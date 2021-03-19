Школу рядом с «Сибирь-Хоккайдо» в Новосибирске хотят построить на частные деньги

Новосибирск направил заявку на строительство 6 школ за частные средства
Сегодня, 19 марта, стало известно, что Новосибирск направил шесть заявок на строительство школ в городе за частые деньги. Одну из них планируют возвести у центра «Сибирь-Хоккайдо».
— В конце февраля были внесены изменения в федеральную программу развития образования. Суть заключается в том, что появляется возможность привлечения частных инвестиций для строительства новых школ. На прошлой неделе губернатор НСО обозначил позицию, что в течение двух лет планируется привлечь частных инвесторов и за счет этого удвоить объемы строительства новых школ. Мы сделали предложения от Новосибирска, это шесть площадок, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции.
По словам мэра, участки находятся в ЖК «Дивногорский», микрорайоне «Чистая Слобода», на Плющихинском и Южно-Чемском жилмассивах, а также на улицах Выборной и Шевченко.
— Я говорил о шести новых школах, одна из площадок, которую мы предложили, как раз возле центра «Сибирь-Хоккайдо». Есть договоренности, что часть территории будет отведена под зеленую зону, — добавил мэр.
Строительство этих зданий позволит создать
В ноябре прошлого года мэрия Новосибирска обменяла землю в тихом центре за 300 млн рублей на часть сквера рядом с «Сибирь-Хоккайдо». НГС рассказывал о подробностях этой сделки.