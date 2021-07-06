В Новосибирске назвали новый срок полного открытия перехода под часовней на Красном проспекте

Переход под Красным проспектом полностью откроют в конце июля 2021 года
Официальное открытие перехода под часовней на Красном проспекте в Новосибирске власти назначают на конец июля. Это уж третий перенос официального открытия.
— Перенесли на месяц. Ориентировочно 27 июля будет открытие, но это примерная дата, — рассказал директор УЗСПТС Александр Мысик. Сейчас в переходе идет монтаж товарных павильонов и санузла.
Ремонт в переходе на Красном проспекте начался еще в 2019 году, а закрыли его для пешеходов в апреле 2020 года. Последние несколько месяцев переход частично работает, закрыт только один выход на часовню, где до сих пор идет ремонт. В открытом переходе уже всё подключено: работает свет, стоят пустые торговые павильоны, уже висит реклама в щитках. Арендаторы торговых точек в переходах появятся после официального открытия.
Раньше его обещали открыть к Новому 2021 году, позже перенесли на середину февраля, потом ко Дню города 27 июня.
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