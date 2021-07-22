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Новосибирск получил 6,5 миллиарда на строительство новых школ — где их построят

Строительство начнется уже в следующем году

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Строительство новых школ на окраинах города начнется в следующем году

Строительство новых школ на окраинах города начнется в следующем году

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Новосибирск получил 6,5 млрд на строительство новых школ

Новосибирск получит 6,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство новых школ в разных районах города — мэрия определила районы, где они нужнее всего.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть напомнил, что во многих районах города, на окраинах не хватает школ, так как город развивается, идет комплексная застройка.

— Министерство просвещения Российской Федерации поддержало нашу заявку от имени правительства Новосибирской области на строительство новых школ в городе Новосибирске с участием госкорпорации развития России ВЭБ.РФ и группы компаний «Просвещение», — сообщил мэр Анатолий Локоть на еженедельной пресс-конференции. — Изменилось законодательство, появилась возможность не только напрямую использовать бюджетные деньги на строительство новых школ, но и использовать такие инвестиционные проекты.

Мэр напомнил, что из-за комплексной застройки города во многих районах, на окраинах Новосибирска катастрофическая нехватка школ. Чтобы получить финансирование, было необходимо подобрать участки под определенные требования. В частности, на участках не должно быть гаражей, недостроек, открытых теплотрасс и коммуникаций.

— Перебрали много участков из них выделили шесть. На них потратят 6,5 миллиарда рублей и создадут шесть современных учебных заведений, — сообщил мэр Анатолий Локоть.

Новые школы появятся в микрорайоне «Дивногорский», в микрорайоне «Чистая слобода». Две школы построят в Кировском районе (микрорайон «Просторный» и на улице Виктора Шевелева). В Октябрьском районе будет две новых школы — на Плющихинском жилмассиве и на улице Пролетарской.

— Итого шесть школ, четыре из них по 1100 мест в одну смену и две школы проектами на 825 и 550 мест. Суммарно это 5775 мест в одну смену, — уточнил мэр Анатолий Локоть. — Если две смены, надо будет умножать на два это количество школьников.

Строительство школ начнется уже с начала следующего года.

Кроме того, по словам мэра, сдвинулся вопрос со строительством школы № 54 на улице Крылова, которая по параметрам не имеет шансов попасть в федеральные программы и подобные проекты, так как находится в уже сложившейся инфраструктуре. На этой неделе объявили конкурс по поиску подрядчика на строительство здания школы.

В марте НГС рассказывал, как родители учеников саботировали архитектурный конкурс на новую школу и сами нарисовали для нее фасад.

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строительство школ
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