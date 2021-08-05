Циклон подкачивает в Новосибирск холодный воздух с северо-запада. Когда снова потеплеет?

В Новосибирск на этой неделе пришла погода с ливнями и грозами. Синоптики рассказали, когда в город вернется тепло.

— Мы находимся в зоне действия высотного циклона. Он располагается над нами. Центр его находится прямо на высоте 5 километров, и он подкачивает холодный воздух к нам с северо-запада. Погоду ожидаем дождливую, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.