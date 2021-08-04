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Жители улицы Дмитрия Шамшурина выступили против шумной мойки машин рядом с администрацией

В мэрии заявили, что уровень шума не превышает допустимого

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Жители говорят, что там моют разные машины — и служебные, и личные

Жители говорят, что там моют разные машины — и служебные, и личные

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Жители дома по адресу Дмитрия Шамшурина, 12 в Новосибирске выступили против мойки машин администрации Центрального района на Ленина, 57. Жильцам соседних домов мешает грязь и шум от мытья машин. В мэрии Новосибирска в ответ заявляют, что на мойке есть дренажный слив, а шум соответствует нормам.

— С самого раннего утра они не дают людям спать: с 8 утра начинается работа, которой не должно быть на данной территории. Помимо этого, вся грязь и химия, которая потом испаряется и летает в воздухе, оседает в легких жителей — детей и стариков. Мэрия присылает нам отписки, — рассказал журналисту НГС участник инициативной группы этого дома Николай Мошков.

Жители снимают видео, чтобы доказать, что они правы. На один из роликов попал автомобиль с номером О11300.

Жители заявляют, что обращались с жалобами в мэрию и даже в правительство региона, но проблема остается на протяжении 4 лет.

От гаража администрации, где моют машины, около 27 метров до дома, жителям которого мешают шум и грязь

От гаража администрации, где моют машины, около 27 метров до дома, жителям которого мешают шум и грязь

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В мэрии Новосибирска на запрос корреспондента НГС подтвердили, что рядом с администрацией действительно моют машины, но уровень шума не превышает допустимых норм, а сама мойка оборудована сливом.

— На прилегающей территории к зданию администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска по адресу улица Ленина, 57 мойка служебных и личных автомобилей с помощью автомоечных систем не осуществляется. Мойка служебного автотранспорта происходит в рабочие дневные часы в гаражном боксе здания администрации, оборудованном дренажным сливом, силами водителей автомобилей, — сообщает мэрия Новосибирска.

Ранее мы рассказывали, на каких служебных машинах ездят чиновники Новосибирска и как выбирают водителей.

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администрация Центрального районамэриямойка машин
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