Новосибирского журналиста оштрафовали на 30 тысяч за съемку с дроном

Управление Ространснадзора по СФО вынесло постановление о штрафе для журналиста из Новосибирска Петра Маняхина*. Его оштрафовали на 32 тысячи рублей за съемку с дрона на Алтае. Ространснадзор отказал ему в проведении экспертиз и учел только показания свидетелей.



— Назначили 2 тысячи по ч. 5 11.5 и 30 тысяч по ч. 2 11.4. Мы будем всё обжаловать в суде. Прокуратура утверждает что я управлял дроном, я им не управлял. Второе, прокуратура утверждает, что дрон летал на высоте 150 метров, что полное вранье, там нет никаких доказательств, это какие-то домыслы сотрудников правоохранительных органов. Нам отказали во всех ходатайствах, которые были направлены на получение объективных данных по делу. Основывались только на показаниях свидетелей в штатском, — рассказал НГС Маняхин*.