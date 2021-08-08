После публикации НГС мойку машин в гараже администрации попытались скрыть от жителей улицы Дмитрия Шамшурина

Мойку машин в здании администрации Центрального округа попытались скрыть
После публикации НГС мойку машин в гараже в здании администрации Центрального округа попытались скрыть от жителей дома
Об этом журналисту НГС рассказал участник инициативной группы этого дома Николай Мошков и прислал видео.
— Что, вы думаете, стало после публикации? Администрация Центрального округа распорядилась завесить баннерами забор, чтобы нельзя было снимать вблизи, как моют машины, чтобы не видны были номера. И ведь совсем нет фантазии, не понимают, что можно снять с девятого этажа, если в нормальной зеркалке есть зум. И ведь снова продолжают мыть и шуметь.
Ранее жильцы дома, расположенного в 27 метрах от гаража администрации Центрального округа жаловались в мэрию, правительство и НГС на шум от мытья машин, грязь и химические средства. В мэрии журналисту НГС эти жалобы прокомментировали так:
— На прилегающей территории к зданию администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска по адресу улица Ленина, 57 мойка служебных и личных автомобилей с помощью автомоечных систем не осуществляется. Мойка служебного автотранспорта происходит в рабочие дневные часы в гаражном боксе здания администрации, оборудованном дренажным сливом, силами водителей автомобилей. Уровень шума не превышает допустимых норм.
Журналист НГС направил новый запрос в мэрию города, чтобы уточнить, кто развесил эти плакаты и зачем.
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