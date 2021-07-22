Новосибирск получил 6,5 миллиарда на строительство новых школ — где их построят

Новосибирск получит 6,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство новых школ в разных районах города — мэрия определила районы, где они нужнее всего.



Мэр Новосибирска Анатолий Локоть напомнил, что во многих районах города, на окраинах не хватает школ, так как город развивается, идет комплексная застройка.

— Министерство просвещения Российской Федерации поддержало нашу заявку от имени правительства Новосибирской области на строительство новых школ в городе Новосибирске с участием госкорпорации развития России ВЭБ.РФ и группы компаний «Просвещение», — сообщил мэр Анатолий Локоть на еженедельной пресс-конференции. — Изменилось законодательство, появилась возможность не только напрямую использовать бюджетные деньги на строительство новых школ, но и использовать такие инвестиционные проекты.