В Новосибирске назвали новый срок полного открытия перехода под часовней на Красном проспекте

Раньше его обещали открыть к Новому 2021 году, позже перенесли на середину февраля, потом ко Дню города 27 июня.



Новосибирский архитектурно-строительный университет (НГАСУ) потратит 2 миллиона 585 тысяч рублей на благоустройство небольшого сквера на своей территории. Аукцион на поиск подрядчика для проведения работ был объявлен 5 июля, победителя выберут после 16 июля.