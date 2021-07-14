Температура опустится на 5–6 градусов ниже: когда в Новосибирске изменится погода

К Новосибирской области приближается холодный фронт
В Новосибирске резко изменится погода, сообщили синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра. В город придут похолодание, дожди и порывистый ветер.
— Сегодня ночью мы ждем прохождение холодного фронта, и завтра будет фон пониже, чем сегодня, градусов на 5–6. Ветер начинается уже, но осадков пока нет. Они сконцентрированы на западе Новосибирской области, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
15 июля в Новосибирске будут кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный
16 июля в Новосибирске будет небольшой дождь, ветер западный и юго-западный
17 июля ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный
О порывах сильного ветра и плохой погоде 14 и 15 июля новосибирцев предупредило МЧС по Новосибирской области. Они призвали граждан быть осторожней в такую погоду.