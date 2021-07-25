Бесстыжая парковка «Камри» с важными номерами ООО. И кадры, как инвалиду перекрыли путь

В свежем, 237-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: стоянка по-чиновничьи, преграды для инвалидов-колясочников и парковка под знаками. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru .



— Вот так вчера припарковал свою машину один из чиновников напротив Фрунзе, 2, — пишет читатель Антон (фото выше).



Серия госномеров ООО — действительно чиновничья, она появилась в 2014 году взамен серии ННН. Цифровые сочетания 001–100 — это областное правительство, от 101 — городские власти. У губернатора, к примеру, номер О 001 ОО 154. Тут мы видим номер 012. Негоже таким автомобилям так некрасиво светиться.