Циклон подкачивает в Новосибирск холодный воздух с северо-запада. Когда снова потеплеет?

В Новосибирске до конца недели будут ливни и грозы
В Новосибирск на этой неделе пришла погода с ливнями и грозами. Синоптики рассказали, когда в город вернется тепло.
— Мы находимся в зоне действия высотного циклона. Он располагается над нами. Центр его находится прямо на высоте 5 километров, и он подкачивает холодный воздух к нам с северо-запада. Погоду ожидаем дождливую, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
6 августа ночью дождь, местами гроза. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Местами порывы до 13 м/с. Ночью температура
7 августа ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дождь, гроза. Ветер южный 3–8 м/с. Мечтами порывы до 13 м/с. Температура ночью
8 августа циклон начнет смешаться на юго-восток. Преимущественно будет без осадков. Ветер южный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура ночью
— Пока облачность будет развиваться. В основном, конечно, в дневные часы. Это будет конец дня, первая половина ночи или вторая половина дня. С утра ничего нет, но к вечеру облачность может развиться и пойдет ливневый дождь. То есть дождь ливневого характера. А 8 августа будет повышение температуры воздуха, будет больше солнца.
Синоптики обещают, что начало следующей недели в Новосибирске будет теплым.
Новосибирские синоптики рассказали, какой будет погода в конце августа. Заморозки не ожидаются, но температура ночью снизится.