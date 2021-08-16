Известный фитнес-клуб неожиданно съехал — клиенты узнали об этом из Instagram

В Новосибирске фитнес-клуб Alex Fitness переехал из ТЦ «Юпитер»
О переезде фитнес-клуба Alex Fitness, который находился в ТЦ «Юпитер» на улице Гоголя, новосибирцы узнали из социальных сетей. Клиенты удивились, что их не оповестили об изменениях, а дозвониться до администрации оказалось практически невозможно.
Куда переехал Alex Fitness
Сейчас фитнес-клуб находится в ТЦ «Автомолл» на Богдана Хмельницкого вместо улицы Гоголя. Расстояние между торговыми центрами — около четырех километров.
Новость о переезде для многих клиентов стала неожиданной. Елена рассказывает, что за день до фактического переезда она посещала клуб, но ни объявления, ни признаков каких-либо сборов не было.
По данным НГС, одной из причин переезда стал конфликт с арендодателем.
— Есть арендные взаимоотношения, по которым не было достигнуто договоренности. С нашей стороны вины нет. Это вина собственника, нам нужно было помещение именно в ТЦ «Юпитер», это был наш лучший клуб, мы вложили в него много сил и денег, — рассказала одна из сотрудниц Alex Fitness.
В самом Alex Fitness проигнорировали запрос НГС и не стали отвечать о причинах стремительного переезда. А дозвониться до ТЦ «Юпитер» не удалось — телефоны не отвечают.
Чем недовольны клиенты
Многим не понравилось новое расположение — неудобно добираться из центра. Но вернуть деньги за абонемент оказалось невыгодно — в Alex Fitness, как выяснилось, действует дифференцированная схема.
— Стоимость абонемента рассчитывается исходя из количества предоплаченных месяцев с включенной дифференцированной скидкой, где минимальная скидка предоставляется в первый месяц и увеличивается ближе к окончанию срока действия абонемента, — ответили в клубе на претензию клиентов.
Многие были сильно удивлены суммами, которые им предложили вернуть.
— За семь месяцев к возврату всего 821 рубль. Это не та сумма, на которую я рассчитывала, — говорит читательница НГС Виктория. Годовой абонемент в Alex Fitness ей обошелся в 8 тысяч рублей.
После переезда на страничке Alex Fitness в инстаграме появилось много рассерженных комментариев от клиентов. Позже все отрицательные отклики были удалены, но клиенты продолжили делиться своим мнением на «Флампе».
— За оставшиеся полгода насчитали 450 рублей. Смешно. Объяснить, как это считается, никто не может. У нас на семью два абонемента, хотелось бы вернуть деньги. Это не мои должны быть проблемы, что клуб переехал, — возмущается на «Флампе» Лера Михайлова, бывшая клиентка клуба.
Некоторым посетителям предложили выставить абонемент на «Авито». А в офисе висела записка, где помимо новосибирских клубов предлагали посетить клубы в Омске и Перми.
Проблемы с тренерами
Также у некоторых клиентов возникла проблема с персональными тренерами, которые обычно не являются сотрудниками фитнес-клубов. Изначально в Alex Fitness обещали разобраться с недобросовестными тренерами.
— Я ходила в Alex Fitness с апреля. За полугодовой абонемент заплатила 6715 рублей. Всё это время занималась с персональным тренером три раза в неделю, ему за месяц платила 6000 рублей. О том, что клуб на Гоголя закрывается и переезжает, я узнала, когда в Instagrаm опубликовали пост об этом. Так как мне неудобно ездить на улицу Богдана Хмельницкого, то я решила вернуть деньги за абонемент, — рассказывает Екатерина.
Девушка оплатила месяц занятий у тренера и перед закрытием клуба успела сходить на две тренировки:
— Я объяснила тренеру, что не смогу ездить на новое место, потому что это неудобно. И попросила вернуть деньги за занятия, которые он не провел. В ответ на это тренер сказал, что сам только узнал о переезде и попросил потерпеть неудобства. Он пообещал провести тренировки после того, как клуб откроется на новом месте. Несмотря на сообщения о том, что я не буду ездить в клуб, деньги он не вернул.
Позже с Екатериной связался представитель клуба и предложил переговорить с тренером, чтобы тот вернул деньги:
— После этого тренер написал, что настаивает на том, чтобы я продолжила занятия. Больше сообщений ни от него, ни от клуба я не получала, деньги за тренировки мне не вернули. При этом мне вернули средства за абонемент в размере 2800 рублей.
Планы клиентов
Несколько бывших клиентов сейчас хотят направить коллективный иск и ищут людей, которые могут к ним присоединиться.
— Я понимаю, что шансы на положительный исход минимальны, так как при подписании не были прочитаны правила и полный договор, которые находятся на сайте и могут поменяться в любой момент, так как никакого контроля за ними нет. Нам нужна хорошая огласка и побольше людей, которые попали в данную ситуацию, — говорит Константин, один из бывших клиентов.
Ранее НГС рассказывал, что клиентка фитнес-центра в Новосибирске обратилась в полицию из-за отказа в компенсации за непроведенные тренировки, которые она оплатила у персонального тренера. По словам пострадавшей сибирячки, из 12 оплаченных индивидуальных занятий она получила всего четыре — тренировки прервались, поскольку тренер уволилась из этого фитнес-центра. Теперь, как утверждает девушка, администрация клуба и сама тренер отказываются ей возвращать средства.