Новосибирец обнаружил 44 подставных номера, оформленных на его паспорт и права. Кто и зачем это сделал

На новосибирца оформили 44 подставных номера по данным паспорта и прав
Житель Новосибирска совершенно случайно обнаружил десятки номеров четырех самых крупных сотовых операторов, которые принадлежат ему, но сам он никогда их не оформлял. Все они зарегистрированы на данные его паспорта и водительских прав. Александр Симушкин ринулся в отделения и потребовал заблокировать номера. Кто и зачем их оформил? Как это обнаружить? Что делать, если вы узнали о подобном, и какими неприятностями это может обернуться? Корреспондент НГС пообщалась с операторами, экспертом по безопасности и юристом и нашла ответы на эти вопросы.
Подставные номера Александр Симушкин обнаружил совершенно случайно. Приложение МТС посоветовало ему подключить к тарифу близких и другие его возможные номера.
— Я подумал, может, жену подключить, и решил посмотреть условия. А они: «Какой номер хотите подключить?» И вываливают целую кучу номеров. Если бы такого предложения не было, я бы никогда в жизни не узнал бы, что такое вообще возможно, — рассказал корреспонденту НГС мужчина.
В тот же день он пошел в торговый центр у дома, где есть отделения всех четырех операторов. Он попросил по паспорту проверить, сколько на него оформлено договоров связи. В итоге оказалось, что у мужчины в МТС — 12 дополнительных номеров, в «Мегафоне» — 2, в «Билайне» — 9 и в «Теле2» — 21.
— «Теле2» всех переплюнули, хотя я никогда не был их клиентом. Регистрировали эти номера по водительскому удостоверению, по паспорту, иногда на мое имя, иногда на выдуманное, но с данными моего паспорта. В МТС сотрудник мне сказал, что по номерам есть задолженности в 1 рубль, 50 и так далее, и чтобы закрыть их, нужно погасить все. Я ответил, что не открывал их и гасить не собираюсь и что должно быть проведено служебное расследование. Сильно меня разозлили. Написал везде заявления (копии имеются в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Жду результатов.
Что ответили операторы
Корреспондент НГС обратилась за комментариями к четырем операторам сотовой связи. В МТС ответили, что уже провели проверку. Номера, оформленные на Александра Симушкина, признали фиктивными и заблокировали.
— Установлена непричастность абонента к ним, соответственно, никакую задолженность по номерам клиенту оплачивать не требуется. Подавляющее количество сим-карт операторов продается в собственной рознице или через крупных региональных дилеров. В данном случае мы имеем дело с мошенничеством субдилера. По результатам проведенного расследования дилеру-нарушителю выставлены штрафные санкции, работа с ним прекращена, — ответили в пресс-службе МТС.
В «Теле2» заявили, что количество номеров, оформленных на мужчину, значительно меньше. Точное количество в компании назвать отказались, ссылаясь на закон о связи, а также не уточнили, откуда тогда взялся тот 21 номер, который мужчине продиктовали для заполнения заявления.
— Указанное в запросе количество номеров, оформленных на заявителя, не соответствует действительности. Цифра существенно меньше. Тем не менее ситуация, в которой на человека мог быть оформлен хотя бы один номер без его ведома, для нас является из ряда вон выходящей. Сейчас службы продаж и безопасности проводят проверку инцидента. Решения о действиях компании в отношении дилеров, заключавших эти договоры об оказании услуг связи, будут приниматься после окончания проверки. Разумеется, все задолженности по номерам, оформленным с нарушением процедуры, заявитель погашать не будет, — заверили в «Теле2».
Активно проводит сейчас проверку и «Мегафон».
— По данному инциденту служба безопасности компании проводит проверку. Уже известно, что две сим-карты были оформлены дилерами в разных регионах страны и до сих пор не активированы. Если информация, описанная в заявлении, подтвердится, номера будут отключены, а к дилерам применены штрафные санкции, — ответили в пресс-службе «Мегафона».
В «Билайне» корреспонденту НГС сообщили, что если по результатам внутренней проверки будут выявлены ошибки со стороны персонала, то будут приняты необходимые меры.
— Уже сейчас мы видим, что номера были оформлены в конце 2020 года в другом регионе не в официальных магазинах «Билайн», а через дилеров. Правомерность оформления договоров на оказание услуг связи будет установлена в ходе проверки, о чем будет сообщено заявителю. Если по итогам проверки будут выявлены нарушения договорных условий дилером, то к нему будут применены меры в рамках договора, — объяснили в «Билайне».
Где мошенники могут взять данные
Все четыре оператора проигнорировали вопросы редакции, насколько часто происходят подобные ситуации и сколько подобных заявлений и на какое количество номеров они получают. Доцент кафедры защиты информации НГТУ Иван Рева рассказал корреспонденту НГС, что это очень распространенные ситуации.
Скан паспорта человека получить сейчас достаточно просто: может произойти утечка данных из любых учреждений, в том числе и государственных. А системы отслеживания количества номеров, оформленных на одни данные, просто не анализируют эту информацию. Ограничений по покупке номеров не существует.
— Если человек хотя бы один раз, например, оформлял номера в метро, то его данные могут использовать незаконно как угодно. Потом наоформляют на его копию хоть сто номеров. Люди часто оставляют скан своего паспорта в разных местах. Защитить себя в этом случае очень сложно. Организации, которые требуют сканы, должны иметь определенный сертификат безопасности и право на хранение таких данных. Здесь только регулярно проверять у операторов, нет ли каких-то дополнительных номеров, оформленных на вас, — объяснил Иван Рева.
Иван Леонидович Рева — декан факультета автоматики и вычислительной техники, доцент кафедры защиты информации НГТУ.
Подобные номера, по словам эксперта, могут использоваться для спам-звонков и при совершении преступлений.
— Как правило, такие номера находят у людей, которые отбывают наказание в колониях. Кто-то оформляет для них такие сим-карты и раздает, а они уже чаще всего занимаются именно мошенничеством с их помощью. Поэтому для человека, на которого оформлен номер, существуют определенные риски, что полиция может обратиться к нему за разъяснениями в случае чего. Но оператор может предоставить полиции локацию, откуда был звонок, но все равно лишняя нервотрепка никому не нужна, поэтому нужно максимально быстро разбираться с этой ситуацией.
Как выявить подставные номера и что с ними делать
Самый простой способ — это зайти в любое отделение сотовой связи и попросить проверить по паспортным данным, какие номера оформлены на вас. Также можно обратиться на горячие линии операторов.
Если вы обнаружите лишние номера, в первую очередь напишите заявления в отделениях операторов сотовой связи о том, что вы их не приобретали. Один экземпляр должен обязательно остаться у вас на руках. Юрист Сергей Егоров также советует написать заявления в правоохранительные органы.
— Необходимо обратиться с заявлением в полицию о совершении преступления, предусмотренного статьей 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни». А также попросить провести проверку деятельности организаций на предмет нарушения закона о персональных данных, — советует Сергей Егоров. — Также можно обратиться в прокуратуру. Если подтвердится, что данные были использованы незаконно, то ответственность может быть как уголовная, так и административная по статье 13.11. КоАП РФ «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных».
Почему обязательно нужно обратиться в полицию и прокуратуру
Юрист советует в любом случае потратить немного времени и написать заявления в полицию и прокуратуру. Тем более сделать это можно сейчас через онлайн-обращения:
— Сделайте это, чтобы обезопасить себя на будущее. Использование данных может продолжиться, и поэтому нужно обязательно принять меры, чтобы это пресечь. Если вдруг в будущем будут какие-то вопросы к человеку (например, кто-то оформит кредит с использованием его данных), то он сможет сказать, что это не он. И предоставить документы, что обращался с заявлениями в правоохранительные органы. Будет позиция для защиты. Если он сейчас не сделает этого, то возникнет резонный вопрос: «Если ты знал об этом, почему ничего не сделал?» И будет ставиться под сомнение сам факт того, что это не он сделал, а кто-то другой.
Каждый из вас наверняка видел на экране своего мобильного пропущенные вызовы с неизвестных номеров. Кто же и зачем так настойчиво названивает? Почему эти люди сбрасывают звонок? Это мошенники? Корреспондент НГС поговорила с экспертами, а также операторами сотовой связи, чтобы ответить на самые острые вопросы по этой теме.
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