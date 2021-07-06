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В Новосибирске назвали новый срок полного открытия перехода под часовней на Красном проспекте

Его открытие переносили несколько раз

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Сейчас пешеходный переход открывается в 6 утра, но у него работают не все выходы

Сейчас пешеходный переход открывается в 6 утра, но у него работают не все выходы

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Переход под Красным проспектом полностью откроют в конце июля 2021 года

Официальное открытие перехода под часовней на Красном проспекте в Новосибирске власти назначают на конец июля. Это уж третий перенос официального открытия.

— Перенесли на месяц. Ориентировочно 27 июля будет открытие, но это примерная дата, — рассказал директор УЗСПТС Александр Мысик. Сейчас в переходе идет монтаж товарных павильонов и санузла.

Ремонт в переходе на Красном проспекте начался еще в 2019 году, а закрыли его для пешеходов в апреле 2020 года. Последние несколько месяцев переход частично работает, закрыт только один выход на часовню, где до сих пор идет ремонт. В открытом переходе уже всё подключено: работает свет, стоят пустые торговые павильоны, уже висит реклама в щитках. Арендаторы торговых точек в переходах появятся после официального открытия.

Раньше его обещали открыть к Новому 2021 году, позже перенесли на середину февраля, потом ко Дню города 27 июня.

Новосибирский архитектурно-строительный университет (НГАСУ) потратит 2 миллиона 585 тысяч рублей на благоустройство небольшого сквера на своей территории. Аукцион на поиск подрядчика для проведения работ был объявлен 5 июля, победителя выберут после 16 июля.

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Красный проспектдорогапереход
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