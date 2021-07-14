Будет та еще ночка: в Новосибирске ветер усилится до штормового и принесет грозы, град и ливни

Грозы, град и ливни обрушатся на Новосибирск и область этой ночью
Этой ночью в Новосибирске и области резко ухудшится погода. Сильный ветер, порывы которого ощущают сегодня горожане, усилится до 18–23 метров в секунду и принесет грозы, град и ливни. Ощутимо похолодает, сообщает Западно-Сибирское УГМС. Температура воздуха +15...+17 градусов.
Днем в городе будет +19...+21 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 метров в секунду, временами будет усиливаться до 15 метров в секунду. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза.
При штормовом ветре не стоит парковать авто под деревьями и слабо укрепленными конструкциями, пешеходам стоит обходить шаткие сооружения стороной, а также не гулять в парках.
Но есть и плюсы. Такие метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе.
В МЧС напомнили телефон вызова экстренных служб.
Также мы сообщали, когда в Новосибирске похолодает на 5–6 градусов.