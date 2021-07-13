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В центре Новосибирска сделают общественный туалет вместо подземного перехода

За посещение туалета придется платить деньги — зарабатывать на этом будет муниципальное предприятие

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Предыдущий переход выводил к статуям соболей

Предыдущий переход выводил к статуям соболей

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Общественный туалет откроют в центре Новосибирска

В Новосибирске на Красном проспекте откроют общественный туалет. Раньше там был пешеходный переход — он выходил к статуям соболей на улице Горького. Туалет будет платным. Его откроют 27 июля вместе с новым пешеходным переходом.

— Это один только выход в сторону улицы Горького. С одной стороны, там не такой большой трафик — выход там обеспечен в сторону Октябрьской магистрали. Нам его хватает. С другой стороны, в центре города это очень актуально и целесообразно, — рассказал директор МП «МЕТРО МиР» (бывшее УЗСПТС) Александр Мысик.

Решение сделать общественный туалет было принято при проектировании нового перехода еще в 2020 году. В том же году началось строительство и капитальный ремонт перехода.

Посещение туалета для горожан будет платным. Зарабатывать на этом будет муниципальное предприятие «МЕТРО МиР», которое до 18 июня 2021 года называлось УЗСПТС — Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений.

Раньше подземный переход под часовней обещали открыть к Новому, 2021 году, позже перенесли на середину февраля, потом ко Дню города27 июня.

А до этого в театре «Старый дом» показали, каким будет их новое здание на Речном вокзале. Общая площадь пристройки — около 5,5 тысячи квадратных метров. Всего в здании будет 4 этажа, но увидеть их все из-за сложного ландшафта можно будет только со стороны набережной.

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