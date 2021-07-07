Новосибирский завод обвинили в слабой системе электроснабжения после сбоя на производстве медкислорода

— Электроснабжение объектов AO «Сибтехгаз», расположенных в Октябрьском районе Новосибирска, осуществляется по нескольким линиям электропередачи от подстанции 110 кВ «Октябрьская», являющихся частью электросетевого хозяйства AO «РЭС». По данным оперативно-диспетчерской службы, перерыва электроснабжения завода AO «Сибтехгаз» не было. Однако в 00:30 минут 5 июля 2021 года произошло повреждение оборудования смежной сетевой организации в Кировском районе. Данное обстоятельство привело к возникновению в электрических сетях 110 кВ помехи длительностью доли секунды. Последующая остановка производственного процесса на заводе AO «Сибтехгаз» свидетельствует о неустойчивости внутренней системы электроснабжения предприятия к внешним помехам даже столь ничтожно малой длительности, — рассказали журналисту НГС в пресс-службе РЭС.

На заводе отказались комментировать приведенное заявление.

6 июля главный врач одного из ковидариев, по словам одного из сотрудников, дал указание использовать кислород бережно, из-за чего они переживали, что пациентам не будет хватать кислорода. Кроме того, сотрудники инфекционных госпиталей рассказали НГС о том, что проблемы с подачей кислорода у них возникали и ранее, но причин они не знают.