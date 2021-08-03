Какой будет температура в конце августа в Новосибирске — прогноз от синоптиков

Новосибирские синоптики составили прогноз на конец августа
Новосибирские синоптики рассказали, какой будет погода в конце августа. Заморозки не ожидаются, но температура ночью снизится.
— В первую декаду ожидаются перепады температур. Ночью от
По данным сайта Gismeteo, август в Новосибирске будет дождливым, но теплым. Часто будут грозы. Днем температура не упадет ниже +17 градусов.
«Яндекс.Погода» дает прогноз только на ближайшие
В Новосибирской области в августе начнется сезон сбора опят, и обильные дожди только увеличат количество грибов в лесах. Любители жареной картошки с этими грибами с нетерпением ждут их появления на пнях и поваленных деревьях. Сейчас уже можно собрать первые три вида. Мы узнали у эксперта, когда на пнях массово появятся первые опята, и подготовили для вас карту самых урожайных мест.