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Как будет работать инвестор на пляже Академгородка — в мэрии назвали два варианта

Рассказываем, что известно о компаниях, которые могут претендовать на пляж

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Инвестор будет следить за состоянием пляжа

Инвестор будет следить за состоянием пляжа

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Мэрия объяснила, как будет работать инвестор на пляже в Академгородке

Мэрия Новосибирска рассматривает два варианта работы частного инвестора на Центральном пляже Академгородка. Сейчас для этой территории разрабатывают дизайн-проект.

— Существует два механизма возможной работы — договор на право размещения и договор аренды. На данный момент обсуждается, какой из механизмов будет применен к объектам данного инвестора. После разработки дизайн-проекта и проектно-сметной документации будут определены мероприятия по благоустройству, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии информацию от департамента культуры, спорта и молодежной политики.

После разработки документации власти смогут определить стоимость работ по благоустройству пляжа. Сейчас пляж находится в федеральной собственности, его передадут муниципалитету не ранее, чем через полгода.

— На данный момент ведутся переговоры и определяются компании-инвесторы, — рассказали в пресс-центре мэрии.

Прежде мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что частный инвестор сможет работать на территории пляжа. При этом компания должна будет следить за состоянием территории. Землю планируют арендовать ООО «Сан Сити» и ООО «Парк культуры и отдыха "У моря"».

По данным сервиса «Спарк Интерфакс», «ПКиО "У моря"» был зарегистрирован в 2000 году. Компания занимается зрелищно-развлекательной деятельностью, розничной торговлей, работой ресторанов и кафе. Владелец фирмы — Михаил Пресняков. Ему также принадлежат компании «Новопарк» и «ЦСКС». Все три компании в системе «Спарк» указаны как компании с высоким риском. «ПКиО "У моря"» выступает в судах только в качестве ответчика, у него есть незавершенные исполнительные производства в базе судебных приставов, также на него распространяется мораторий на банкротство. В 2020 году прибыль компании составила 1 056 000 рублей. В отношении «Новопарка» и «ЦСКС» налоговая служба приостановила операции по счетам.

В Новосибирске зарегистрировано одно ООО «Сан Сити», чье название совпадает с тем, которое ранее называла мэрия. Его деятельность связана с работой транспортных стоянок. 65% компании принадлежит Латифу Саттарову, 35% — Евгению Мясникову, который также занимает должность директора. «Сан Сити» оценивается как компания с высоким риском. Она была зарегистрирована в 2006 году, убыток в 2020 году составил 470 000 рублей.

Отельер и ресторатор Латиф Саттаров известен строительством апарт-отеля в Шерегеше, продажей таунхаусов недалеко от Академгородка, также он стал совладельцем бара Sparks.

Ранее НГС сообщал, что в Бугринской роще создадут комплекс бассейнов с подогревом. Предполагается, что они будут работать до холодов.

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