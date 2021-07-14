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Температура опустится на 5–6 градусов ниже: когда в Новосибирске изменится погода

Новосибирск ждет прохождение холодного фронта

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В Новосибирск снова придут дожди

В Новосибирск снова придут дожди

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К Новосибирской области приближается холодный фронт

В Новосибирске резко изменится погода, сообщили синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра. В город придут похолодание, дожди и порывистый ветер.

— Сегодня ночью мы ждем прохождение холодного фронта, и завтра будет фон пониже, чем сегодня, градусов на 5–6. Ветер начинается уже, но осадков пока нет. Они сконцентрированы на западе Новосибирской области, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

15 июля в Новосибирске будут кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +15... +17 градусов, днем +19... +21 градус.

16 июля в Новосибирске будет небольшой дождь, ветер западный и юго-западный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +11... +13 градусов и днем +20... +22 градуса.

17 июля ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный 4–9 м/с. Температура ночью +11... +13 градусов и днем +20... +22 градуса.

О порывах сильного ветра и плохой погоде 14 и 15 июля новосибирцев предупредило МЧС по Новосибирской области. Они призвали граждан быть осторожней в такую погоду.

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грозыдождьпогода
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