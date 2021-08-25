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«Город для автомобилистов»: томские блогеры с трудом пробрались на набережную Новосибирска

Также они выбрали лучший туалет в городе

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Маршрут пролегал по центру Новосибирска

Маршрут пролегал по центру Новосибирска

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Томичи Артем Дроздов и Александр Шапошников совершили пешую прогулку по центру Новосибирска и сняли увиденное на видео. Материал уместился в два выпуска их канала Movie Makers на YouТube. В кадре можно увидеть улицу Мичурина, Красный проспект, улицу Коммунистическую. Финишировали блогеры на Михайловской набережной, куда, по их словам, попасть было непросто. О том, что особенно поразило томичей, они рассказали НГС.

По наблюдениям блогеров, с точки зрения отношения к культурному наследию Новосибирск сильно проигрывает Томску.

— В Новосибирске от Новониколаевска почти ничего не осталось, и от этого все проблемы. Город без лица, и никто не понимает, куда двигаться. Поэтому я аплодирую владельцу здания, где находятся «Чашка кофе», BeerFactory — там можно почувствовать город. В Томске таких (по атмосфере) заведений десятки. Искренне хочется, чтобы Новосибирск при всех его ресурсах нашел свой путь, как нашла Москва. Лет 10 лет назад там было противно находиться.

В одном из кафе старые колонны оказались органично вписаны в интерьер, за что путешественники от души похвалили собственника помещения

В одном из кафе старые колонны оказались органично вписаны в интерьер, за что путешественники от души похвалили собственника помещения

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Одним из немногих приятных открытий для блогеров стало отношение некоторых собственников зданий к культурному наследию города. Парни посетили здание на Красном проспекте, 22 и там они нашли много плюсов. Так, интерьер «Чашки кофе» оказался органично вписан в историческое наследие. А туалет заведения они и вовсе признали лучшим в городе.

— Что бы сделал обычный собственник? Он бы закрыл всё стеной. Но тот, кто это делал, ценит старые арки и кирпич, он поставил стеклянную стену. Я даже в Москве такого не помню. Будете в «Чашке кофе» — обязательно сходите в туалет.

Туалет в «Чашке кофе» на Красном, 22 блогеры назвали лучшим в городе

Туалет в «Чашке кофе» на Красном, 22 блогеры назвали лучшим в городе

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Его коллега, Артем Дроздов, инженер по образованию, несколько лет серьезно увлекается историей. Прогулка по Новосибирску для него стала поводом изучить город с точки зрения архитектуры.

— Неприятно удивили современные застройки «из говна и палок», которые не вписываются в стиль города, дешевые строительные материалы. Но есть и плюсы. В Новосибирске сохранился имперский размах, с которым строили город. Видна забота советской власти о людях. Понравилось отношение к организации общественных пространств — взять тот же фонтан, который мы видели в Центральном парке. Дети могут резвиться в нём. В Томске многие фонтаны стоят без дела.

Томичей неприятно удивила дорога к набережной: сначала им пришлось преодолеть поток машин, затем — пройти по переходу

Томичей неприятно удивила дорога к набережной: сначала им пришлось преодолеть поток машин, затем — пройти по переходу

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Попасть на Михайловскую набережную оказалось непросто. Также подпортила впечатление стройка.

Пробираться к памятнику Александру III блогерам пришлось по обломкам

Пробираться к памятнику Александру III блогерам пришлось по обломкам

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Один из обломков оказался памятной табличкой

Один из обломков оказался памятной табличкой

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— Новосибирск мы увидели с другой стороны благодаря дворам, подвальчикам и крышам. Я бы пожил в Новосибирске год, чтобы получше изучить город. Но жить здесь я не хочу, — подытожил поездку Артем Дроздов.

— Город для автомобилистов. Я хотел показать, что город должен быть для пешеходов. И раньше он таким и был. Не понравился переход от Восхода до набережной. И вообще до нее добраться непросто. Но вообще поразило, что Новосибирск не такой ужасный, как кажется из машины. То, что там не очень, и так все знают. У меня нет ни одного знакомого, который хочет прожить там всю жизнь, — говорит Александр Шапошников.

Большей частью исторического здания на Красном проспекте, 22 владеет столичная компания «Платинум Эстейт», арендой также занимается и компания «Миллениум» — ни до той, ни до другой корреспонденту НГС дозвониться не удалось. По данным ЕГРН, участок, который занимает особняк и множество пристроек вместе с ними, арендуют компания «Торговый пассаж», благотворительный фонд «Поддержка», одно частное лицо и «Венчурная компания Нимонта» — та самая, которая много лет назад выкупила на торгах последние помещения обанкротившегося полиграфкомбината.

Подробно про то, как здание на Красном проспекте, 22 превратилось в одно из главных тусовочных мест Новосибирска, читайте в материале Лизы Пичугиной. Также советуем почитать обзор Стаса Соколова, чем заняться в Томске на выходных и стоит ли туда ехать вообще.

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Красный проспектМихайловская набережная
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