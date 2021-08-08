После публикации НГС мойку машин в гараже администрации попытались скрыть от жителей улицы Дмитрия Шамшурина

После публикации НГС мойку машин в гараже в здании администрации Центрального округа попытались скрыть от жителей дома № 12 на улице Дмитрия Шамшурина — забор завешали плакатами и закрыли.

Об этом журналисту НГС рассказал участник инициативной группы этого дома Николай Мошков и прислал видео.

— Что, вы думаете, стало после публикации? Администрация Центрального округа распорядилась завесить баннерами забор, чтобы нельзя было снимать вблизи, как моют машины, чтобы не видны были номера. И ведь совсем нет фантазии, не понимают, что можно снять с девятого этажа, если в нормальной зеркалке есть зум. И ведь снова продолжают мыть и шуметь.