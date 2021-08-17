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Новосибирского журналиста оштрафовали на 30 тысяч за съемку с дроном

Ространснадзор отказал в проведении экспертиз и учел только показания свидетелей

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Журналист планирует обжаловать решение Ространснадзора в суде

Журналист планирует обжаловать решение Ространснадзора в суде

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Управление Ространснадзора по СФО вынесло постановление о штрафе для журналиста из Новосибирска Петра Маняхина*. Его оштрафовали на 32 тысячи рублей за съемку с дрона на Алтае. Ространснадзор отказал ему в проведении экспертиз и учел только показания свидетелей.

— Назначили 2 тысячи по ч. 5 11.5 и 30 тысяч по ч. 2 11.4. Мы будем всё обжаловать в суде. Прокуратура утверждает что я управлял дроном, я им не управлял. Второе, прокуратура утверждает, что дрон летал на высоте 150 метров, что полное вранье, там нет никаких доказательств, это какие-то домыслы сотрудников правоохранительных органов. Нам отказали во всех ходатайствах, которые были направлены на получение объективных данных по делу. Основывались только на показаниях свидетелей в штатском, — рассказал НГС Маняхин*.

Он уточнил, что им отказали в проведении технических и геодезических экспертиз.

Петра Маняхина* задержали за съемку с дрона в Горном Алтае возле села Онгудай 16 июля. После этого в течение 9 часов с ним не было связи, а МВД по Республике Алтай не давало никаких комментариев.

ч. 5 11.5 КоАП РФ — управление воздушным судном, не прошедшим государственной регистрации. ч. 2 11.4 КоАП РФ — нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния.

* По решению Минюста признан СМИ-иноагентом, по закону мы обязаны это указывать.

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штрафпрокуратура
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