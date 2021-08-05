Как будет работать инвестор на пляже Академгородка — в мэрии назвали два варианта

После разработки документации власти смогут определить стоимость работ по благоустройству пляжа. Сейчас пляж находится в федеральной собственности, его передадут муниципалитету не ранее, чем через полгода.

— На данный момент ведутся переговоры и определяются компании-инвесторы, — рассказали в пресс-центре мэрии.

Прежде мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что частный инвестор сможет работать на территории пляжа. При этом компания должна будет следить за состоянием территории. Землю планируют арендовать ООО «Сан Сити» и ООО «Парк культуры и отдыха "У моря"».