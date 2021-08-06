«Пляж — золотая жила»: кладоискатели рассказали, как находят сокровища и зарабатывают по 150 тысяч в месяц

Новосибирец нашел пятикилограммовый зуб мамонта
Сезон поисков с металлоискателем в разгаре. Самые лакомые места — пляжи и обмелевшее дно. Кладоискатели меньше охотятся за сокровищами или монетами ради прибыли — это стало хобби, а для заработка собирают металл. Старинное золото найти почти невозможно, о нем ходят только легенды, а древние монеты ничего не стоят, их иногда и в музей не берут. Что находят местные кладоискатели — смотрим.
Сергей Копаев. Нашел серебряный оклад от иконы
Сергей Копаев — в Новосибирске знаменитый кладоискатель, в прошлом году он нашел половину серебряного оклада от иконы, а первый металлоискатель купил 13 лет назад.
— Заняться поиском монет и старины мечтал с детства. Копаю каждый день — это как образ жизни. На монетах много не заработать, потому что их уже выкопали, но иногда всё же попадаются. Другое дело металл — за два весенних месяца я заработал примерно 300 тысяч рублей.
— Ценные находки бывают, но редко: серебряный оклад от иконы, монеты Российской империи и СССР, пряжки. Чаще всего попадаются алюминиевые пробки из-под водки, — шутит Сергей.
— Существует легенда о золотом коне хана Батыя. В окрестностях деревни Суенга закопан конь в золотой сбруе, конь хана Батыя. Но это всего лишь легенда, коня никто не нашел: ни археологи, ни кладоискатели, ни даже я. Искать клады надо по старым деревням, по картам, расспрашивать местных бабушек, дедушек. Места конкретные сказать не могу, они секретные.
Поле чудес — так кладоискатели называют место, где можно накопать много монет или дорогих вещей. Поле у каждого свое, о нем редко рассказывают. Сергей сам находил такие, несколько раз попадались небольшие клады до сотни монет в каждом. Кладоискатели свои богатые места не раскрывают, каждый должен найти свое.
Илья (имя изменено). Мечтает о золоте Кучума
— Раньше я горел желанием найти клад, изучал древние карты, покупал их у людей в деревнях, специально искал деревенских старожилов. У меня даже личные знакомые появились, сейчас рассказывают, что спрос на карты минимальный. В один момент я разочаровался в кладоискательстве, потому что ничего исторически ценного не нашел, — рассказал копатель Илья.
— Заинтересовался поисками я благодаря деду — Валентину. В детстве жил в деревне под Новосибирском, тогда он и рассказывал много легенд о сибирских сокровищах, которые потеряли или спрятали. Дедушка интересовался историей и сам мечтал найти золото, но, кроме монет, ничего не откопал. Помню легенду про хана Кучума. Он якобы спрятал свои сокровища в Новосибирской области, мест, где они могут быть, несколько.
Первое — в озере Убинское, поэтому не зря на гербе района изображена золотая корона. Хан затопил казну, по словам дедушки, именно в этом озере. То ли убегал от кого-то, то ли прятал — не помню.
Второе — при впадении реки Суенга в реку Бердь, даже один из холмов называется Золотой конь. Здесь якобы захоронен один из полководцев Кучума весь в золотых доспехах. Вообще подобных легенд много про Кучума, я помню только два места, но точно их больше.
— Найдешь — разбогатеешь, — говорил дед.
Если я не ошибаюсь, то в этих местах ничего так и не нашли, а может, плохо искали.
— Говорят еще, что Колчак потерял свое золото где-то в Новосибирской области, вагоны отцепились, когда адмирал отступал, куда укатились — непонятно. Есть только примерное место — область Новосибирска, но это все легенды, я особо не верю.
Некоторые копатели рассказали корреспонденту НГС, что слышали о церкви на Северо-Чемском жилмассиве. Там, по их словам, примерно 7 лет назад в подвале одного дома была авария, размыло землю, поэтому виднелась часть купола. Его не выкопали по неизвестной причине, а то, что размыло, снова закопали.
— Дед тогда воодушевил меня, но пока всё, что я нашел, не имеет ценности, поэтому теперь занимаюсь не кладоискательством, а металлоискательством. Собираю металл, потом его сдаю, хожу по пляжам, оттуда толку больше, чем от древних монет.
Например, часто нахожу кольца, кресты, браслеты золотые. Самый лакомый сезон — конец лета, потому что люди купались, загорали, теряли свои вещи.
Помню одну историю, женщина написала сообщение, что потеряла обручальное кольцо: «Помогите найти кольцо, пока купалась, обронила где-то на пляже. Муж будет злиться, если я его не найду».
Благо, пляж был дикий, походил около часа, может, больше, кольцо нашел. Поиски — всегда удача, мог и не найти. Женщина заплатила, обрадовалась, даже плакала. Вот мой клад какой в основном.
Иногда случайным людям помогаю. Когда телефоны на берегу нахожу, то включаю и пытаюсь отыскать владельца, не всегда, правда, получается. Но если звонок идет, то отдаю телефон потеряшке: чаще всего за это платят. Некоторые даже и забывают, что телефон теряли. В общем, пляж — золотая жила.
Руслан Павлов. Откопал монету времен
Екатерины II
— Если сравнивать золотые украшения с пляжа со старыми монетами, то украшения намного интереснее, потому что хоть что-то стоят. Монеты, даже очень старые,
— Нас, простых людей, у которых хобби — походить по огородам или просто за деревней с металлоискателем, из-за недобросовестных людей причисляют к черным копателям. Однако черные копатели разрушают курганы, памятники архитектуры. Монеты, которые мы находим для археологов, никакой ценности не представляют — это наше хобби.
Кладов мне за всё время не попадалось. На территории Сибири вообще трудно что-то найти. Здесь сложный климат, поэтому обжили территорию поздно. В основном были бедные люди, которых отправляли в ссылку. Я заметил, что чаще всего попадаются монетки
— Лучше всего искать клад в богатых деревнях, где жизнь кипела, в так называемых трактовых, через них проходила дорога с торговыми путями. Не раз слышал, что именно в таких деревнях находили горшочки с монетами.
Больше 10 лет назад на территории Умревинского острога, в