Известный фитнес-клуб неожиданно съехал — клиенты узнали об этом из Instagram

О переезде фитнес-клуба Alex Fitness, который находился в ТЦ «Юпитер» на улице Гоголя, новосибирцы узнали из социальных сетей. Клиенты удивились, что их не оповестили об изменениях, а дозвониться до администрации оказалось практически невозможно.

Куда переехал Alex Fitness

Сейчас фитнес-клуб находится в ТЦ «Автомолл» на Богдана Хмельницкого вместо улицы Гоголя. Расстояние между торговыми центрами — около четырех километров.

Новость о переезде для многих клиентов стала неожиданной. Елена рассказывает, что за день до фактического переезда она посещала клуб, но ни объявления, ни признаков каких-либо сборов не было.