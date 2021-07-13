В центре Новосибирска сделают общественный туалет вместо подземного перехода

В Новосибирске на Красном проспекте откроют общественный туалет. Раньше там был пешеходный переход — он выходил к статуям соболей на улице Горького. Туалет будет платным. Его откроют 27 июля вместе с новым пешеходным переходом.



— Это один только выход в сторону улицы Горького. С одной стороны, там не такой большой трафик — выход там обеспечен в сторону Октябрьской магистрали. Нам его хватает. С другой стороны, в центре города это очень актуально и целесообразно, — рассказал директор МП «МЕТРО МиР» (бывшее УЗСПТС) Александр Мысик.