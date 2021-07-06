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В Новосибирске перед архитектурно-строительным вузом сделают сквер за 2,5 млн рублей — смотрим эскизы

На работы отводится всего месяц

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Можно ожидать, что новая рекреационная зона появится к началу учебного года в вузе

Можно ожидать, что новая рекреационная зона появится к началу учебного года в вузе

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Перед новосибирским вузом благоустроят сквер за 2,5 млн рублей

Новосибирский архитектурно-строительный университет (НГАСУ) потратит 2 миллиона 585 тысяч рублей на благоустройство небольшого сквера на своей территории. Аукцион на поиск подрядчика для проведения работ был объявлен 5 июля, победителя выберут после 16 июля.

На участке планируется снять кирпичную кладку, демонтировать дорожные плиты и старую отмостку. Всего здесь будут установлены 13 скамеек, 10 урн, два декоративных камня и 10 уличных светильников. На участке также появится газон, орешник, можжевельник, садовый жасмин, кусты калины и снежноягодник.

Так будет выглядеть благоустроенная малая рекреационная зона

Так будет выглядеть благоустроенная малая рекреационная зона

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Вид с другого ракурса

Вид с другого ракурса

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На все работы у победителя аукциона будет 30 рабочих дней. В рабочей документации указан главный инженер проекта Ануфриева Н. А. Специалист с такой фамилией и инициалами нашелся на сайте НГАСУ — Надежда Ануфриева преподает на кафедре архитектуры и реконструкции городской среды. Корреспондент НГС направила запрос в администрацию НГАСУ, чтобы выяснить подробности про автора проекта.

В конце июня новосибирцам представили дизайн-проект первого этапа строительства парка в пойме реки 1-я Ельцовка — его реализует застройщик соседнего ЖК «Ельцовский парк». Проект разработали в архитектурной мастерской «Адаптик-А» — она, в частности, занималась проектом Михайловской набережной, парка «Городское начало», Заельцовского парка и перспективного парка рядом со строящимся ЛДС.

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аукционблагоустройствовузНГАСУ
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