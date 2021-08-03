Какой будет температура в конце августа в Новосибирске — прогноз от синоптиков

Новосибирские синоптики рассказали, какой будет погода в конце августа. Заморозки не ожидаются, но температура ночью снизится.



— В первую декаду ожидаются перепады температур. Ночью от +13... +18 градусов до +7... +12 градусов, а днем от +27... +32 градусов до +21... +26 градусов. В третьей декаде августа ожидается понижение температуры воздуха ночью от +9... +14 градусов до +3... +8 градусов и в дневные часы от +21... +26 градусов до +15... +20 градусов. Всё, как обычно в августе. Ничего экстраординарного. Заморозками это назвать нельзя. Это просто снижение фона температурного в конце лета, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.