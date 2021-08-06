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Готовим купальники или носим с собой зонт? Какая погода ждет новосибирцев на выходных

Дожди ненадолго оставят Новосибирск, но жары ждать не стоит

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Новосибирцы соскучились по солнечной погоде

Новосибирцы соскучились по солнечной погоде

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Какой будет погода в Новосибирске на выходных

Всю неделю Новосибирск заливали дожди. Последствия одного из ливней мы показывали здесь. Мы изучили прогнозы синоптиков, чтобы узнать, дадут ли осадки новосибирцам передышку хотя бы на выходных.

По версии сервиса «Яндекс.Погода», в субботу дожди продолжатся, а воскресенье порадует отсутствием осадков. Дневная температура составит +23... +25 градусов, в ночное время будет +15... +17 градусов. Но сильно радоваться не стоит: осадки возобновятся уже во вторник, 10 августа.

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Аналогичный прогноз по осадкам дает центр погоды «Фобос». Более того, согласно этой версии, с воскресенья начнется потепление. 8 августа обещают +26 градусов с дальнейшим увеличением показателей в начале новой недели.

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А вот «Гисметео» не так оптимистичен в своих прогнозах. По информации сервиса, грозовые дожди в регионе продолжатся как минимум неделю. Температуру воздуха на этих выходных тоже обещают ниже — +22... +24 градуса. Самым теплым днем грядущей недели должен стать вторник, 10 августа (+25 градусов).

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Текущее похолодание связано с тем, что циклон подкачивает в Новосибирск холодный воздух с северо-запада. Мы узнали, когда в регионе снова потеплеет.

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