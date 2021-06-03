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Тренер Extreme Fitness взяла деньги за персональные занятия и уволилась — сибирячке пришлось идти в полицию

Клиентке фитнес-клуба не удалось добиться компенсации за непроведенные занятия ни от тренера, ни от клуба

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Конфликтная ситуация произошла в мае в фитнес-центре Extreme Fitness на Геодезической — этот зал пострадавшая клиентка Евгения выбрала из-за близости к дому

Конфликтная ситуация произошла в мае в фитнес-центре Extreme Fitness на Геодезической — этот зал пострадавшая клиентка Евгения выбрала из-за близости к дому

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Сибирячка пошла в полицию из-за купленного абонемента в спортзал

Клиентка фитнес-центра в Новосибирске обратилась в полицию из-за отказа в компенсации за непроведенные тренировки, которые она оплатила у персонального тренера. По словам пострадавшей сибирячки, из 12 оплаченных индивидуальных занятий она получила всего четыре — тренировки прервались, поскольку тренер уволилась из этого фитнес-центра. Теперь, как утверждает девушка, администрация клуба и сама тренер отказываются ей возвращать средства. Как история покупки абонемента для занятий спортом завершилась обращением в полицию, в подробностях рассказывает корреспондент НГС.

Как пострадала клиентка фитнес-клуба

Евгения (имя изменено по просьбе собеседницы — Прим. ред.) приобрела абонемент в Extreme Fitness к персональному тренеру Дарье в начале мая. Тренера она выбрала из предложенных клубом (список размещают в его «Инстаграме»), а после списалась с ней в «Инстаграме». В Extreme Fitness объяснили, что стоимость занятий у тренера составляет около 5 тысяч, но Дарья в переписке с Евгенией назвала другую цену за свои услуги — 8 тысяч рублей.

— Меня это немножко оттолкнуло, но она с позитивом отнеслась, мол, я тебе помогу, и диеты составляю, и план питания выстраиваю, да и три тренировки в неделю по полтора часа… У нее нет групповых занятий, то есть она условно занимается с тобой одной. Но я сказала, что цена — это решающий вопрос в этом деле, она уточнила, какая бы цена меня устроила, и я назвала ту, что мне озвучили в «Экстриме» — 5–6 тысяч. Она легко согласилась на 6 тысяч, — рассказала Евгения.

После первого пробного занятия цена, по словам девушки, вновь поменялась:

— В конце тренировки тренер начала говорить, что хороший специалист берет полторы тысячи рублей за занятие, меня начали смущать такие разговоры. В конце решили обсудить, понравилось ли всё, и тогда озвучена была сумма в 10 200. Сказать, что у меня округлились глаза — это еще мягко сказано, я немножечко офигела. Сказала, что договаривались на 6 тысяч, она немножко помялась, сказала: «Давай на 6800, я же план питания прописываю». Я согласилась, перевела ей деньги, о чем вскоре пожалела, 6800 ушли на ее карту (скриншоты переводов есть в распоряжении редакции — Прим.ред.).

Таким же образом — переводом на карту — она оплатила абонемент в Extreme Fitness. Его месячная стоимость составила 1600 рублей. Ни наличкой, ни безналом, по словам Евгении, купить абонемент было невозможно, работал только перевод с карты на карту.

Затем Евгения отзанималась у Дарьи еще три раза, а 18 мая, в день очередной тренировки, девушка узнала, что занятия не будет — её тренера уволили.

— Начала переодеваться в раздевалке перед тренировкой, написала ей в мессенджер, что я пришла на тренировку, но тут она позвонила и начала рассказывать, что произошло что-то глобальное между ней и руководством «Экстрим фитнеса». По её словам, якобы замешаны какие-то махинации с какими-то сделками, что там участвовала какая-то служба безопасности, что её уволили условно незаконно, что расформировали весь коллектив, и «Экстрим» так часто делает, вот она попала под эти разборки и что кто-то там даже сел. Я не знаю, что она хотела этим сказать. Но какого-то смысла в наборе слов, которые она говорила, не было.

На мой вопрос: «И что дальше?» она ответила, что после того, как её уволили, она не имеет больше права проводить тренировки в «Экстриме», и деньги она мне тоже возвращать не будет по причине того, что она самозанятая, она уже заплатила за меня налоги и вообще как бы не очень-то и хотела их возвращать. Предложила два варианта: дистанционные занятия, хотя это бред какой-то, я буду получать просто список, где указано: «присядь 50 раз, подпрыгни 20 раз, отожмись 15 раз и по 3 подхода по полчаса». А я человек, который ни разу в жизни не подходил к спортивным тренажерам, даже не понимаю, как мне ими пользоваться и как там за что взяться. То есть такой формат мне не подходит абсолютно. Второй вариант — она может пойти и с каким-то залом договориться, довести мне тренировки. Потом через несколько дней выяснилось, что зал, с которым она договорилась, находится на Гарина-Михайловского, а это мне совсем неудобно. Я специально подбирала зал ближе к дому, а ездить трижды в неделю с площади Маркса на Гарина-Михайловского как-то не улыбалось вообще.

Евгения отказалась от предложенных вариантов, но договориться с Дарьей о возврате денег за непроведенные тренировки не удалось. Тренер объяснила, что предоставила ей выбор, и вообще Евгения не заключала с ней договор, поэтому возврата денег не будет.

В переписке Дарья сообщила, что договора с Евгенией у нее не было, а также сослалась на закон о налоговом вычете за занятия спортом

В переписке Дарья сообщила, что договора с Евгенией у нее не было, а также сослалась на закон о налоговом вычете за занятия спортом

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— В этот же день я обратилась к администрации «Экстрим фитнеса». Ко мне подошел управляющий и объяснил, что Дарья должна была 17 мая оплатить аренду, но этого не сделала, после чего её уволили. Я спросила, как мне быть, и в ответ мне сказали, что ситуация, конечно, ужасная, но договаривались с тренером вы сами, поэтому они тут ничего сделать не могут. Вроде как разбирайтесь сами. Свои двери они передо мной не закрыли, но и другого тренера не предложили, — добавила Евгения.

Спустя сутки она написала заявление в полицию, потребовав взыскать с тренера Дарьи средства за 8 тренировок, которые так и не были проведены, и привлечь её к ответственности. 25 мая девушка получила ответ от регионального ГУ МВД о назначенной проверке по её обращению (скриншот ответа имеется в распоряжении редакции).

Как появился тренер на замену и почему он не устроил девушку

— В тот же день, когда выяснилась вся история с Дарьей и мне отказали в возврате денег, по телефону мне позвонил некий Сергей, который сказал, что он тренер и по доброте душевной готов провести три тренировки бесплатных, так сказать, пробных. Чтобы потом я к нему ходила бы дальше. Также он сказал, что он друг-знакомый Дарьи и сожалеет, что такая ситуация произошла, — отметила девушка.

Однако предложение Сергея она не приняла, так как после реакции «Экстрим фитнеса» вообще не захотела «больше с ними связываться». После подачи заявления в полицию она написала пост у себя в «Инстаграме», где рассказала о конфликтной ситуации, отметив в нем аккаунт фитнес-центра и самой Дарьи. Реакции «Экстрим фитнеса» не последовало и в этот раз, кроме того что, по словам Евгении, фитнес-центр её заблокировал. Зато с девушкой вновь связался тренер Сергей.

— Не знаю, тренер он или нет, но в списке тренеров «Экстрим фитнеса» его не оказалось. Он сказал, что готов провести мне все 8 тренировок и что он якобы действует от лица управляющего залом. Расценивать это как предложение уладить конфликт со стороны зала я не могу, так как ни один из членов команды управления со мной не связался и не сказал об этом. По-моему это неправильно, у «Экстрим фитнеса» уровень клиентоориентированности равен нулю, и расценивать это как то, что они решили эту ситуацию, я не могу. Выглядит так, что зал просто забил на ситуацию, ему безразличны клиенты и сотрудники. Ощущение, что они абсолютно не проверяют информацию о своих сотрудниках, — заявила Евгения.

С ней также неоднократно связывалась Дарья. Со слов Евгении, тренер не понимала, зачем она делает посты об этой ситуации, поскольку та уже предложила ей варианты тренировок, а позже обвинила её в том, что она сделала пост, так как ей кто-то заплатил.

— Один звонок был такой, что она находится в отделении полиции, что она напишет сейчас заявление о порче её деловой репутации, что мне кто-то заплатил за то, чтобы я опорочила её как профессионала. Ну что я могу сказать, я человек непубличный, я не блогер, предыдущая запись в «Инстаграме» у меня была сделана летом 2020 года, то есть я никогда не вела свою страницу как-то усердно, у меня нет большого количества подписчиков. А заявление Дарьи считаю абсурдом, — заключила Евгения.

Как комментируют ситуацию тренеры Дарья и Сергей

В настоящее время аккаунт тренера Дарьи в «Инстаграме» удален. В разговоре с корреспондентом она высказалась насчет спорной ситуации со своей клиенткой:

— А какие могут быть комментарии? Девушка неоднократно некультурно выражалась, она не прочитала никакие комментарии нашей устной договоренности. Согласно закону Российской Федерации, уголовному кодексу Российской Федерации, некоторым статьям, по которым мы с ней уже разговаривали, согласно договору публичной оферты, согласно защите прав потребителей, согласно различным договорам, с девушкой… ну с ней уже вопрос закрыли. Тренировки ей сейчас предоставляются «Экстримом» у другого тренера.

Однако подтверждения этой информации найти не удалось. Когда корреспондент НГС объяснила Дарье, что Евгения отказалась от тренировок, предложенных тренерами, и спросила, почему та не возвращает деньги, тренер заявила, что Евгения не выходит с ней на контакт.

— Я даже пыталась уже девушке позвонить, поговорить, я звонила ей лично сама, ей звонили уже даже сотрудники полиции, ей звонили различные люди, но девушка не берет трубку, врет сотрудникам, что я с ней не связывалась, она вообще много кому врет. Я пыталась с ней наладить контакт, она на этот контакт не выходит. Поскольку она попыталась осквернить мою репутацию и не выходит никак на диалог… Знаете, осквернение моей репутации — это тоже статья уголовного кодекса. Я вообще больше комментировать не буду, с ней у нас уже была устная договоренность, всё возможное я ей предоставила. Я разговаривала об этом много с кем, она даже трубку не берет, — добавила Дарья.

Тот факт, что Евгения пока не воспользовалась предложением и не согласилась на занятия у других тренеров, корреспонденту подтвердил тот самый Сергей, который связывался с ней сразу после увольнения Дарьи:

— Клуб решил пойти навстречу, чтобы она эти тренировки отходила бесплатно с другим тренером, то есть со мной. От предложения она не то чтобы отказалась, но сказала, что подумает. Это инициатива и «Экстрим фитнеса», и моя, то есть мы как бы сошлись во мнении, что клиенту надо помочь, почему нет.

Как отреагировали на конфликт в фитнес-центре

Корреспондент НГС попытался связаться с представителем Extreme Fitness, однако по телефону в отделе рекламы сообщили, что никого из ответственных лиц, готовых прокомментировать спорную ситуацию с клиенткой клуба, в настоящий момент нет. Мы отправили запрос в Extreme Fitness, на момент публикации ответа от центра не поступало.

Как добавила Евгения, после звонка корреспондента с ней вышел на связь управляющий Extreme Fitness, представившийся Дмитрием.

— Он сказал, что они готовы возместить все средства, которые мне должна Дарья. Вчера я написала заявление на имя директора «Экстрим фитнеса» о возмещении мне денежных средств. Они приняли заявление, возврата пока не было. Сказали, что руководство рассмотрит его, сроков не называли, — ответила она.

Два года назад в Extreme Fitness произошла конфликтная ситуация с одним из тренеров. Новосибирская сеть фитнес-клубов подала в суд на тренера из-за слишком эмоционального поста в «Инстаграме», но не смогла добиться удаления — и первая, и апелляционная инстанции истцу отказали. В своем посте тренер рассуждала на тему увольнения из Extreme Fitness, о положении тренеров в компании, их зарплате и текучке кадров в сети фитнес-клубов.

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конфликтполицияспортзалфитнес-центр
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