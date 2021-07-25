Бесстыжая парковка «Камри» с важными номерами ООО. И кадры, как инвалиду перекрыли путь

В свежем, 237-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: стоянка по-чиновничьи, преграды для инвалидов-колясочников и парковка под знаками. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес
— Вот так вчера припарковал свою машину один из чиновников напротив Фрунзе, 2, — пишет читатель Антон (фото выше).
Серия госномеров ООО — действительно чиновничья, она появилась в 2014 году взамен серии ННН. Цифровые сочетания 001–100 — это областное правительство, от 101 — городские власти. У губернатора, к примеру, номер О 001 ОО 154. Тут мы видим номер 012. Негоже таким автомобилям так некрасиво светиться.
— На улице Горького, — уточняет Аркадий.
Инвалид в коляске, по всей видимости, ждет, когда машина, перекрывающая спуск, уедет. Через такой бордюр на коляске, вероятно, не проехать.
Мыши кололись, но продолжали жрать кактус. Ну стоит же знак, регулярно отсюда увозят на эвакуаторах — нет, человек думает, что аварийка его спасет.
Продолжают поступать жалобы на парковку электросамокатов.
— Пора открывать новую рубрику... Ну вот как так-то? Где приспичило, там и оставил, аккурат середина тротуара и все его вынуждены обходить, ну вот чем эти люди думают? — вопрошают наши читатели.
СЮЖЕТ
— Работник Новосибирского авиастроительного лицея удобно встал на машине на газоне под деревьями. Несмотря на то, что у них есть во дворе огороженная парковка. На замечание и просьбу убрать машину с газона молча развернулся и ушел в здание, — рассказывает Алексей.
Блатные работники водной академии организовали себе парковку на тротуаре — заехать сюда можно только под шлагбаум.
— Газон — он не для красоты, а для дела, — пишет Евгений.
— Наплевательски припарковался пользователь каршеринга на парковке ТЦ «Малинка», — информирует читатель Михаил.
Кандидат на вылет из стройных рядов автомобилистов на ближайшие несколько часов. Повторяем знаки: 3 метра — запретная зона.