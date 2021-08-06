«Пляж — золотая жила»: кладоискатели рассказали, как находят сокровища и зарабатывают по 150 тысяч в месяц

Сезон поисков с металлоискателем в разгаре. Самые лакомые места — пляжи и обмелевшее дно. Кладоискатели меньше охотятся за сокровищами или монетами ради прибыли — это стало хобби, а для заработка собирают металл. Старинное золото найти почти невозможно, о нем ходят только легенды, а древние монеты ничего не стоят, их иногда и в музей не берут. Что находят местные кладоискатели — смотрим.

Сергей Копаев. Нашел серебряный оклад от иконы

Сергей Копаев — в Новосибирске знаменитый кладоискатель, в прошлом году он нашел половину серебряного оклада от иконы, а первый металлоискатель купил 13 лет назад.

