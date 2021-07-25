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Тема дняНа месте свалки сделали красивый парк (до и после)

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Бесстыжая парковка «Камри» с важными номерами ООО. И кадры, как инвалиду перекрыли путь

Изучаем подборку фотографий с нарушениями ПДД в Новосибирске

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Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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В свежем, 237-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: стоянка по-чиновничьи, преграды для инвалидов-колясочников и парковка под знаками. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Вот так вчера припарковал свою машину один из чиновников напротив Фрунзе, 2, — пишет читатель Антон (фото выше).

Серия госномеров ООО — действительно чиновничья, она появилась в 2014 году взамен серии ННН. Цифровые сочетания 001–100 — это областное правительство, от 101 — городские власти. У губернатора, к примеру, номер О 001 ОО 154. Тут мы видим номер 012. Негоже таким автомобилям так некрасиво светиться.

Перегорожен спуск для колясок

Перегорожен спуск для колясок

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— На улице Горького, — уточняет Аркадий.

Инвалид не может проехать

Инвалид не может проехать

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Инвалид в коляске, по всей видимости, ждет, когда машина, перекрывающая спуск, уедет. Через такой бордюр на коляске, вероятно, не проехать.

Стоянка под знаком на аварийке

Стоянка под знаком на аварийке

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Мыши кололись, но продолжали жрать кактус. Ну стоит же знак, регулярно отсюда увозят на эвакуаторах — нет, человек думает, что аварийка его спасет.

Самокат посреди узкой дорожки

Самокат посреди узкой дорожки

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Продолжают поступать жалобы на парковку электросамокатов.

— Пора открывать новую рубрику... Ну вот как так-то? Где приспичило, там и оставил, аккурат середина тротуара и все его вынуждены обходить, ну вот чем эти люди думают? — вопрошают наши читатели.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудак

— Работник Новосибирского авиастроительного лицея удобно встал на машине на газоне под деревьями. Несмотря на то, что у них есть во дворе огороженная парковка. На замечание и просьбу убрать машину с газона молча развернулся и ушел в здание, — рассказывает Алексей.

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Блатные работники водной академии организовали себе парковку на тротуаре — заехать сюда можно только под шлагбаум.

И на газон заехал, и на тротуар

И на газон заехал, и на тротуар

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— Газон — он не для красоты, а для дела, — пишет Евгений.

Машина каршеринга мешает проезду

Машина каршеринга мешает проезду

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— Наплевательски припарковался пользователь каршеринга на парковке ТЦ «Малинка», — информирует читатель Михаил.

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Кандидат на вылет из стройных рядов автомобилистов на ближайшие несколько часов. Повторяем знаки: 3 метра — запретная зона.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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