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Циклон подкачивает в Новосибирск холодный воздух с северо-запада. Когда снова потеплеет?

В ближайшие дни синоптики ожидают дожди

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Дожди в Новосибирске ливневого характера — это короткие, но сильные осадки

Дожди в Новосибирске ливневого характера — это короткие, но сильные осадки

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В Новосибирске до конца недели будут ливни и грозы

В Новосибирск на этой неделе пришла погода с ливнями и грозами. Синоптики рассказали, когда в город вернется тепло.

— Мы находимся в зоне действия высотного циклона. Он располагается над нами. Центр его находится прямо на высоте 5 километров, и он подкачивает холодный воздух к нам с северо-запада. Погоду ожидаем дождливую, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

6 августа ночью дождь, местами гроза. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Местами порывы до 13 м/с. Ночью температура +13... +15 градусов, днем — +22... +24 градусов.

7 августа ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дождь, гроза. Ветер южный 3–8 м/с. Мечтами порывы до 13 м/с. Температура ночью +13... +15 градусов. Температура днем +24... +26 градусов.

8 августа циклон начнет смешаться на юго-восток. Преимущественно будет без осадков. Ветер южный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура ночью +14... +16 градусов, температура днем +25... +27 градусов.

— Пока облачность будет развиваться. В основном, конечно, в дневные часы. Это будет конец дня, первая половина ночи или вторая половина дня. С утра ничего нет, но к вечеру облачность может развиться и пойдет ливневый дождь. То есть дождь ливневого характера. А 8 августа будет повышение температуры воздуха, будет больше солнца.

Синоптики обещают, что начало следующей недели в Новосибирске будет теплым.

Новосибирские синоптики рассказали, какой будет погода в конце августа. Заморозки не ожидаются, но температура ночью снизится.

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