Жители улицы Дмитрия Шамшурина выступили против шумной мойки машин рядом с администрацией

Жители дома по адресу Дмитрия Шамшурина, 12 в Новосибирске выступили против мойки машин администрации Центрального района на Ленина, 57. Жильцам соседних домов мешает грязь и шум от мытья машин. В мэрии Новосибирска в ответ заявляют, что на мойке есть дренажный слив, а шум соответствует нормам.
— С самого раннего утра они не дают людям спать: с
Жители снимают видео, чтобы доказать, что они правы. На один из роликов попал автомобиль с номером О11300.
Жители заявляют, что обращались с жалобами в мэрию и даже в правительство региона, но проблема остается на протяжении
В мэрии Новосибирска на запрос корреспондента НГС подтвердили, что рядом с администрацией действительно моют машины, но уровень шума не превышает допустимых норм, а сама мойка оборудована сливом.
— На прилегающей территории к зданию администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска по адресу улица Ленина, 57 мойка служебных и личных автомобилей с помощью автомоечных систем не осуществляется. Мойка служебного автотранспорта происходит в рабочие дневные часы в гаражном боксе здания администрации, оборудованном дренажным сливом, силами водителей автомобилей, — сообщает мэрия Новосибирска.
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