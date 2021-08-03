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Какой будет температура в конце августа в Новосибирске — прогноз от синоптиков

Ночью в третьей декаде похолодает до +3 градусов

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В третьей декаде ожидается резкое похолодание

В третьей декаде ожидается резкое похолодание

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Новосибирские синоптики составили прогноз на конец августа

Новосибирские синоптики рассказали, какой будет погода в конце августа. Заморозки не ожидаются, но температура ночью снизится.

— В первую декаду ожидаются перепады температур. Ночью от +13... +18 градусов до +7... +12 градусов, а днем от +27... +32 градусов до +21... +26 градусов. В третьей декаде августа ожидается понижение температуры воздуха ночью от +9... +14 градусов до +3... +8 градусов и в дневные часы от +21... +26 градусов до +15... +20 градусов. Всё, как обычно в августе. Ничего экстраординарного. Заморозками это назвать нельзя. Это просто снижение фона температурного в конце лета, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

По данным Gismeteo, в августе в Новосибирске будет много гроз

По данным Gismeteo, в августе в Новосибирске будет много гроз

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По данным сайта Gismeteo, август в Новосибирске будет дождливым, но теплым. Часто будут грозы. Днем температура не упадет ниже +17 градусов.

«Яндекс.Погода» показывает усредненную за <nobr class="_">10 лет</nobr> температуру

«Яндекс.Погода» показывает усредненную за 10 лет температуру

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«Яндекс.Погода» дает прогноз только на ближайшие 10 дней. Они будут теплыми, хотя иногда ожидается дождь. Усредненные данные за 10 лет показывают, что обычно дневная температура в третьем месяце лета опускалась до +17 градусов. В этом же году, по данным Западно-Сибирского метеоцентра, температура воздуха может опуститься до +15 градусов.

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