Готовим купальники или носим с собой зонт? Какая погода ждет новосибирцев на выходных

Какой будет погода в Новосибирске на выходных
Всю неделю Новосибирск заливали дожди. Последствия одного из ливней мы показывали здесь. Мы изучили прогнозы синоптиков, чтобы узнать, дадут ли осадки новосибирцам передышку хотя бы на выходных.
По версии сервиса «Яндекс.Погода», в субботу дожди продолжатся, а воскресенье порадует отсутствием осадков. Дневная температура составит
Аналогичный прогноз по осадкам дает центр погоды «Фобос». Более того, согласно этой версии, с воскресенья начнется потепление. 8 августа обещают +26 градусов с дальнейшим увеличением показателей в начале новой недели.
А вот «Гисметео» не так оптимистичен в своих прогнозах. По информации сервиса, грозовые дожди в регионе продолжатся как минимум неделю. Температуру воздуха на этих выходных тоже обещают ниже —
Текущее похолодание связано с тем, что циклон подкачивает в Новосибирск холодный воздух с северо-запада. Мы узнали, когда в регионе снова потеплеет.