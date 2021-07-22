Новосибирск получил 6,5 миллиарда на строительство новых школ — где их построят

Новосибирск получил
Новосибирск получит 6,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство новых школ в разных районах города — мэрия определила районы, где они нужнее всего.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть напомнил, что во многих районах города, на окраинах не хватает школ, так как город развивается, идет комплексная застройка.
— Министерство просвещения Российской Федерации поддержало нашу заявку от имени правительства Новосибирской области на строительство новых школ в городе Новосибирске с участием госкорпорации развития России ВЭБ.РФ и группы компаний «Просвещение», — сообщил мэр Анатолий Локоть на еженедельной пресс-конференции. — Изменилось законодательство, появилась возможность не только напрямую использовать бюджетные деньги на строительство новых школ, но и использовать такие инвестиционные проекты.
Мэр напомнил, что из-за комплексной застройки города во многих районах, на окраинах Новосибирска катастрофическая нехватка школ. Чтобы получить финансирование, было необходимо подобрать участки под определенные требования. В частности, на участках не должно быть гаражей, недостроек, открытых теплотрасс и коммуникаций.
— Перебрали много участков из них выделили шесть. На них потратят 6,5 миллиарда рублей и создадут шесть современных учебных заведений, — сообщил мэр Анатолий Локоть.
Новые школы появятся в микрорайоне «Дивногорский», в микрорайоне «Чистая слобода». Две школы построят в Кировском районе (микрорайон «Просторный» и на улице Виктора Шевелева). В Октябрьском районе будет две новых школы — на Плющихинском жилмассиве и на улице Пролетарской.
— Итого шесть школ, четыре из них по 1100 мест в одну смену и две школы проектами на 825 и 550 мест. Суммарно это 5775 мест в одну смену, — уточнил мэр Анатолий Локоть. — Если две смены, надо будет умножать на два это количество школьников.
Строительство школ начнется уже с начала следующего года.
Кроме того, по словам мэра, сдвинулся вопрос со строительством школы
В марте НГС рассказывал, как родители учеников саботировали архитектурный конкурс на новую школу и сами нарисовали для нее фасад.