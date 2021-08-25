«Город для автомобилистов»: томские блогеры с трудом пробрались на набережную Новосибирска

Томичи Артем Дроздов и Александр Шапошников совершили пешую прогулку по центру Новосибирска и сняли увиденное на видео. Материал уместился в два выпуска их канала Movie Makers на YouТube. В кадре можно увидеть улицу Мичурина, Красный проспект, улицу Коммунистическую. Финишировали блогеры на Михайловской набережной, куда, по их словам, попасть было непросто. О том, что особенно поразило томичей, они рассказали НГС.

По наблюдениям блогеров, с точки зрения отношения к культурному наследию Новосибирск сильно проигрывает Томску.