Тренер Extreme Fitness взяла деньги за персональные занятия и уволилась — сибирячке пришлось идти в полицию

Сибирячка пошла в полицию из-за купленного абонемента в спортзал
Клиентка фитнес-центра в Новосибирске обратилась в полицию из-за отказа в компенсации за непроведенные тренировки, которые она оплатила у персонального тренера. По словам пострадавшей сибирячки, из 12 оплаченных индивидуальных занятий она получила всего четыре — тренировки прервались, поскольку тренер уволилась из этого фитнес-центра. Теперь, как утверждает девушка, администрация клуба и сама тренер отказываются ей возвращать средства. Как история покупки абонемента для занятий спортом завершилась обращением в полицию, в подробностях рассказывает корреспондент НГС.
Как пострадала клиентка фитнес-клуба
Евгения (имя изменено по просьбе собеседницы — Прим. ред.) приобрела абонемент в Extreme Fitness к персональному тренеру Дарье в начале мая. Тренера она выбрала из предложенных клубом (список размещают в его «Инстаграме»), а после списалась с ней в «Инстаграме». В Extreme Fitness объяснили, что стоимость занятий у тренера составляет около
— Меня это немножко оттолкнуло, но она с позитивом отнеслась, мол, я тебе помогу, и диеты составляю, и план питания выстраиваю, да и три тренировки в неделю по полтора часа… У нее нет групповых занятий, то есть она условно занимается с тобой одной. Но я сказала, что цена — это решающий вопрос в этом деле, она уточнила, какая бы цена меня устроила, и я назвала ту, что мне озвучили в «Экстриме» —
После первого пробного занятия цена, по словам девушки, вновь поменялась:
— В конце тренировки тренер начала говорить, что хороший специалист берет
Таким же образом — переводом на карту — она оплатила абонемент в Extreme Fitness. Его месячная стоимость составила
Затем Евгения отзанималась у Дарьи еще три раза, а
— Начала переодеваться в раздевалке перед тренировкой, написала ей в мессенджер, что я пришла на тренировку, но тут она позвонила и начала рассказывать, что произошло что-то глобальное между ней и руководством «Экстрим фитнеса». По её словам, якобы замешаны какие-то махинации с какими-то сделками, что там участвовала какая-то служба безопасности, что её уволили условно незаконно, что расформировали весь коллектив, и «Экстрим» так часто делает, вот она попала под эти разборки и что кто-то там даже сел. Я не знаю, что она хотела этим сказать. Но какого-то смысла в наборе слов, которые она говорила, не было.
На мой вопрос: «И что дальше?» она ответила, что после того, как её уволили, она не имеет больше права проводить тренировки в «Экстриме», и деньги она мне тоже возвращать не будет по причине того, что она самозанятая, она уже заплатила за меня налоги и вообще как бы не очень-то и хотела их возвращать. Предложила два варианта: дистанционные занятия, хотя это бред какой-то, я буду получать просто список, где указано: «присядь
Евгения отказалась от предложенных вариантов, но договориться с Дарьей о возврате денег за непроведенные тренировки не удалось. Тренер объяснила, что предоставила ей выбор, и вообще Евгения не заключала с ней договор, поэтому возврата денег не будет.
— В этот же день я обратилась к администрации «Экстрим фитнеса». Ко мне подошел управляющий и объяснил, что Дарья должна была
Спустя сутки она написала заявление в полицию, потребовав взыскать с тренера Дарьи средства за
Как появился тренер на замену и почему он не устроил девушку
— В тот же день, когда выяснилась вся история с Дарьей и мне отказали в возврате денег, по телефону мне позвонил некий Сергей, который сказал, что он тренер и по доброте душевной готов провести три тренировки бесплатных, так сказать, пробных. Чтобы потом я к нему ходила бы дальше. Также он сказал, что он друг-знакомый Дарьи и сожалеет, что такая ситуация произошла, — отметила девушка.
Однако предложение Сергея она не приняла, так как после реакции «Экстрим фитнеса» вообще не захотела «больше с ними связываться». После подачи заявления в полицию она написала пост у себя в «Инстаграме», где рассказала о конфликтной ситуации, отметив в нем аккаунт фитнес-центра и самой Дарьи. Реакции «Экстрим фитнеса» не последовало и в этот раз, кроме того что, по словам Евгении, фитнес-центр её заблокировал. Зато с девушкой вновь связался тренер Сергей.
— Не знаю, тренер он или нет, но в списке тренеров «Экстрим фитнеса» его не оказалось. Он сказал, что готов провести мне все
С ней также неоднократно связывалась Дарья. Со слов Евгении, тренер не понимала, зачем она делает посты об этой ситуации, поскольку та уже предложила ей варианты тренировок, а позже обвинила её в том, что она сделала пост, так как ей кто-то заплатил.
— Один звонок был такой, что она находится в отделении полиции, что она напишет сейчас заявление о порче её деловой репутации, что мне кто-то заплатил за то, чтобы я опорочила её как профессионала. Ну что я могу сказать, я человек непубличный, я не блогер, предыдущая запись в «Инстаграме» у меня была сделана летом
Как комментируют ситуацию тренеры Дарья и Сергей
В настоящее время аккаунт тренера Дарьи в «Инстаграме» удален. В разговоре с корреспондентом она высказалась насчет спорной ситуации со своей клиенткой:
— А какие могут быть комментарии? Девушка неоднократно некультурно выражалась, она не прочитала никакие комментарии нашей устной договоренности. Согласно закону Российской Федерации, уголовному кодексу Российской Федерации, некоторым статьям, по которым мы с ней уже разговаривали, согласно договору публичной оферты, согласно защите прав потребителей, согласно различным договорам, с девушкой… ну с ней уже вопрос закрыли. Тренировки ей сейчас предоставляются «Экстримом» у другого тренера.
Однако подтверждения этой информации найти не удалось. Когда корреспондент НГС объяснила Дарье, что Евгения отказалась от тренировок, предложенных тренерами, и спросила, почему та не возвращает деньги, тренер заявила, что Евгения не выходит с ней на контакт.
— Я даже пыталась уже девушке позвонить, поговорить, я звонила ей лично сама, ей звонили уже даже сотрудники полиции, ей звонили различные люди, но девушка не берет трубку, врет сотрудникам, что я с ней не связывалась, она вообще много кому врет. Я пыталась с ней наладить контакт, она на этот контакт не выходит. Поскольку она попыталась осквернить мою репутацию и не выходит никак на диалог… Знаете, осквернение моей репутации — это тоже статья уголовного кодекса. Я вообще больше комментировать не буду, с ней у нас уже была устная договоренность, всё возможное я ей предоставила. Я разговаривала об этом много с кем, она даже трубку не берет, — добавила Дарья.
Тот факт, что Евгения пока не воспользовалась предложением и не согласилась на занятия у других тренеров, корреспонденту подтвердил тот самый Сергей, который связывался с ней сразу после увольнения Дарьи:
— Клуб решил пойти навстречу, чтобы она эти тренировки отходила бесплатно с другим тренером, то есть со мной. От предложения она не то чтобы отказалась, но сказала, что подумает. Это инициатива и «Экстрим фитнеса», и моя, то есть мы как бы сошлись во мнении, что клиенту надо помочь, почему нет.
Как отреагировали на конфликт в фитнес-центре
Корреспондент НГС попытался связаться с представителем Extreme Fitness, однако по телефону в отделе рекламы сообщили, что никого из ответственных лиц, готовых прокомментировать спорную ситуацию с клиенткой клуба, в настоящий момент нет. Мы отправили запрос в Extreme Fitness, на момент публикации ответа от центра не поступало.
Как добавила Евгения, после звонка корреспондента с ней вышел на связь управляющий Extreme Fitness, представившийся Дмитрием.
— Он сказал, что они готовы возместить все средства, которые мне должна Дарья. Вчера я написала заявление на имя директора «Экстрим фитнеса» о возмещении мне денежных средств. Они приняли заявление, возврата пока не было. Сказали, что руководство рассмотрит его, сроков не называли, — ответила она.
Два года назад в Extreme Fitness произошла конфликтная ситуация с одним из тренеров. Новосибирская сеть фитнес-клубов подала в суд на тренера из-за слишком эмоционального поста в «Инстаграме», но не смогла добиться удаления — и первая, и апелляционная инстанции истцу отказали. В своем посте тренер рассуждала на тему увольнения из Extreme Fitness, о положении тренеров в компании, их зарплате и текучке кадров в сети фитнес-клубов.