы по покрытию и обустройству, в этом году управление сделает часть озеленения, а часть — в следующем, — отметил депутат.
Что предусмотрено контрактами и кто их выиграл
Конкурсы выиграл подрядчик ООО СУ «Сибстрой». Компания существует в Новосибирске с 2007 года. Директор компании — Елена Заманова. Учредитель компании — Игид Заманов. У ООО СУ «Сибстрой» за 2020 год, по данным сервиса «Контур.Фокус», выручка 208 тысяч рублей.
По данным сайта госзакупок, подрядчик должен выполнить серию требований по благоустройству.
— Подготовительные работы. Устройство покрытий асфальтобетонных с подготовкой основания. Устройство дорожек и тротуаров из мелкоштучных материалов. Устройство дорожек и тротуаров из асфальтобетона с подготовкой основания. Ремонт провалов существующего покрытия из плитки. Устройство ограждения дороги. Укрепительные работы (засев трав внешней стороны обочин, подготовка почвы под газон с засевом трав). Электромонтажные работы (устройство основания под трубопроводы, устройство трубопроводов, бетонирование опор, заземление опор, установка светильников со светодиодными лампами, монтаж светильников, прокладка кабеля). Устройство бортовых камней. Установка МАФ (урны, скамейки). Устройство указателя «Навигация», — прописано в аукционной документации благоустройства сквера «Сибирь». То же самое в благоустройстве зоны перед «Рассветом».
Не всё успеют сдать вовремя
Как рассказал коммерческий директор компании ООО СУ «Сибстрой» Рахид Заманов, сквер «Сибирь» вовремя сдан не будет. Работы в этой зоне сопровождаются многими трудностями.
— Будем делать парк внутри существующего парка — это главная сложность. Там уже есть какие-то дорожки, брусчатка положена и еще что-то, и наша работа — новые дорожки, они будут делаться внутри существующих. Нам надо сделать, таким образом, всё аккуратно, чтобы не испортить существующие сделанные дорожки. Это большая стесненность появляется. Одно дело, когда всё сломали и заново построили, и другое дело — внутри одного делать еще что-то, — рассказал коммерческий директор Рахид Заманов.
Другая сложность — подключение электричества в парке, ради которого нужно будет сделать подкопы вдоль существующего асфальта.
— Там сейчас куча торговцев сидит. Им не очень понравится, когда мы перекопаем там, где они сидят, и они сидеть не смогут. Там бабушки сидят со своими помидорами и огурцами. Понятно, что они незаконно сидят, но всё равно человечность у нас присутствует. Им всё равно нужно торговать, — рассказал Рахид Заманов.
Вовремя сквер «Сибирь» не будет сдан из-за фонарей и лампочек, которых нет в наличии в Екатеринбурге и Челябинске.
— У нас заложены фонари и лавочки такие, которых нет в Новосибирске. Фонари из Екатеринбурга поедут, лавочки — из Челябинска. Ничего нет в наличии, это всё будет изготавливаться. Вчера мы сделали предоплату. Две недели изготавливать будут, потом десять дней везти. Большая часть будет, конечно, выполнена, но всё равно мы не успеем, — поделился коммерческий директор «Сибстроя».
Затулинский парк открылся на пересечении улиц Зорге и Громова менее года назад — в сентябре.
Жителям Новосибирска уже в следующем году обещают открыть парк возле нового ЛДС рядом с будущей станцией метро «Спортивная». Сейчас там уже вырубили больные деревья, строители возводят будущую территорию.