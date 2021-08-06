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«Пляж — золотая жила»: кладоискатели рассказали, как находят сокровища и зарабатывают по 150 тысяч в месяц

Где ищут золото Колчака и Кучума? И что находят вместо этого?

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Один полтинник советской эпохи в отличном состоянии

Один полтинник советской эпохи в отличном состоянии

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Новосибирец нашел пятикилограммовый зуб мамонта

Сезон поисков с металлоискателем в разгаре. Самые лакомые места — пляжи и обмелевшее дно. Кладоискатели меньше охотятся за сокровищами или монетами ради прибыли — это стало хобби, а для заработка собирают металл. Старинное золото найти почти невозможно, о нем ходят только легенды, а древние монеты ничего не стоят, их иногда и в музей не берут. Что находят местные кладоискатели — смотрим.

Сергей Копаев. Нашел серебряный оклад от иконы

Сергей Копаев — в Новосибирске знаменитый кладоискатель, в прошлом году он нашел половину серебряного оклада от иконы, а первый металлоискатель купил 13 лет назад.

Оклад от иконы был найден в Маслянинском районе. Вторую часть найти не получилось

Оклад от иконы был найден в Маслянинском районе. Вторую часть найти не получилось

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— Заняться поиском монет и старины мечтал с детства. Копаю каждый день — это как образ жизни. На монетах много не заработать, потому что их уже выкопали, но иногда всё же попадаются. Другое дело металл — за два весенних месяца я заработал примерно 300 тысяч рублей.

Такое количество металла можно найти, весной цены на него были выше

Такое количество металла можно найти, весной цены на него были выше

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В земле можно найти и бытовые старинные предметы

В земле можно найти и бытовые старинные предметы

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— Ценные находки бывают, но редко: серебряный оклад от иконы, монеты Российской империи и СССР, пряжки. Чаще всего попадаются алюминиевые пробки из-под водки, — шутит Сергей.

Старинные монеты попадаются часто, можно найти <nobr class="_">1800-х</nobr>, <nobr class="_">1900-х</nobr> годов

Старинные монеты попадаются часто, можно найти 1800-х, 1900-х годов

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— Существует легенда о золотом коне хана Батыя. В окрестностях деревни Суенга закопан конь в золотой сбруе, конь хана Батыя. Но это всего лишь легенда, коня никто не нашел: ни археологи, ни кладоискатели, ни даже я. Искать клады надо по старым деревням, по картам, расспрашивать местных бабушек, дедушек. Места конкретные сказать не могу, они секретные.

Поле чудес — так кладоискатели называют место, где можно накопать много монет или дорогих вещей. Поле у каждого свое, о нем редко рассказывают. Сергей сам находил такие, несколько раз попадались небольшие клады до сотни монет в каждом. Кладоискатели свои богатые места не раскрывают, каждый должен найти свое.

Илья (имя изменено). Мечтает о золоте Кучума

— Раньше я горел желанием найти клад, изучал древние карты, покупал их у людей в деревнях, специально искал деревенских старожилов. У меня даже личные знакомые появились, сейчас рассказывают, что спрос на карты минимальный. В один момент я разочаровался в кладоискательстве, потому что ничего исторически ценного не нашел, — рассказал копатель Илья.

В полях под Новосибирском можно найти такие монеты советской эпохи

В полях под Новосибирском можно найти такие монеты советской эпохи

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— Заинтересовался поисками я благодаря деду — Валентину. В детстве жил в деревне под Новосибирском, тогда он и рассказывал много легенд о сибирских сокровищах, которые потеряли или спрятали. Дедушка интересовался историей и сам мечтал найти золото, но, кроме монет, ничего не откопал. Помню легенду про хана Кучума. Он якобы спрятал свои сокровища в Новосибирской области, мест, где они могут быть, несколько.

Первое — в озере Убинское, поэтому не зря на гербе района изображена золотая корона. Хан затопил казну, по словам дедушки, именно в этом озере. То ли убегал от кого-то, то ли прятал — не помню.

Второе — при впадении реки Суенга в реку Бердь, даже один из холмов называется Золотой конь. Здесь якобы захоронен один из полководцев Кучума весь в золотых доспехах. Вообще подобных легенд много про Кучума, я помню только два места, но точно их больше.

— Найдешь — разбогатеешь, — говорил дед.

Если я не ошибаюсь, то в этих местах ничего так и не нашли, а может, плохо искали.

Монеты 1900-х годов почти не представляют ценности. В основном они нужны коллекционерам

Монеты 1900-х годов почти не представляют ценности. В основном они нужны коллекционерам

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— Говорят еще, что Колчак потерял свое золото где-то в Новосибирской области, вагоны отцепились, когда адмирал отступал, куда укатились — непонятно. Есть только примерное место — область Новосибирска, но это все легенды, я особо не верю.

Некоторые копатели рассказали корреспонденту НГС, что слышали о церкви на Северо-Чемском жилмассиве. Там, по их словам, примерно 7 лет назад в подвале одного дома была авария, размыло землю, поэтому виднелась часть купола. Его не выкопали по неизвестной причине, а то, что размыло, снова закопали.

Кладоискатели чаще всего находят монеты, иногда попадаются кресты или потерянные украшения

Кладоискатели чаще всего находят монеты, иногда попадаются кресты или потерянные украшения

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— Дед тогда воодушевил меня, но пока всё, что я нашел, не имеет ценности, поэтому теперь занимаюсь не кладоискательством, а металлоискательством. Собираю металл, потом его сдаю, хожу по пляжам, оттуда толку больше, чем от древних монет.

Например, часто нахожу кольца, кресты, браслеты золотые. Самый лакомый сезон — конец лета, потому что люди купались, загорали, теряли свои вещи.

Чаще всего береговые сокровища такие. «Серьга — советское золото <nobr class="_">925-й</nobr> пробы. Вторая серьга с камнем, клеймо 5 и какой-то символ», — сообщает Александр

Чаще всего береговые сокровища такие. «Серьга — советское золото 925-й пробы. Вторая серьга с камнем, клеймо 5 и какой-то символ», — сообщает Александр

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Помню одну историю, женщина написала сообщение, что потеряла обручальное кольцо: «Помогите найти кольцо, пока купалась, обронила где-то на пляже. Муж будет злиться, если я его не найду».

Благо, пляж был дикий, походил около часа, может, больше, кольцо нашел. Поиски — всегда удача, мог и не найти. Женщина заплатила, обрадовалась, даже плакала. Вот мой клад какой в основном.

Иногда случайным людям помогаю. Когда телефоны на берегу нахожу, то включаю и пытаюсь отыскать владельца, не всегда, правда, получается. Но если звонок идет, то отдаю телефон потеряшке: чаще всего за это платят. Некоторые даже и забывают, что телефон теряли. В общем, пляж — золотая жила.

С помощью металлодетектора ловят сигнал, выкапывают ямку и находят разного рода ценности.<br />«Больше всего меня возмущает то, что некоторые копатели после своих раскопок не закапывают ямы, таких в сообществе кладоискателей не любят. Существует правило: любую местность оставить такой, какой она была до прихода кладоискателя», — поделился Игорь

С помощью металлодетектора ловят сигнал, выкапывают ямку и находят разного рода ценности.
«Больше всего меня возмущает то, что некоторые копатели после своих раскопок не закапывают ямы, таких в сообществе кладоискателей не любят. Существует правило: любую местность оставить такой, какой она была до прихода кладоискателя», — поделился Игорь

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«Самый интересный археологический клад — зуб мамонта весом примерно 5,5 кг. Ходил по берегу Оби с металлоискателем, река тогда обмела, вода ушла, поэтому можно было далеко зайти. Там, где никто никогда не ходил, зуб и нашел, почти сразу сдал его в музей в Октябрьском районе», — рассказал кладоискатель

«Самый интересный археологический клад — зуб мамонта весом примерно 5,5 кг. Ходил по берегу Оби с металлоискателем, река тогда обмела, вода ушла, поэтому можно было далеко зайти. Там, где никто никогда не ходил, зуб и нашел, почти сразу сдал его в музей в Октябрьском районе», — рассказал кладоискатель

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Руслан Павлов. Откопал монету времен Екатерины II

— Если сравнивать золотые украшения с пляжа со старыми монетами, то украшения намного интереснее, потому что хоть что-то стоят. Монеты, даже очень старые, 1700-х годов чаще всего можно продать от 30 до 350 рублей. Начеканено их в старину было много, а теперь много и находят. Даже в музеях забиты запасники, в дар иногда не принимают.

Монеты эпохи правления <nobr class="_">Павла I</nobr>

Монеты эпохи правления Павла I

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2 копейки 1797–1800-х годов

2 копейки 1797–1800-х годов

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— Нас, простых людей, у которых хобби — походить по огородам или просто за деревней с металлоискателем, из-за недобросовестных людей причисляют к черным копателям. Однако черные копатели разрушают курганы, памятники архитектуры. Монеты, которые мы находим для археологов, никакой ценности не представляют — это наше хобби.

Кладов мне за всё время не попадалось. На территории Сибири вообще трудно что-то найти. Здесь сложный климат, поэтому обжили территорию поздно. В основном были бедные люди, которых отправляли в ссылку. Я заметил, что чаще всего попадаются монетки 1920-х, 1960-х годов. Видимо, в этот период у людей были деньги, но потратить их в нашей местности было не на что. Магазинов почти не было, а если и были, то пустые.

Кладоискатели рассказали, что раньше коней часто украшали китайскими монетами из-за отверстия в середине

Кладоискатели рассказали, что раньше коней часто украшали китайскими монетами из-за отверстия в середине

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Найти монету времен Екатерины II кладоискатель мечтал 4 года. Правда, Руслан знает о ней суеверие: «Первую монету, если такую найдешь, больше ничего путного не будет, находок после нее было мало и так себе»

Найти монету времен Екатерины II кладоискатель мечтал 4 года. Правда, Руслан знает о ней суеверие: «Первую монету, если такую найдешь, больше ничего путного не будет, находок после нее было мало и так себе»

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— Лучше всего искать клад в богатых деревнях, где жизнь кипела, в так называемых трактовых, через них проходила дорога с торговыми путями. Не раз слышал, что именно в таких деревнях находили горшочки с монетами.

Больше 10 лет назад на территории Умревинского острога, в 100 км севернее Новосибирска нашли клад серебряных монет. Находка относится к эпохе Петра I — подобное для Новосибирской области большая редкость. Ученые считают, что монеты сохранили не как деньги, а как клад монетного серебра, чтобы в дальнейшем переплавить их во что-то более весомое.

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