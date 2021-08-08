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После публикации НГС мойку машин в гараже администрации попытались скрыть от жителей улицы Дмитрия Шамшурина

Теперь жители дома, стоящего напротив гаража, не так легко могут снимать номера машин

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Сейчас, если подойти к забору, то уже не так легко получится снять на видео мойку машин и их номера

Сейчас, если подойти к забору, то уже не так легко получится снять на видео мойку машин и их номера

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Мойку машин в здании администрации Центрального округа попытались скрыть

После публикации НГС мойку машин в гараже в здании администрации Центрального округа попытались скрыть от жителей дома № 12 на улице Дмитрия Шамшурина — забор завешали плакатами и закрыли.

Об этом журналисту НГС рассказал участник инициативной группы этого дома Николай Мошков и прислал видео.

— Что, вы думаете, стало после публикации? Администрация Центрального округа распорядилась завесить баннерами забор, чтобы нельзя было снимать вблизи, как моют машины, чтобы не видны были номера. И ведь совсем нет фантазии, не понимают, что можно снять с девятого этажа, если в нормальной зеркалке есть зум. И ведь снова продолжают мыть и шуметь.

Ранее жильцы дома, расположенного в 27 метрах от гаража администрации Центрального округа жаловались в мэрию, правительство и НГС на шум от мытья машин, грязь и химические средства. В мэрии журналисту НГС эти жалобы прокомментировали так:


— На прилегающей территории к зданию администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска по адресу улица Ленина, 57 мойка служебных и личных автомобилей с помощью автомоечных систем не осуществляется. Мойка служебного автотранспорта происходит в рабочие дневные часы в гаражном боксе здания администрации, оборудованном дренажным сливом, силами водителей автомобилей. Уровень шума не превышает допустимых норм.

Журналист НГС направил новый запрос в мэрию города, чтобы уточнить, кто развесил эти плакаты и зачем.

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске паркуются «Камри» с важными номерами ООО.

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администрация Центрального округамэриямойка машин
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