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В недавно открывшийся парк на Затулинке вложат почти 7 млн рублей — что там благоустроят

У подрядчика будет примерно два месяца на преображение модного парка

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Дисперсный парк на Затулинке открылся осенью прошлого года. В этом году его дополнительно благоустроят

Дисперсный парк на Затулинке открылся осенью прошлого года. В этом году его дополнительно благоустроят

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В благоустройство Затулинского дисперсного парка вложат почти 7 миллионов

В Затулинском дисперсном парке выполнят работы по благоустройству на общую сумму 6,7 миллиона рублей (максимальная сумма контракта). Аукцион на поиск подрядчика для благоустройства был объявлен сегодня, 30 июня, новосибирским «Горзеленхозом».

— Подготовительные работы, устройство асфальтобетонных покрытий с подготовкой основания, устройство дорожек и тротуаров из мелкоштучных материалов, устройство бортовых камней, укрепительные работы, ремонт провалов покрытия из плитки, — перечисляются в технической документации виды работ, которые должен будет выполнить победитель аукциона.

В парке также установят ограждения дороги, урны, скамейки и фонари. Срок выполнения всех работ — до 15 сентября с момента заключения муниципального контракта.

Всего в парке появятся семь деревянных скамеек со спинкой, семь металлических урн с козырьком, один указатель навигации, четыре прямых опоры освещения и пять Г-образных столбов со светильниками.

Затулинский парк открылся на пересечении улиц Зорге и Громова менее года назад — в сентябре. В его благоустройство вложили 180 миллионов рублей. Как объяснила корреспонденту НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, новый аукцион по благоустройству проводится в рамках следующего этапа развития парка.

— Это не то, что мы не успели выполнить какие-то работы и проводим их сейчас. Речь идет о следующем этапе развития. То есть мы не останавливаемся, мы продолжаем развивать Затулинский дисперсный парк. Далее будут и другие этапы, — отметила она.

На прошлой неделе новосибирцам представили дизайн-проект первого этапа строительства парка в пойме реки 1-я Ельцовка — его реализует застройщик соседнего ЖК «Ельцовский парк». Смотрите, как преобразится эта территория совсем скоро.

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благоустройствопаркЗатулинский жилмассив
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