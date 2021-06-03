Тренер Extreme Fitness взяла деньги за персональные занятия и уволилась — сибирячке пришлось идти в полицию

С ней также неоднократно связывалась Дарья. Со слов Евгении, тренер не понимала, зачем она делает посты об этой ситуации, поскольку та уже предложила ей варианты тренировок, а позже обвинила её в том, что она сделала пост, так как ей кто-то заплатил.



— Один звонок был такой, что она находится в отделении полиции, что она напишет сейчас заявление о порче её деловой репутации, что мне кто-то заплатил за то, чтобы я опорочила её как профессионала. Ну что я могу сказать, я человек непубличный, я не блогер, предыдущая запись в «Инстаграме» у меня была сделана летом 2020 года , то есть я никогда не вела свою страницу как-то усердно, у меня нет большого количества подписчиков. А заявление Дарьи считаю абсурдом, — заключила Евгения.



Как комментируют ситуацию тренеры Дарья и Сергей



В настоящее время аккаунт тренера Дарьи в «Инстаграме» удален. В разговоре с корреспондентом она высказалась насчет спорной ситуации со своей клиенткой:



— А какие могут быть комментарии? Девушка неоднократно некультурно выражалась, она не прочитала никакие комментарии нашей устной договоренности. Согласно закону Российской Федерации, уголовному кодексу Российской Федерации, некоторым статьям, по которым мы с ней уже разговаривали, согласно договору публичной оферты, согласно защите прав потребителей, согласно различным договорам, с девушкой… ну с ней уже вопрос закрыли. Тренировки ей сейчас предоставляются «Экстримом» у другого тренера.



Однако подтверждения этой информации найти не удалось. Когда корреспондент НГС объяснила Дарье, что Евгения отказалась от тренировок, предложенных тренерами, и спросила, почему та не возвращает деньги, тренер заявила, что Евгения не выходит с ней на контакт.



— Я даже пыталась уже девушке позвонить, поговорить, я звонила ей лично сама, ей звонили уже даже сотрудники полиции, ей звонили различные люди, но девушка не берет трубку, врет сотрудникам, что я с ней не связывалась, она вообще много кому врет. Я пыталась с ней наладить контакт, она на этот контакт не выходит. Поскольку она попыталась осквернить мою репутацию и не выходит никак на диалог… Знаете, осквернение моей репутации — это тоже статья уголовного кодекса. Я вообще больше комментировать не буду, с ней у нас уже была устная договоренность, всё возможное я ей предоставила. Я разговаривала об этом много с кем, она даже трубку не берет, — добавила Дарья.



Тот факт, что Евгения пока не воспользовалась предложением и не согласилась на занятия у других тренеров, корреспонденту подтвердил тот самый Сергей, который связывался с ней сразу после увольнения Дарьи:



— Клуб решил пойти навстречу, чтобы она эти тренировки отходила бесплатно с другим тренером, то есть со мной. От предложения она не то чтобы отказалась, но сказала, что подумает. Это инициатива и «Экстрим фитнеса», и моя, то есть мы как бы сошлись во мнении, что клиенту надо помочь, почему нет.



Как отреагировали на конфликт в фитнес-центре



Корреспондент НГС попытался связаться с представителем Extreme Fitness, однако по телефону в отделе рекламы сообщили, что никого из ответственных лиц, готовых прокомментировать спорную ситуацию с клиенткой клуба, в настоящий момент нет. Мы отправили запрос в Extreme Fitness, на момент публикации ответа от центра не поступало.



Как добавила Евгения, после звонка корреспондента с ней вышел на связь управляющий Extreme Fitness, представившийся Дмитрием.



— Он сказал, что они готовы возместить все средства, которые мне должна Дарья. Вчера я написала заявление на имя директора «Экстрим фитнеса» о возмещении мне денежных средств. Они приняли заявление, возврата пока не было. Сказали, что руководство рассмотрит его, сроков не называли, — ответила она.



Два года назад в Extreme Fitness произошла конфликтная ситуация с одним из тренеров. Новосибирская сеть фитнес-клубов подала в суд на тренера из-за слишком эмоционального поста в «Инстаграме», но не смогла добиться удаления — и первая, и апелляционная инстанции истцу отказали. В своем посте тренер рассуждала на тему увольнения из Extreme Fitness, о положении тренеров в компании, их зарплате и текучке кадров в сети фитнес-клубов.