7 июля среда
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 5/10
usd 73.27
eur 87.00
Тема дняКак и зачем берут по 20 микрозаймов. Истории людей

Все новости

Все новости

Новосибирский завод обвинили в слабой системе электроснабжения после сбоя на производстве медкислорода

Соответсвующее заявление сделали «Региональные электросети»

758
14Обсудить

Поделиться

Из-за сбоя на производстве завод был вынужден сократить поставки в медучреждения

Из-за сбоя на производстве завод был вынужден сократить поставки в медучреждения

Поделиться

В Новосибирске «Региональные электросети» ответили на заявление завода «Сибтехгаз» о сбое электроснабжения, который повлиял на производство медицинского кислорода для ковидариев.

5 июля производство остановилось на 8 часов, после завод был вынужден уменьшить поставку газа в больницы. По версии завода, проблема возникла из-за сбоя у «Региональных электросетей». РЭС в свою очередь заявили, что виновата неустойчивая внутренняя система электроснабжения «Сибтехгаза», так как помеха на сетях была короткой по времени.

— Электроснабжение объектов AO «Сибтехгаз», расположенных в Октябрьском районе Новосибирска, осуществляется по нескольким линиям электропередачи от подстанции 110 кВ «Октябрьская», являющихся частью электросетевого хозяйства AO «РЭС». По данным оперативно-диспетчерской службы, перерыва электроснабжения завода AO «Сибтехгаз» не было. Однако в 00:30 минут 5 июля 2021 года произошло повреждение оборудования смежной сетевой организации в Кировском районе. Данное обстоятельство привело к возникновению в электрических сетях 110 кВ помехи длительностью доли секунды. Последующая остановка производственного процесса на заводе AO «Сибтехгаз» свидетельствует о неустойчивости внутренней системы электроснабжения предприятия к внешним помехам даже столь ничтожно малой длительности, — рассказали журналисту НГС в пресс-службе РЭС.

На заводе отказались комментировать приведенное заявление.

6 июля главный врач одного из ковидариев, по словам одного из сотрудников, дал указание использовать кислород бережно, из-за чего они переживали, что пациентам не будет хватать кислорода. Кроме того, сотрудники инфекционных госпиталей рассказали НГС о том, что проблемы с подачей кислорода у них возникали и ранее, но причин они не знают.

Ранее мы писали о том, что Минздрав Новосибирской области объяснял перебои с кислородом в больнице № 11 тем, что происходит заправка централизованного газификатора, а кислородная поддержка пациентов, по утверждению ведомства, обеспечивается с помощью автономных газовых баллонов.

Если вы столкнулись с проблемами с кислородом или знаете, почему так происходит, расскажите об этом медицинскому обозревателю Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

кислородэлектроэнергиякоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...