Школу рядом с «Сибирь-Хоккайдо» в Новосибирске хотят построить на частные деньги

Сегодня, 19 марта, стало известно, что Новосибирск направил шесть заявок на строительство школ в городе за частые деньги. Одну из них планируют возвести у центра «Сибирь-Хоккайдо».



— В конце февраля были внесены изменения в федеральную программу развития образования. Суть заключается в том, что появляется возможность привлечения частных инвестиций для строительства новых школ. На прошлой неделе губернатор НСО обозначил позицию, что в течение двух лет планируется привлечь частных инвесторов и за счет этого удвоить объемы строительства новых школ. Мы сделали предложения от Новосибирска, это шесть площадок, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции.

