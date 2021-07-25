Новосибирцы в тельняшках и с Андреевским флагом устроили танцы на дороге в центре города — пляски попали на видео

Новосибирцы в тельняшках и с Андреевским флагом устроили танцы на дороге
В Новосибирске на площади Ленина несколько мужчин устроили танцы на проезжей части.
На видео, которое снял подписчик группы «Новосибирская служба эвакуации "
Сегодня в России отмечается День Военно-Морского Флота. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. На дорогах в Новосибирске сегодня горожане замечают массу машин с Андреевскими флагами, которые прикреплены в основном на крышах автомобилей.
В апреле новосибирец, устроивший стрельбу на площади Ленина, выложил еще одно видео — на нем он по встречке обгоняет полицейскую машину. Эксперт рассказал, что может ему грозить за новые правонарушения.