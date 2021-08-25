«Город для автомобилистов»: томские блогеры с трудом пробрались на набережную Новосибирска

Томичи Артем Дроздов и Александр Шапошников совершили пешую прогулку по центру Новосибирска и сняли увиденное на видео. Материал уместился в два выпуска их канала Movie Makers на YouТube. В кадре можно увидеть улицу Мичурина, Красный проспект, улицу Коммунистическую. Финишировали блогеры на Михайловской набережной, куда, по их словам, попасть было непросто. О том, что особенно поразило томичей, они рассказали НГС.
По наблюдениям блогеров, с точки зрения отношения к культурному наследию Новосибирск сильно проигрывает Томску.
— В Новосибирске от Новониколаевска почти ничего не осталось, и от этого все проблемы. Город без лица, и никто не понимает, куда двигаться. Поэтому я аплодирую владельцу здания, где находятся «Чашка кофе», BeerFactory — там можно почувствовать город. В Томске таких (по атмосфере) заведений десятки. Искренне хочется, чтобы Новосибирск при всех его ресурсах нашел свой путь, как нашла Москва. Лет 10 лет назад там было противно находиться.
Одним из немногих приятных открытий для блогеров стало отношение некоторых собственников зданий к культурному наследию города. Парни посетили здание на Красном проспекте, 22 и там они нашли много плюсов. Так, интерьер «Чашки кофе» оказался органично вписан в историческое наследие. А туалет заведения они и вовсе признали лучшим в городе.
— Что бы сделал обычный собственник? Он бы закрыл всё стеной. Но тот, кто это делал, ценит старые арки и кирпич, он поставил стеклянную стену. Я даже в Москве такого не помню. Будете в «Чашке кофе» — обязательно сходите в туалет.
Его коллега, Артем Дроздов, инженер по образованию, несколько лет серьезно увлекается историей. Прогулка по Новосибирску для него стала поводом изучить город с точки зрения архитектуры.
— Неприятно удивили современные застройки «из говна и палок», которые не вписываются в стиль города, дешевые строительные материалы. Но есть и плюсы. В Новосибирске сохранился имперский размах, с которым строили город. Видна забота советской власти о людях. Понравилось отношение к организации общественных пространств — взять тот же фонтан, который мы видели в Центральном парке. Дети могут резвиться в нём. В Томске многие фонтаны стоят без дела.
Попасть на Михайловскую набережную оказалось непросто. Также подпортила впечатление стройка.
— Новосибирск мы увидели с другой стороны благодаря дворам, подвальчикам и крышам. Я бы пожил в Новосибирске год, чтобы получше изучить город. Но жить здесь я не хочу, — подытожил поездку Артем Дроздов.
— Город для автомобилистов. Я хотел показать, что город должен быть для пешеходов. И раньше он таким и был. Не понравился переход от Восхода до набережной. И вообще до нее добраться непросто. Но вообще поразило, что Новосибирск не такой ужасный, как кажется из машины. То, что там не очень, и так все знают. У меня нет ни одного знакомого, который хочет прожить там всю жизнь, — говорит Александр Шапошников.
Большей частью исторического здания на Красном проспекте, 22 владеет столичная компания «Платинум Эстейт», арендой также занимается и компания «Миллениум» — ни до той, ни до другой корреспонденту НГС дозвониться не удалось. По данным ЕГРН, участок, который занимает особняк и множество пристроек вместе с ними, арендуют компания «Торговый пассаж», благотворительный фонд «Поддержка», одно частное лицо и «Венчурная компания Нимонта» — та самая, которая много лет назад выкупила на торгах последние помещения обанкротившегося полиграфкомбината.
Подробно про то, как здание на Красном проспекте, 22 превратилось в одно из главных тусовочных мест Новосибирска, читайте в материале Лизы Пичугиной. Также советуем почитать обзор Стаса Соколова, чем заняться в Томске на выходных и стоит ли туда ехать вообще.