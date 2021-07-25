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Новосибирцы в тельняшках и с Андреевским флагом устроили танцы на дороге в центре города — пляски попали на видео

Из соседней машины играла громкая музыка

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Веселая компания привлекла внимание горожан

Веселая компания привлекла внимание горожан

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Новосибирцы в тельняшках и с Андреевским флагом устроили танцы на дороге

В Новосибирске на площади Ленина несколько мужчин устроили танцы на проезжей части.

На видео, которое снял подписчик группы «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"», видно, что они были одеты в тельняшки, а также размахивали Андреевским флагом. Из соседней машины при этом играла очень громко музыка.

Сегодня в России отмечается День Военно-Морского Флота. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. На дорогах в Новосибирске сегодня горожане замечают массу машин с Андреевскими флагами, которые прикреплены в основном на крышах автомобилей.

В апреле новосибирец, устроивший стрельбу на площади Ленина, выложил еще одно видео — на нем он по встречке обгоняет полицейскую машину. Эксперт рассказал, что может ему грозить за новые правонарушения.

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День ВМФтанцы
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