Новосибирец обнаружил 44 подставных номера, оформленных на его паспорт и права. Кто и зачем это сделал

Подставные номера Александр Симушкин обнаружил совершенно случайно. Приложение МТС посоветовало ему подключить к тарифу близких и другие его возможные номера.

— Я подумал, может, жену подключить, и решил посмотреть условия. А они: «Какой номер хотите подключить?» И вываливают целую кучу номеров. Если бы такого предложения не было, я бы никогда в жизни не узнал бы, что такое вообще возможно, — рассказал корреспонденту НГС мужчина.

В тот же день он пошел в торговый центр у дома, где есть отделения всех четырех операторов. Он попросил по паспорту проверить, сколько на него оформлено договоров связи. В итоге оказалось, что у мужчины в МТС — 12 дополнительных номеров, в «Мегафоне» — 2, в «Билайне» — 9 и в «Теле2» — 21.

— «Теле2» всех переплюнули, хотя я никогда не был их клиентом. Регистрировали эти номера по водительскому удостоверению, по паспорту, иногда на мое имя, иногда на выдуманное, но с данными моего паспорта. В МТС сотрудник мне сказал, что по номерам есть задолженности в 1 рубль, 50 и так далее, и чтобы закрыть их, нужно погасить все. Я ответил, что не открывал их и гасить не собираюсь и что должно быть проведено служебное расследование. Сильно меня разозлили. Написал везде заявления (копии имеются в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Жду результатов.