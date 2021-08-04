Жители улицы Дмитрия Шамшурина выступили против шумной мойки машин рядом с администрацией

Жители дома по адресу Дмитрия Шамшурина, 12 в Новосибирске выступили против мойки машин администрации Центрального района на Ленина, 57. Жильцам соседних домов мешает грязь и шум от мытья машин. В мэрии Новосибирска в ответ заявляют, что на мойке есть дренажный слив, а шум соответствует нормам.

— С самого раннего утра они не дают людям спать: с 8 утра начинается работа, которой не должно быть на данной территории. Помимо этого, вся грязь и химия, которая потом испаряется и летает в воздухе, оседает в легких жителей — детей и стариков. Мэрия присылает нам отписки, — рассказал журналисту НГС участник инициативной группы этого дома Николай Мошков.